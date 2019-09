Trump anuncia las 'mayores sanciones' nunca impuestas contra Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció este viernes sanciones "al mayor nivel" contra el banco nacional de Irán, tras los ataques del pasado sábado contra refinerías en Arabia Saudí, que Riad atribuye a Teherán.



El mandatario dijo a la prensa en el Despacho Oval que estas sanciones golpean "directamente a lo más alto" y explicó que esa entidad actúa como banco central iraní.

Trump hizo estas declaraciones a la prensa al inicio de un encuentro con el primer ministro australiano, Scott Morrison, de visita en Washington.



Hace dos días, el mandatario anunció que había ordenado un "incremento sustancial" de las sanciones contra Irán, tras la polémica generada por el ataque a las refinerías saudíes."Acabo de instruir al secretario de Tesoro que incremente sustancialmente las sanciones contra el país de Irán", afirmó Trump el miércoles en Twitter.



El presidente de EE. UU. planea examinar este viernes varias opciones militares contra Irán, pero sigue reticente a autorizar una intervención a gran escala como castigo por los ataques contra las refinerías saudíes.

Arabia Saudí mostró este miércoles partes de los 18 drones y siete misiles de crucero que, dijo, golpearon dos refinerías en su país. Foto: AFP

Varios miembros del equipo de seguridad nacional de Trump tenían previsto reunirse este jueves para ultimar una lista de posibles objetivos en Irán que Washington podría atacar, informó el diario 'The New York Times'.



El secretario de Defensa de EE. UU., Mark Esper, y el jefe del Estado Mayor Conjunto, general Joseph Dunford, planean presentar esas opciones a Trump este viernes, durante una reunión del Consejo de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, según una fuente oficial citada por el rotativo.



Las opciones que propone el Pentágono no incluyen ataques a gran escala y se centran más bien en operaciones clandestinas, como los lugares desde los que Irán lanza sus drones y misiles de crucero, además de donde almacena sus armas, de acuerdo con el diario.

Trump ha dado señales contradictorias sobre su posible respuesta a los ataques, y el miércoles insinuó su reticencia a optar por la vía militar al afirmar que aunque tiene a su disposición la "opción máxima", también podría escoger "otras opciones".



También ha rebajado ligeramente su retórica el secretario de Estado de EE. UU., Mike Pompeo, quien visitó esta semana Arabia Saudí y los Emiratos Árabes Unidos para coordinar posturas ante las sospechas compartidas de que Irán estuvo detrás de los ataques, reivindicados inicialmente por los rebeldes hutíes en el Yemen.



