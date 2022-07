Al menos cinco personas murieron y 44 resultaron heridas este sábado en dos terremotos de magnitud 6,1 en la escala de Richter y multitud de réplicas que sacudieron el sur de Irán, informaron los medios iraníes.



Los terremotos golpearon de madrugada la sureña provincia de Hormozgán y en especial el pueblo de Sayeh Khosh, en la zona de Bandar Khamir, cerca del estrecho de Hormuz, que sufrió graves daños.

“Hay cinco muertos y 44 heridos como resultado de los terremotos en Hormozgán”, dijo el portavoz de los Servicios de Emergencia de Irán, Mojtaba Khalidi.



La fuente indicó que 22 heridos continúan hospitalizados y que el resto ha sido dado de alta. Un responsable de Bandar Khamir, Foad Moradzadeh, dijo a la agencia ‘IRNA’ que las víctimas se produjeron en el primer sismo, ya que durante el segundo y las réplicas las personas se encontraban en las calles, fuera de sus casas.



La televisión estatal mostró imágenes de casas caídas, gente en las calles y los equipos de rescate trabajando en Sayeh Khosh. El gobernador de la provincia de Hormozgán, Mehdi Dustí, afirmó que los trabajos de rescate empezaron hace horas y que creen que no queda nadie bajo los escombros.



(En otras noticias: EE. UU.: lo que peligra tras freno a la lucha contra el cambio climático).



“Con los esfuerzos de los equipos de rescate y la gente, no queda nadie bajo los escombros y ha comenzado la distribución de ayuda”, dijo Dosti a la agencia ‘Fars’. La fuente indicó que casi 80 pueblos se quedaron sin electricidad a consecuencia de los temblores y que se ha restaurado en 53 de ellos hasta ahora. Además, se ha cortado el agua en la región afectada y varios puentes y carreteras sufrieron daños.



Irán tiene una fuerte actividad sísmica ya que el país está situado en el límite de varias placas tectónicas y se encuentra atravesado por varias fallas. En noviembre de 2017 un terremoto de magnitud 7,3 causó 620 muertos y más de 12.000 heridos en la provincia noroccidental de Kermanshah, mientras que en diciembre de 2003 cerca de 30.000 personas perecieron en otro en la localidad meridional de Bam.

