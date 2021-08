Talibanes avanzan hacia Kabul, que países occidentales evacúan

Los talibanes casi han llegado a las puertas de Kabul este viernes, continuando su imparable avance en Afganistán, de donde numerosos países, como Estados Unidos, evacuarán a sus diplomáticos y ciudadanos.



En cuestión de días, el gobierno afgano perdió el control de la mayoría del país y los insurgentes controlan casi la mitad de las capitales de provincia, la mayor parte tomadas en tan solo una semana.



Este viernes, los talibanes se apoderaron fácilmente de Firozkoh, capital de la provincia de Ghor, y de Pul-i-Alam, capital de la provincia de Logar, a tan solo 50 kilómetros de Kabul. “Los talibanes controlan (...) el 100 por ciento (de la ciudad) y no hay combates ya”, dijo un responsable local, Said Qaribullah Sadat.



Horas antes, los insurgentes celebraron la caída de Lashkar Gah, capital de la provincia de Helmand, tras capturar Kandahar y Herat, segunda y tercera ciudad de Afganistán, respectivamente.



Combatientes talibanes conducen un vehículo del Ejército Nacional Afgano (ANA) a través de Kandahar. Foto: AFP

Si se toma un mapa de Afganistán, prácticamente todo el norte, el oeste y el sur del país está ya bajo control talibán. Kabul, Mazar-i-Sharif, la gran ciudad del norte, y Jalalabad, al este, son las tres grandes ciudades que el gobierno mantiene.



Los talibanes iniciaron su ofensiva en mayo, cuando el presidente estadounidense Joe Biden confirmó que las tropas extranjeras saldrían del país, 20 años después del inicio de su intervención para expulsar del poder a los talibanes, que se negaban a entregar a Osama bin Laden, líder de Al Qaida, tras los atentados del 11 de septiembre en Estados Unidos. La retirada de las tropas extranjeras concluirá este 31 de agosto.



Pese a lo que está ocurriendo en Afganistán, Biden afirmó que no lamenta su decisión, aunque es cierto que los responsables estadounidenses no ocultan su decepción ante la rapidez con la que el ejército afgano se evapora ante el avance de los talibanes.



Las personas varadas en la frontera entre Pakistán y Afganistán esperan para cruzar la frontera después de que fue reabierta en Chaman, Pakistán, el 13 de agosto de 2021. Foto: EFE/EPA/AKHTER GULFAM

Ante la situación, Estados Unidos decidió “reducir aún más” su “presencia diplomática” en Kabul “en las próximas semanas”, anunció el portavoz del departamento de Estado, Ned Price. “No es un abandono”, garantizó.



Para llevar a cabo esta operación, desplegará 3.000 soldados en Kabul, que se sumarán a los 650 soldados aún presentes en el país, según el portavoz del Pentágono, John Kirby. Otros 3.500 militares estarán en Kuwait para ser enviados como refuerzo en caso de que la situación se deteriore.



El viernes, Kirby precisó que la mayoría de las tropas llegará a Kabul antes del próximo lunes y que EE. UU. estaba listo para evacuar por aire “a miles de personas por día”, aunque consideró que la capital afgana no hace frente a ninguna “amenaza inminente”.



Paralelamente, el Reino Unido anunció que 600 militares ayudarán sus ciudadanos a salir de Afganistán. El primer ministro británico, Boris Johnson, afirmó que su país “no dará la espalda a Afganistán” y que prevé “hacer presión” por la vía diplomática, al descartar la hipótesis de una “solución militar”.



Varios países occidentales, como Holanda, Finlandia, Suecia, Italia y España decidieron reducir al mínimo el personal en sus embajadas y anunciaron la repatriación de empleados afganos. Alemania también reducirá su personal “al mínimo absoluto”.



Otros, como Noruega y Dinamarca, cerraron temporalmente sus legaciones. Y Suiza, que no tiene embajada en el país, anunció la repatriación de una decena de colaboradores helvéticos y unos 40 empleados locales.



Por su parte, la Otán anunció el viernes que apoyará al gobierno afgano “lo más que se pueda”, tras una reunión con los embajadores de la Alianza en Bruselas. Su secretario general, Jens Stoltenberg, les advirtió a los talibanes que la comunidad internacional no los reconocerá “si toman Afganistán por la fuerza” y confirmó que la Otán mantendrá una presencia diplomática.



Mientras los talibanes seguían ganando terreno en Afganistán, en el ámbito diplomático se intentaba en vano llegar a un acuerdo en Doha, en Catar. Las negociaciones terminaron el jueves sin avances significativos y, en una declaración común, Estados Unidos, Pakistán, la Unión Europea y China afirmaron que no reconocerán ningún gobierno afgano que se “imponga por la fuerza”.



Entretanto, los enfrentamientos tienen un costo terrible para la población civil. En un mes, al menos 183 personas, entre ellos niños, murieron y 250.000 personas se vieron desplazadas por el conflicto desde finales de mayo.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

