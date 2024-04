Israel responde a nueva amenaza de represalia: 'Si Irán ataca desde su territorio, reaccionaremos y atacaremos'

El ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, le respondió este miércoles al líder supremo de Irán, el ayatolá Ali Jameneí, ante la amenaza de ataque en represalia por el supuesto bombardeo israelí contra el consulado iraní en Damasco, en el que murieron siete miembros de la Guardia Revolucionaria.

"Si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán", publicó Katz en la red social X, asegurando que habrá represalias ante cualquier ofensiva en suelo israelí.

אם איראן תתקוף משטחה - ישראל תגיב ותתקוף באיראן.@khamenei_ir — ישראל כ”ץ Israel Katz (@Israel_katz) April 10, 2024

También esta mañana, en una entrevista con la radio pública israelí Reshet Bet, Katz reiteró que ningún ataque será tolerado, y acusó a Irán de ser "la cabeza de la serpiente", en referencia al apoyo que esta potencia brinda tanto a los islamistas de Hamás como a la milicia chií libanesa, Hizbulá, en el sur de Líbano.

Los comentarios se producen después de un discurso televisado de Jameneí en Teherán con motivo del Aíd al Fitr, la fiesta que pone fin al mes sagrado de Ramadán, en el que reiteró que “el régimen sionista (Israel) debe ser y será castigado”.

Cuando atacan el consulado es como si atacaran nuestro suelo.

Cuando Jameneí afirmó que Israel será castigado la cámara enfocó al comandante de las Fuerzas Aéreas de la Guardia Revolucionaria, Amir Ali Hajizadeh, quien sonreía en esos instantes.

“Cuando atacan el consulado es como si atacaran nuestro suelo”, añadió el líder.

La máxima autoridad iraní aseguró que Israel cometió un “error” con el ataque del lunes 1°. de abril en el que murieron seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria de Irán, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, general de brigada Mohamed Reza Zahedi.

Iraníes asisten a la ceremonia fúnebre de siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que murieron en un ataque aéreo en Siria, en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2024. Foto:EFE

Las autoridades iraníes han prometido en repetidas ocasiones venganza por el ataque contra la sede diplomática. Se trata del ataque más sangriento contra militares iraníes en Siria en lo que va de 2024, donde hasta la fecha se habían contabilizado ocho muertos por bombardeos israelíes, entre ellos dos generales de la Guardia Revolucionaria.

Sobre ese ataque, el Pentágono aseguró la semana pesada que Estados Unidos no recibió aviso de Israel y "no apoya ataques a sedes diplomáticas", y añadió que el Departamento de Defensa ha usado canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tiene nada que ver con el ataque.

El jefe de la Armada de la Guardia Revolucionaria iraní, Alí Reza Tangsirí, advirtió el martes que Irán podría bloquear el estrecho de Ormuz, por el que pasa el 20 % del tráfico de crudo por mar, si el "enemigo" le presiona.

Además, un asesor militar de Jameneí, afirmó que las embajadas de Israel “ya no están seguras”.

Iraníes protestan esta lunes en Teherán contra el bombardeo israelí en Siria. Foto:EFE

Ante los anuncios iraníes de represalias, las autoridades israelíes han asegurado que Israel se encuentra en "alerta máxima" y listo para "una variedad de escenarios”.

En días pasados, trascendió que Estados Unidos considera "inevitable" un ataque de Irán contra el país u objetivos israelíes y está en alerta y preparándose de forma activa ante esa posibilidad, según declaraciones de miembros de la Administración de Joe Biden a la cadena CNN y otros medios locales.

A eso se suma que fuentes militares estadounidenses le dijeron a la agencia Reuters el fin de semana que “estamos definitivamente en un alto nivel de vigilancia”.

El jueves Israel se declaró en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque iraní, lo que llevó a muchas personas a las tiendas en busca de alimentos, generadores y transmisores de radio.