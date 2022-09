El cambio climático no da tregua en el mundo. Las olas de calor que se sienten en zonas de Europa y Estados Unidos son la punta del iceberg de varios fenómenos meteorológicos en otras partes del planeta.

Y es que, a veces, la naturaleza puede sorprender a propios y extraños, sobre todo cuando se vive en una zona el suficiente tiempo para saber cómo son las condiciones climáticas de ese lugar.

Ejemplo de esto fue una lluvia de granizo ocurrida en un desierto ubicado en los Emiratos Árabes Unidos, en el suroccidente asiático. El curioso hecho quedó registrado y fue compartido en redes sociales.

Específicamente, el video fue grabado en el emirato de Sharjah, región cuyo récord de temperatura es de 40°C, y con altos niveles de humedad. Pese a que esa zona, como la mayoría de la península arábiga, es principalmente desértica, las autoridades climáticas del país árabe han estado reportando lluvias de granizo recientemente.

Ante este fenómeno climático inusual en el país y en otras naciones vecinas, los internautas no han dejado de publicar videos en redes sociales en los cuales se ve cómo graniza en zonas desérticas, las cuales son normalmente calurosas y con poca humedad.

En EMIRATOS ÁRABES UNIDOS sucedió algo muy extraño,empezó a granizar con temperaturas de 40 grados… pic.twitter.com/3BCzJwwTal — CARLOS AGUIAR. opinión y noticias ™️®️! (@CarlosAJimnez4) September 14, 2022

El fenómeno, según los meteorólogos del país asiatico, dio paso a la formación de niebla debido a los pocos sistemas de presión superficial en las capas superiores de la atmósfera, lo cual permite las precipitaciones de granizo.

Las autoridades registraron que esta niebla comenzó a formarse desde las 00:00 a. m. hasta las 8:00 a. m (hora local) desde el pasado 13 de septiembre.

Dubai lo heavy hail rain🤷🤷🤷 pic.twitter.com/AJV1l8kBaC — Jakeer (@Jakeer70615919) September 13, 2022

No obstante, Emiratos Árabes Unidos no ha sido el único país el cual ha tenido que experimentar este curioso fenómeno meteorológico, pues en Arabia Saudita, algunos habitantes también fueron testigos de tormentas de nieve y granizadas sobre los desiertos de ese país, luego de décadas de no haberse presentado.

Ante esto, el Centro Nacional de Meteorología saudí pronosticó que durante los próximos días, el clima estará más despejado. No obstante, también dijo que estas nieblas se formarán en varias zonas costeras de la península.

