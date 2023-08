En un comunicado, Médicos Sin Fronteras calificó este martes como "inexcusable" la no renovación por parte del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas de la resolución transfronteriza que salvaguarda el acceso a la ayuda humanitaria vital para el noroeste de Siria.



(Puede leer: ONU denuncia que miles de niños están detenidos en campos en Siria)



"La población que vive en esta zona ha perdido una vía vital para recibir ayuda de manera imparcial y eficaz", apuntó la organización.

Según Sebastien Gay, coordinador general de MSF para Siria, "la resolución expiró hace un mes y actualmente no hay ninguna solución a la vista. Esto es simplemente deplorable. La ayuda humanitaria se ha utilizado como herramienta en una disputa política y las personas que luchan por sobrevivir en el noroeste de Siria pagarán el precio de este fracaso".



Y es que la resolución transfronteriza en cuestión permitió durante años a las agencias de la ONU y a sus socios internacionales y nacionales proporcionar ayuda humanitaria al noroeste de Siria a través del paso fronterizo de Bab al-Hawa de forma imparcial, eximiéndoles de las negociaciones con las autoridades fronterizas sirias y turcas.



(Lea también: Régimen sirio está desviando la ayuda internacional enviada por sismo)

Facebook Twitter Linkedin

Rescatistas buscan sobrevivientes en la provincia de Latakia. Foto: AFP

Más de cuatro millones de personas viven en esta parte de Siria y han soportado años de sufrimiento como consecuencia de un largo y violento conflicto. En total, unos 2,9 millones son desplazados internos que se afanan por encontrar un refugio y tener acceso a agua potable, alimentos y atención sanitaria.



Los organismos internacionales ha advertido, además, que el devastador terremoto que sacudió el noroeste de Siria el pasado 6 de febrero dejó al descubierto la ya de por sí grave situación humanitaria y ha agravado las necesidades médicas y humanitarias.



(Además: Arabia Saudí acoge encuentro internacional para buscar solución a la guerra en Ucrania)



"Seis meses después de los devastadores seísmos en Siria, muchos siguen viviendo con las consecuencias de los terremotos, ya que un elevado número de personas están desplazadas y padecen las consecuencias de un alojamiento inadecuado y un acceso insuficiente a los recursos esenciales", señala el comunicado de Médicos Sin Fronteras.



Y es que pese a que Damasco anunció a mediados de julio que autorizaría, de nuevo por seis meses, a la ONU a utilizar Bab al Hawa entre Turquía y Siria, el Consejo de Seguridad no acordó una renovación y la ayuda humanitaria a través de ese cruce no se ha reanudado.



Siria sufre una guerra civil que comenzó en 2011 y que a la fecha se ha cobrado medio millón de vidas, además de haber fragmentado al país y desplazado a millones de personas de sus hogares.



(Siga leyendo: El Estado Islámico anuncia la muerte de su líder ocho meses después de su nombramiento)



"La no renovación impide la continuidad de la ayuda y contribuye inevitablemente, al añadir más limitaciones, a reforzar el aislamiento del noroeste de Siria en un contexto de aumento de las necesidades humanitarias y médicas. MSF teme que las agencias y organizaciones que tratan de apoyar a estas comunidades vulnerables se enfrenten a retos adicionales a la hora de proporcionar ayuda y acceder a las comunidades del noroeste de Siria en un entorno aislado", se lee en el comunicado.



Médicos Sin Fronteras instó a los países miembros del Consejo de Seguridad de la ONU a encontrar "con la máxima urgencia una solución que garantice un acceso humanitario imparcial, no politizado y mantenido en el tiempo".



Entre otras razones, porque "la no renovación del mecanismo transfronterizo obstaculiza la preparación para emergencias de organizaciones y grupos internacionales y nacionales e impide la ejecución de actividades humanitarias y proyectos sostenibles y a más largo plazo, ya que la financiación está vinculada a este mecanismo".



Este martes se conoció que Siria prorrogó por tres meses más, hasta noviembre, la autorización para que Naciones Unidas entregue ayuda humanitaria a zonas rebeldes afectadas por un terremoto en febrero a través de dos cruces fronterizos desde Turquía, informó la agencia humanitaria del organismo.



Tras una solicitud de la ONU y a pocos días de que expire el 13 de agosto el permiso actual, "estamos muy satisfechos de que el gobierno sirio haya renovado su autorización para utilizar los cruces fronterizos de Bab al Salama y Al Rai hasta el 13 de noviembre", dijo Eri Kaneko, portavoz en Nueva York de la Oficina de Asuntos Humanitarios de la ONU (OCHA), en un correo electrónico.

REDACCIÓN INTERNACIONAL