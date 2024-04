Seis meses de la guerra de Israel y Hamás en Gaza: ¿a quién le conviene una escalada regional con Irán?

Seis meses después de que el Estado de Israel recibió el peor ataque terrorista de su historia, cuando milicianos del movimiento palestino Hamás lograron violar su seguridad y asesinar a 1.200 de sus ciudadanos y secuestrar a 253, el Gobierno de este país se prepara para lo que considera una “inevitable” ofensiva de Irán, en la que puede ser la trágica escalada regional de un conflicto que en principio se localizó en la Franja de Gaza, pero que, por lo visto en los últimos días, podría tener desarrollos e impredecibles consecuencias en todo Oriente Próximo.

Desde ese fatídico 7 de octubre, y como respuesta militar israelí al impensado asalto, han muerto más de 33.000 palestinos (12.000 niños y 9.000 mujeres, según el ministerio de Sanidad de Hamás), más de 75.000 han quedado heridos, el 72 por ciento de las viviendas han sufrido daños, la infraestructura de servicios públicos y educación ha sigo golpeada en un 19 por ciento, y el 9 por ciento de edificios comerciales e industriales han resultado afectados.

Niños palestinos en la Franja de Gaza. Foto:AFP Compartir

Los estimativos del Banco Mundial hablan de 18.500 millones de dólares en daños a la infraestructura, es decir, el 97 por ciento del producto interno bruto generado en 2022 en los territorios palestinos de Gaza y la Cisjordania ocupada.

Peor aún, más de la mitad de la población palestina está al borde de la hambruna, más de un millón han perdido su hogar, y el 75 por ciento ha sido forzada al desplazamiento interno en la que constituye una de las peores crisis humanitarias de los últimos tiempos.

Pero todo este trágico balance podría convertirse en un escenario peor si, como temen los servicios de inteligencia occidentales, Irán se prepara para una respuesta “significativa” luego del ataque israelí del lunes pasado contra el consulado iraní en Damasco (Siria), una acción en la que murieron siete altos mandos de la Guardia Revolucionaria.

“Estamos en alerta”. Los equipos del presidente Joe Biden y del primer ministro Benjamin Netanyahu “están en contacto regular y continuo (...). Estados Unidos apoya plenamente la defensa de Israel frente a Irán. No iré más allá dada la sensibilidad del tema y la información basada en fuentes de inteligencia”, dijo a medios de comunicación un alto mando del gobierno de Washington ante las amenazas proferidas desde Teherán: “Israel va a pagar por el ataque a nuestro consulado. Será castigado y se arrepentirá de este crimen y de otros similares, con la ayuda de Dios”, aseguró el líder supremo iraní, Ali Jameneí.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto:EFE Compartir

De hecho, ya la cadena CNN apuntó que un bombardeo iraní sobre territorio de Israel sería uno de los peores escenarios que contempla el Ejecutivo estadounidense, ya que provocaría una rápida escalada de la tensión en la región.

Si ya está claro que habría ataque, la gran pregunta es ¿cómo? ¿Será una inédita ofensiva directa con misiles balísticos desde Irán, o la habitual, a través de sus satélites armados en la región, como el Hezbolá libanés, los hutíes en Yemen o islamistas en Irak y Siria?

Ante esa dramática perspectiva, el ejército israelí suspendió los permisos de vacaciones de sus tropas, llamó a reservistas de la Fuerza Aérea y reforzó sus defensas antimisiles, mientras los ciudadanos acopian agua, medicinas, alimentos, combustibles y plantas eléctricas, mientras reacondicionan los refugios antibombas que poseen casi todas las residencias.

Si bien es cierto que Irán ha sido uno de los lados de la ecuación desde el inicio de la guerra porque sus satélites han mantenido cruces constantes de agresiones, ¿para qué Israel quisiera abrir abre otro frente de batalla?

Protestas en contra del gobierno de Benjamín Netanyahu. Foto:AFP Compartir

‘Paciencia estratégica’



“Se debe mantener la ‘paciencia estratégica’ y no atacar directamente a Israel”, comentó el analista político Nosratolah Tayik al diario Etemad. Se refiere a como han bautizado los iraníes a la estrategia exterior iraní respecto a Israel de no caer en provocaciones porque cualquier ataque directo los pondría en un enfrentamiento con Washington.

