Él es Elkana Bohbot, colombo-israelí que completa más de 130 días secuestrado por Hamás

Los días de angustia no han cesado para la familia de Elkana Bohbot. El israelí, nacionalizado colombiano, fue secuestrado en medio del ataque del grupo terrorista Hamás a Israel.

Bohbot, quien está casado con una bogotana y tiene un hijo de tres años, fue visto por última vez en un video que Hamás grabó en octubre de 2023. Tras casi cuatro meses, no se tiene información de él. Este 21 de febrero, el presidente Gustavo Petro anunció que buscará su liberación.

El colombo-israelí, de 34 años, era el dueño de una heladería en Tel Aviv. Sin embargo, el 7 de octubre fue a trabajar en la logística del festival de música electrónica Supernova, cerca de la franja de Gaza, donde el sonido de los disparos apagó la fiesta.

Elkana Bohbot, colombo-israelí. Foto: Redes sociales

Terroristas incursionaron en el evento, asesinando a más de 250 personas, según el reporte de las autoridades israelís. Entre las víctimas está la pareja de colombianos Ivonne Rubio y Antonio Macías.

En medio de la confusión de aquel día, Bohbot alcanzó a comunicarse con su esposa, Rebecca González. "Estoy bien, estoy ayudando a sacar a la gente de aquí", le aseguró a la colombiana, quien en su casa en Israel veía por noticias cómo los asistentes trataban de escapar. Esa fue la última vez que escuchó su voz.

Rastros tras la incursión del grupo terrorista Hamás a festival de música en Israel. Foto: EFE

Horas más tarde, un amigo de Bohbot, que pudo huir del lugar, llamó a González para alertarla de un video que Hamás había publicado en la red Telegram: habían grabado a su esposo sometido en el suelo, con la cara golpeada y al lado de otros secuestrados.

Uriel Bohbot, hermano del israelí, también vio esa pieza audiovisual. "Lo reconocí inmediatamente gracias a su cabello rubio y pensé 'Dios mío'", recordó para el diario The Sun.

Desde entonces, no han tenido otra prueba de supervivencia. Reem, su hijo de tres años, le hace preguntas a González, pues no comprende cómo Bohbot no ha vuelto a abrazarlo y a jugar con él.

Rebecca Bohbot, esposa del colomboisraelí Elkana Bohbot, y su hijo Reem. Foto: Archivo particular

"Despertar cada día para mí es despertar en la misma fecha del 7 de octubre, donde toda esta pesadilla comenzó, con el mismo dolor, con la misma angustia e incertidumbre… mi vida y mi tiempo se han congelado mientras la del resto continúa", escribió González en una carta reciente.

"¿Por qué a ti? Un padre ejemplar, un hombre bueno y amante de la paz, quien siempre recibió a cada ser humano en su vida, sin importar su religión, raza, cultura o posición política. Te arrebataron lo que tanto amas… la libertad, ver el sol en las mañanas, ver crecer a tu hijo", sentenció la colombiana.

El pedido de Netanyahu al presidente Petro

Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel, le envió en enero de este 2024 una misiva al presidente Gustavo Petro, para pedirle que "haga todos los esfuerzos posibles para asegurar la liberación de Elkana (Bohbot) y los otros 135 rehenes retenidos en los túneles terroristas de Hamás".

Presidente Gustavo Petro y Benjamín Netanyahu, el primer ministro de Israel. Foto: Presidencia / AFP

El mandatario colombiano respondió la carta, afirmándole a Netanyahu que le habían concedido la nacionalidad a Bohbot "con el fin de facilitar su liberación".

"Este Gobierno está adelantando las gestiones al más alto nivel, en aras del permitir el buen retorno a casa del señor Bohbot y la reunificación de su familia", añadió.

Además, hizo un llamado al Gobierno de Israel para cesar "de inmediato las hostilidades" y avanzar en diálogos de paz con tal de "terminar con la violencia desatada entre Israel y Palestina".

Este 21 de febrero, mediante redes sociales, el presidente Petro compartió una fotografía al lado de Rebecca González y su hijo Reem, a quienes recibió en la Casa de Nariño para reafirmarles su posición: "Buscaré la liberación del ciudadano colombiano/israelí Elkana Bohbot".

Con el anuncio de las gestiones, "¿cuándo volverás?" es la pregunta que la familia espera resolver.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS