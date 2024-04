¿Qué se sabe del posible ataque de Irán contra Israel y por qué Estados Unidos está en alerta?

Irán reafirmó este sábado que responderá al ataque sufrido el lunes por su consulado en Damasco, imputado a Israel y en el que murieron siete miembros de los Guardianes de la Revolución.

"La operación (de represalias) se llevará a cabo en el momento oportuno, con la precisión y la planificación necesarias, y con un máximo de daños para el enemigo para que lamente sus actos", aseguró el general Mohammad Bagheri, jefe de Estado Mayor de las fuerzas armadas iraníes.

"Determinaremos el momento de la operación, el tipo de operación y el plan" de la misma, añadió.

La operación (de represalias) se llevará a cabo en el momento oportuno, con la precisión y la planificación necesarias, y con un máximo de daños para el enemigo para que lamente sus actos.

Durante la semana, el guía supremo iraní, el ayatola Alí Jamenei, y el jefe de los Guardianes de la Revolución, el general Hasan Salami, amenazaron con hacer pagar por este ataque a Israel, que no confirmó su responsabilidad.

En el ataque del lunes contra el consulado de Irán en Damasco murieron siete miembros de los Guardianes de la Revolución, entre ellos dos altos mandos, según las autoridades sirias e iraníes.

En total fallecieron 16 personas, de acuerdo con el Observatorio Sirio de Derechos Humanos (OSDH).

El general Bagheri hizo sus declaraciones durante el funeral en la ciudad de Isfahán de Mohamad Reza Zahedi, de 63 años, un alto mando de la fuerza Al Quds, la unidad de élite de los Guardianes encargada de las operaciones exteriores del régimen iraní.

Iraníes asisten a la ceremonia fúnebre de siete miembros del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI) que murieron en un ataque aéreo en Siria, en Teherán, Irán, el 5 de abril de 2024. Foto:EFE Compartir

Según el OSDH, Zahedi era el comandante de la fuerza Al Quds para los Territorios Palestinos, Siria y Líbano.

Los responsables iraníes no han dado más precisiones sobre su respuesta, que hace temer una escalada de tensión en Oriente Medio seis meses después del inicio de la guerra entre Israel y el movimiento islamista palestino Hamás en Gaza.

El ataque destruyó el edificio del consulado iraní en Damasco y mató a siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el máximo responsable de la Fuerza Quds en Siria y Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi, y su segundo, el general de brigada Mohamed Hadi Haj Rahimi.

Se trata del ataque más sangriento contra militares iraníes en Siria en lo que va de 2024, donde hasta la fecha se habían contabilizado ocho muertos por bombardeos israelíes, entre ellos dos generales de la Guardia Revolucionaria.

El Pentágono aseguró esta semana que Estados Unidos no recibió aviso de Israel y "no apoya ataques a sedes diplomáticas", y añadió que el Departamento de Defensa ha usado canales confidenciales para transmitir a Teherán que no tiene nada que ver con el ataque.

El ataque contra su consulado en Damasco, en el que murieron varios generales, ha enfurecido a Irán. Foto:Ammar Ghali / Getty Compartir

Estados Unidos ve inevitable un ataque de Irán

Estados Unidos considera "inevitable" un ataque de Irán contra el país u objetivos israelíes y está en alerta y preparándose de forma activa ante esa posibilidad, informaron este viernes miembros de la Administración de Joe Biden a la cadena CNN y otros medios locales.

Las fuentes de CNN apuntan que sus homólogos israelíes coinciden a la hora de pensar que ese ataque iraní es "inevitable" y sería "significativo".

A eso se suma que fuentes militares estadounidenses le dijeron a la agencia Reuters que “estamos definitivamente en un alto nivel de vigilancia”. Este jueves Israel se declaró en alerta máxima ante la posibilidad de un ataque iraní, lo que llevó a muchas personas a las tiendas en busca de alimentos, generadores y transmisores de radio.

Estados Unidos apoya plenamente la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán. No iré más allá dada la sensibilidad del tema y la información basada en fuentes de inteligencia.

Entre tanto, un alto funcionario del Gobierno de Biden confirmó a EFE que tanto el presidente estadounidense como el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, habían hablado de dichas amenazas en su llamada del jueves y que sus equipos estaban en "contacto regular y continuo desde entonces".

"Estados Unidos apoya plenamente la defensa de Israel frente a las amenazas de Irán. No iré más allá dada la sensibilidad del tema y la información basada en fuentes de inteligencia", ahondó en la respuesta a EFE.

CNN apuntó, por su parte, que un bombardeo iraní sobre territorio de Israel sería uno de los peores escenarios que contempla el Ejecutivo estadounidense, ya que provocaría una rápida escalada de la tensión en Oriente Medio.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de EFE y AFP