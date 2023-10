Siria denuncia ataques israelíes simultáneos contra los aeropuertos de Damasco y Alepo

Israel bombardeó este jueves los dos principales aeropuertos de Siria, el de la capital Damasco, y el de Alepo, informaron los medios oficiales sirios, el primer ataque contra este país desde que estalló una guerra entre Israel y Gaza, tras una ofensiva de Hamás.



"La agresión israelí golpeó los aeropuertos de Damasco y Alepo", en el norte del país, informó la televisión estatal siria en su canal de Telegram, sin aportar más detalles.



Sobre la 1:50 p.m. hora local (5:50 a.m. hora Colombia), la aviación israelí lanzó "simultáneamente" misiles contra ambos aeródromos, lo que provocó daños materiales en las pistas de aterrizaje y obligó a suspender el tráfico aéreo en sendas instalaciones, según SANA, que cita a una fuente militar no identificada.



La fuente consideró el doble ataque como "un intento desesperado del enemigo israelí para desviar la atención de los crímenes que está cometiendo en Gaza y de las grandes pérdidas que está sufriendo a manos de la resistencia palestina", recoge el medio oficial.

El Observatorio Sirio de Derechos Humanos, una oenegé con sede en el Reino Unido y una amplia red de colaboradores sobre el terreno, confirmó en su cuenta de X (antes Twitter) que se han escuchado fuertes explosiones en ambas ciudades causadas por "ataques israelíes dentro del perímetro" de dichos aeródromos.



Este ataque se produce en el sexto día de combates entre el grupo islamista palestino Hamás e Israel, una guerra que comenzó después de que los milicianos penetraran territorio israelí desde la Franja de Gaza el sábado en una ofensiva que dejó más de 1.200 muertos.



Este bombardeo coincide con la visita a Israel del jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Antony Blinken, y unas horas después de que el presidente de Irán, Ebrahim Raisi, llamara a su homólogo sirio, Bashar al Asad, y pidiera a los países árabes e islámicos que cooperen "para atajar los crímenes del régimen sionista contra la nación palestina oprimida".



Israel ha lanzado cientos de bombardeos contra territorio sirio desde el inicio de la guerra civil en este país en 2011. En lo que va de año se han producido 34 acciones israelíes, 26 de ellas aéreas, algunas de las cuales ya habían dejado fuera de servicio temporalmente los aeropuertos de Damasco y Alepo, los principales del país, según datos del Observatorio.



La aviación israelí ataca especialmente a los grupos apoyados por Irán y al movimiento libanés Hezbolá, que son aliados del gobierno sirio y enemigos enconados de Israel, además de posiciones del ejército de Damasco.



Los aeropuertos de Damasco y Alepo han sido blanco de ataques en varias ocasiones. El aeropuerto de Alepo quedó fuera de servicio por bombardeos el 28 de agosto, y el de Damasco, el 2 de enero.



Por el momento se desconoce si se trata de un toque de atención para evitar que algunos de esos actores se involucre en la violencia desde Siria, si buscaban cortar sus rutas aéreas de suministro o si incluso pretendían alcanzar a objetivos de las milicias, con presencia en las cercanías aeroportuarias.



Israel, que tiene frontera con Siria, no suele comentar sus operaciones contra este país, pero afirma que quiere impedir que Irán se implante cerca de su territorio.



Irán, que apoya abiertamente a Hamás, celebró la ofensiva de este grupo palestino contra Israel, pero insistió en que Teherán no estuvo involucrado.



Hasta el momento, solo se ha producido un único incidente en territorio sirio relacionado con la guerra entre Israel y las milicias de Gaza, un lanzamiento de morteros perpetrado el martes por la noche desde el sur del país hacia el Golán ocupado por el Estado judío.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP y EFE