Tensión entre Turquía y Arabia Saudí por desaparición de periodista

Las autoridades turcas pidieron registrar el consulado saudita en Estambul, casi una semana después de la desaparición del periodista Jamal Khashoggi, un crítico del gobierno saudí, quien no ha dado señales de vida después de haberse presentado en la delegación diplomática, informó este lunes la cadena NTV.



El pedido fue transmitido al embajador saudita en Ankara, convocado por segunda vez en el ministerio de Relaciones Exteriores de Turquía, precisó el canal privado. Riad afirma que el periodista abandonó el consulado, pero Ankara asegura lo contrario, mientras otras fuentes gubernamentales creen que fue asesinado.

"Los responsables del consulado no pueden salir del paso diciendo que salió del consulado, las autoridades competentes deben probarlo", declaró el presidente turco, Recep Tayyip Erdogan, durante una visita a Budapest. "Si salió, ustedes deben probarlo con imágenes", agregó.

El jefe de Estado turco se había limitado el domingo a decir que esperaba los resultados de la investigación en marcha sobre la desaparición de Khashoggi, de 59 años. Pero, este lunes parecía acentuar la presión sobre Riad, que insiste en que el periodista salió del consulado saudí tras haber realizado los trámites administrativos para los que tenía cita. "Se están examinando las idas y venidas del aeropuerto. Llegó gente de Arabia Saudita. La fiscalía está examinando esta cuestión", añadió Erdogan.



Por su parte, el príncipe heredero saudita, Mohamed bin Salmán, ya había invitado el viernes a las autoridades tucas a registrar el consulado, del que, según la policía turca, nunca salió el periodista. Jamal Khashoggi, crítico de su gobierno y que colaboraba entre otros con The Washington Post, había acudido al consulado a realizar unos trámites administrativos de cara a su matrimonio.



Khashoggi se exilió el año pasado en Estados Unidos ante el temor de ser arrestado, tras criticar ciertas decisiones de Mohamad bin Salmán y la intervención militar de Arabia Saudita en Yemen.

La Nobel de Paz Yemení, Tawakkol Karman, da declaraciones a la prensa en el consulado saudí para exigir la aparición del periodista Jamal Khashoggi. Foto: AFP

Varios defensores del periodista se manifestaron ante el consulado con pancartas con su foto y el lema "No nos iremos sin Jamal Khashoggi". "Si está vivo, exigimos su liberación inmediata", declaró a la prensa Mohamed Okda, consultor político y amigo del periodista. "Si no, quisiéramos saber qué le sucedió exactamente".



The Washington Post también llamó a Estados Unidos en un editorial el domingo a "exigir respuestas fuertes y claras" de Arabia Saudita. "Si el príncipe heredero no responde con una cooperación plena, el Congreso debe, primero, suspender todo tipo de cooperación militar con el reino", consideraba el diario. También afirmaba, citando a un responsable estadounidense al que sus homólogos turcos habrían informado sobre esta cuestión, que "el cadáver de Khashoggi probablemente se descuartizó y se metió en cajas antes de sacarlo del país en avión".



El senador estadounidense Lindsey Graham, aliado de Donald Trump, advirtió este lunes a Arabia Saudí que, si se confirman las informaciones sobre el asesinato de Jamal Khashoggi, las consecuencias para las relaciones entre Riad y Washington serán "devastadoras".



Desde que Mohamad bin Salmán fue designado príncipe heredero, en 2017, Riad promueve una modernización del reino. Pero también se acentuó la represión a los disidentes, con la detención de religiosos, personalidades liberales y activistas feministas



