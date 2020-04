Muertes en Siria caen a su punto más bajo desde el inicio de la guerra

Las cifras de muertos en el conflicto de Siria cayeron en marzo a su punto más bajo desde el inicio del conflicto en 2011, en medio de la pandemia mundial del coronavirus y el alto el fuego en la provincia norteña de Idlib, informó este miércoles el Observatorio Sirio de Derechos Humanos.



Siria registró en marzo 508 fallecimientos, 103 de ellos civiles, el número más bajo de víctimas desde que la ONG con sede en el Reino Unido, y una amplia red de informadores propios sobre el terreno, contabiliza las muertes del conflicto.



El observatorio, según un comunicado difundido este miércoles, afirmó que el mes pasado murieron 103 civiles, cerca de la mitad de ellos en bombardeos de las fuerzas gubernamentales y su aliada Rusia.



La ONG, que no se explica las causas de la reducción de víctimas, señala que 405 no civiles perdieron la vida, entre ellos 115 combatientes de organizaciones varias y facciones islamistas y 94 efectivos de las tropas leales a Bachar al Asad.



Además, perecieron 11 soldados de Turquía, valedora de la oposición; 36 milicianos chiíes aliados del Gobierno y 93 combatientes no sirios de grupos como el yihadista Estado Islámico y el Frente Al Nusra, antigua denominación de la exfilial

siria de Al Qaeda.



En cuanto a las acciones militares, en marzo hubo 2.802 ataques, incluidos 391 bombardeos rusos y 266 de las fuerzas gubernamentales, precisa la nota.



Rusia y Turquía acordaron el pasado 5 de marzo en Moscú un nuevo cese de hostilidades en Idlib, último bastión opositor del país, para atajar la escalada de la tensión que siguió a la muerte de más de una treintena de soldados turcos en un ataque de las tropas sirias.



Además del alto el fuego, Moscú y Ankara acordaron crear un "corredor de seguridad" y patrullas conjuntas a lo largo de la carretera M4, que une Alepo con Latakia.



Idlib, donde el Ejército sirio y su aliada Rusia efectuaban hasta el alto el fuego una ofensiva desde hacía un año, está prácticamente dominada por el Organismo de Liberación del Levante, una alianza islamista en la que está incluida la exfilial

siria de Al Qaeda, a la que Moscú y Damasco consideran "terrorista".



