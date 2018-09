Con baterías antiaéreas, Rusia advierte a Israel por acciones en Siria

Rusia anunció el aumento de su presencia militar en Siria con el envío de misiles antiaéreos S-300 al régimen de Damasco y otras medidas, en una clara advertencia a

Israel de que no tolerará ataques que pongan en peligro a sus militares desplegados en el país árabe.



Además, el portavoz de la Presidencia rusa, Dmitri Peskov, insistió en que los expertos militares rusos consideran que el derribo del IL-20, que causó la muerte de sus 15 ocupantes, fue provocado por "acciones premeditadas de los pilotos israelíes", lo que, "sin duda, es imposible que no dañe" las relaciones entre Rusia e Israel.

"Las fuerzas armadas sirias recibirán en un plazo de dos semanas un sistema de misiles antiaéreos S-300, capaz de interceptar medios de ataques aéreos a una distancia superior a 250 kilómetros y abatir simultáneamente varios objetivos", dijo el ministro de Defensa ruso, Serguéi Shoigú, en una declaración difundida por su gabinete.



"Estamos convencidos que la implementación de estas medidas enfriará el ardor de algunos e impedirá los actos sin reflexión que constituyen una amenaza para nuestros soldados", dijo el ministro. "En el caso contrario reaccionaremos de manera apropiada ante la situación", añadió.



La decisión de dotar a Siria con misiles S-300 es parte de la respuesta de Rusia al derribo hace un semana de un avión de reconocimiento ruso IL-20 con 15 militares rusos por la defensa antiaérea siria, incidente que, según Moscú, fue provocado por aviones israelíes que lo utilizaron como pantalla para atacar instalaciones sirias.

Siria recibirá las baterías, cuya entrega decidida en 2013 fue pospuesta por la oposición de Israel, con quien Rusia tenía buenas relaciones pero que tras el incidente han entrado en una etapa de tensión.



Actualmente los S-300 operados por los rusos están desplegados alrededor de la base naval rusa de Tartús.



Además, se anunció que en la zona del Mediterráneo próxima a Siria será "inhibida radioelectrónicamente la navegación por satélite, así como los radares de a bordo y los sistemas de comunicación de los aviones de combate que ataquen instalaciones en territorio sirio".

"De hecho, se trata de una zona de exclusión aérea para aquellos que cometen actos de agresión", comentó por su parte a la agencia Interfax el general retirado Leonid Ivashov, exjefe de Cooperación Internacional del Ministerio de Defensa ruso.



La creación de esta zona "es un derecho que tienen Siria y Rusia, y se corresponde con el derecho internacional", subrayó.



Según el vicepresidente del Comité de Defensa de la Duma o Cámara de Diputados de Rusia, Yuri Shvytkin, los medios de lucha radioelectrónicos "cegarán" a los aviones que intenten atacar Siria desde el Mediterráneo.​

El legislador indicó que dependiendo del tipo de inhibidores radioelectrónicos que se empleen, estos pueden afectar el funcionamiento no solo de la aviación, sino también de buques de superficie y unidades terrestres.



Moscú no solo suministrará misiles S-300 a Siria, sino también dotará a sus unidades antiaéreas de sistemas de mando automático que solo tienen las Fuerzas Armadas de Rusia.



"Ello permitirá el mando centralizado de todas las fuerzas de la defensa antiaérea de Siria, la vigilancia del espacio aéreo y el rápido establecimiento de objetivos. Lo más importante: garantizará la identificación de todas la naves aéreas rusas por la defensa antiaérea siria", explicó Shoigú.

El presidente ruso, Vladimir Putin, informó a su aliado Bashar al Asad de las medidas dispuestas en ocasión del primer contacto telefónico entre los dos mandatarios luego de la destrucción del avión.

'Actos premeditados'

La tensión expone nuevamente la manera en que el conflicto en Siria se volvió más complejo desde que comenzó en 2011, en donde varias potencias con intereses opuestos intervienen.



Moscú reprocha a Israel, que lanzó misiles contra depósitos de municiones en la provincia siria de Latakia (noroeste), de sólo haberle avisado un minuto antes de sus ataques y que los aviones F-16 israelíes utilizaron el aparato ruso Il-20 como "escudo" contra los misiles sirios.



Los militares israelíes negaron la versión rusa. El domingo aseguraron que sus aviones "no se escondieron detrás de un aparato y que los aparatos israelíes estaban en el espacio aéreo israelí cuando el avión ruso fue derribado".



"El avión no fue derribado por un misil israelí, gracias a Dios", dijo agregando sin embargo que este episodio "fue posible por los actos de los pilotos israelíes". Peskov subrayó que estas decisiones "no son contra ningún país tercero, sino por la defensa de nuestros soldados".

Rusia interviene militarmente en Siria desde septiembre de 2015 en apoyo al régimen de Bashar al Asad, lo que le permitió a éste recuperar el control de gran parte del territorio sirio, La destrucción del Il-20 ruso es el incidente más grave con Israel desde que comenzó la intervención rusa en Siria, y los mecanismos de consulta establecidos para evitarlos.



Para intentar sosegar a Moscú, el jefe de Estado Mayor de la Fuerza Aérea israelí viajó a Moscú.



Israel multiplicó en Siria los bombardeos contra posiciones gubernamentales, convoyes de armas destinados, según él, al Hezbolá libanés, y más activamente los últimos meses contra posiciones iraníes. Israel sigue técnicamente en guerra contra Siria.