“Israel quiere que Irán reaccione, que la situación empeore y se amplíe el alcance de la guerra, pero los intereses de Irán no están en un enfrentamiento directo”, añadió el comentarista. Un punto con el que concuerda el presidente de Eurasia Group, Ian Bremmer: “Irán no quiere implicarse directamente en una guerra con Israel (o EE. UU.). Israel está poniendo a prueba esa premisa”, escribió el analista estadounidense en X.

Irán no quiere implicarse directamente en una guerra con Israel (o EE. UU.). Israel está poniendo a prueba esa premisa.

Pero, por otro lado, el régimen de los ayatolás tiene enormes presiones para restaurar su “poder de disuasión geopolítica”, luego de que se percibió como tibia su respuesta al asesinato con un dron estadounidense en el 2020 de Qasem Soleimani, el general iraní líder de la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria.

Frank Gardner, corresponsal en asuntos de seguridad de la BBC, recuerda que en el episodio de Soleimani se esperaba una “respuesta catastrófica de Irán (...). Pero al final resultó que tuvo un efecto que desescaló las operaciones de la Guardia Revolucionaria tras la eliminación de su agente más competente”.

“Podría ser una escalada importante. Al tomar por blanco un local diplomático iraní, Israel franqueó una línea”, señala a su vez el analista Ali Vaez, del International Crisis Group.

Iraníes asisten a la ceremonia fúnebre de siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que murieron en un ataque aéreo en Siria, en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2024. Foto:EFE Compartir

Varios analistas consultados por EL TIEMPO coinciden en que ampliar el rango del conflicto en Gaza podría ser una especie de jugada muy arriesgada o de fuga hacia adelante del gobierno de Benjamin Netanyahu. Se explica en el hecho de que a Israel se le está agotando el tiempo para cumplir su objetivo estratégico de aniquilar el poderío militar de Hamás ante las intensas presiones internacionales de un alto el fuego, e incluso presiones internas de los familiares de los secuestrados por el grupo islamista para que privilegie su liberación sobre el objetivo de guerra; EE. UU. está subiendo el tono y condicionando su apoyo a que ponga la seguridad de los civiles por delante, en especial tras el asesinato “por error” de los siete cooperantes de World Central Kitchen (WCK).

De hecho, y contra todo cálculo, EE. UU. se abstuvo antes en la votación de una resolución de alto el fuego en el Consejo de Seguridad, con lo que esta salió aprobada; y de otra parte, la inminencia de una hambruna en Gaza le quitaría más peso moral al argumento israelí de ‘legítima defensa’.

Joe Biden le reclamó a Benjamin Netanyahu "medidas específicas y concretas". Foto:US Gov Compartir

El dilema de Estados Unidos



Pero si se llega a desatar un conflicto directo con Irán, todas estas consideraciones probablemente pasarían a segundo plano y EE. UU. tendría que, en tiempo de elecciones y con un complejo panorama para Biden, acudir en auxilio de su aliado histórico.

“Bajo la presión de los estadounidenses, Netanyahu se está quedando sin tiempo para continuar la guerra y está recurriendo a Líbano y Siria”, explica Nick Heras. “Netanyahu espera una próxima guerra regional con Irán” en la que “supone se le una EE. UU.”, dice el experto de New Lines Institute for Strategy and Policy.

El ataque contra su consulado en Damasco, en el que murieron varios generales, ha enfurecido a Irán. Foto:Ammar Ghali / Getty Compartir

Con este panorama en perspectiva, cada vez es más claro que el conflicto en Gaza debe verse en el marco de una confrontación mayor entre Israel e Irán, en la que, como pasa hace décadas, el pueblo palestino queda en la mitad de dos fuegos mayores, imposibilitado de decidir su futuro y con el riesgo de que su tragedia pase a segundo plano.

EDUARD SOTO - EDITOR ADJUNTO DE EL TIEMPO