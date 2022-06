El ministro iraní de Exteriores, Hosein Amir Abdolahian, aseguró este viernes que su país dará una respuesta inmediata a cualquier medida política contra Teherán, por parte de Estados Unidos y los países europeos en el Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA).



"Cualquier acción política de Estados Unidos y los tres países europeos en el OIEA, sin duda encontrará una "respuesta proporcionada, efectiva e inmediata" de la República Islámica de Irán, dijo Abdolahian en una conversación telefónica con el alto representante de la Unión Europea para la política Exterior, Josep Borrell, informó la web oficial de Exteriores iraní.



Abdolahian asimismo reaccionó al viaje del director general del Organismo Internacional de Energía Atómica (OIEA), Rafael Grossi, a Israel y señaló que su visita, realizada una semana antes de la reunión de la Junta rectora del organismo, "está en contra del principio de la imparcialidad y la posición técnica y profesional" del citado organismo.



Según medios locales iraníes, Alemania, el Reino Unido, Francia y Estados Unidos han entregado un borrador de resolución a la Junta de Gobernadores del OIEA, en el que hace un llamado a Irán para que responda las preguntas del OIEA sobre los depósitos de uranio descubiertos en los tres sitios nucleares de Irán, entre otros temas.



El OIEA emitió este lunes un informe, sobre el cumplimiento del acuerdo de salvaguardas nucleares en Irán, donde la agencia tiene constancia de trazas fisibles en tres instalaciones no declaradas como nucleares hasta ahora.



En contra de lo acordado entre el OIEA e Irán en marzo pasado, los inspectores no han recibido informaciones "técnicamente creíbles" de Teherán sobre el origen de partículas de uranio antropogénico (producido por humanos), critica el informe del organismo.



Irán calificó el informe de destructivo y aseguró que no compartirá información para aclarar las trazas fisibles halladas en esas tres instalaciones hasta la firma del acuerdo con Occidente.

Reactor de agua pesada de Arak, al sur de la capital iraní (foto de archivo). Foto: Hamid Foroutan / AFP

La respuesta de Israel

El primer ministro israelí Naftali Bennett advirtió el viernes al jefe de la Organismo Internacional de la Energía Atómica (OIEA) que está dispuesto a recurrir a su "derecho a la autodefensa" para frenar el programa nuclear de Irán.



El director general del OIEA, Rafael Grossi, que llegó el jueves por la noche a Israel para una visita relámpago, se entrevistó el viernes por la mañana con Bennet antes de retornar a Viena.



Bennett "indicó claramente que aunque Israel prefiere la diplomacia para privar a Irán de la posibilidad de desarrollar armas nucleares, se reserva su derecho a la autodefensa y a la acción contra Irán para bloquear su programa nuclear" indicaron sus servicios en un comunicado tras el encuentro. e acusa de querer dotarse de la bomba atómica, lo que Teherán siempre negó.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y Efe

