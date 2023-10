Hamás asesina una abuelita y comparte fotos del crimen desde el Facebook de la mujer  

La joven Mor Bayder se enteró de que su abuela había muerto de una manera cruel e impactante: a través de una publicación de Facebook.



El pasado 7 de octubre, la joven entró a la red social y se encontró con imágenes muy explícitas de la muerte de su abuela, quien fue asesinada a manos de terroristas del grupo extremista Hamás.



Según relató la joven en sus redes sociales, los terroristas entraron a la casa de su familiar, tomaron su celular y registraron la manera en la que la asesinaron. Posteriormente, ingresaron a la cuenta de Facebook que la víctima tenía abierta en su celular y publicaron las imágenes en su muro.



"Mi abuela, residente de Kibbutz Nir Oz, durante toda su vida, fue asesinada por terroristas en su casa. A las 7 de la mañana vi la pesadilla de mi vida. Un terrorista la mató, tomó su teléfono, filmó el horror y publicó todo en su muro de Facebook. Así nos enteramos todos", contó Bayder.



En su publicación la nieta de la víctima contó que ese día se le hizo extraño que su abuela, con quien mantenía una relación muy estrecha no le había enviado su habitual mensaje de buenos días.



"Esa mañana no recibí el mensaje: 'querida maestra, ¿ya te levantaste? Cada mañana eras persistente y no lo enviabas un minuto más tarde de las siete", narró Bayder.



El crimen dejó consternada a la familia y la publicación de la nieta ha conseguido miles de 'me gusta' y mensajes de consuelo para ella y sus seres queridos.



Mor Bayder dijo en su publicación que su abuela se caracterizaba por ser "pura y buena", además de "cuidar su jardín, que amaba más que a nada".



"Los que me conocen saben lo que ella significaba para mi, la conexión que teníamos y la persona que era. Mi abuela amaba la vida, ¿cómo vamos a seguir sin ti?", aseguró Bayder.

Según reportó el medio estadounidense CBS, un vocero del gobierno de Israel reporta que hasta el momento hay más de 900 víctimas mortales en Israel a causa de los ataques terroristas. Asimismo, se tiene registro de alrededor de 600 fallecidos en Palestina.



