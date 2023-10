¿Qué se sabe del padre 'Chucho' y sus feligreses en Israel?

El pasado sábado se desató el conflicto bélico entre Israel y Gaza por cuenta del ataque del grupo Hamás. Este martes 10 de octubre, el Ejército israelí afirmó que recuperó el control de la zona fronteriza con la Franja de Gaza y logró cesar la infiltración de milicianos de Hamás en su territorio en el cuarto día de guerra contra el movimiento islamista.



En medio del conflicto en el Medio Oriente hay muchos colombianos atrapados. Uno de ellos es el famoso padre 'Chucho', quien había viajado a Israel con varios peregrinos.



(Puede leer: Padre 'Chucho' rompe en llanto en Israel: 'Hasta que no salga el último, yo no me voy').

En una entrevista que concedió a la revista Semana en las últimas horas, el sacerdote que se volvió famoso por su participación en varios programas de televisión en los que se dedicaba a la oración, relató la odisea que él y sus compañeros de peregrinación han vivido desde hace cuatro días.



El padre 'Chucho', quien se llama realmente Jesús Hernán Orjuela, contó que se encuentran sanos y salvos, pero con la expectativa de lo que pueda suceder en los días siguientes. El sacerdote y los peregrinos están en Nazaret, la ciudad más poblada del norte de Israel.



El prelado contó que una vez estalló el conflicto, buscaron alejarse lo que más pudieran de las zonas afectadas por los enfrentamientos, los cuales ya han dejado más de 900 muertos en Israel y más de 2800 heridos, de los cuales 360 son graves, según el Ministerio de Sanidad israelí.



(Le recomendamos: En fotos: los rostros de las personas secuestradas por Hamás, familia espera su regreso)

Facebook Twitter Linkedin

Ejército israelí alerto sobre el cohete. Foto:

En Gaza, al menos 765 personas han muerto y 4.000 se encuentran heridas, según el reporte del Ministerio de Salud palestino en la Franja de Gaza.



El sacerdote comentó que a pesar de la difícil situación, él y los colombianos con quienes viajó se sienten tranquilos "ya que atravesamos el este de Israel para llegar al norte del país, y estamos alejados de ciudades como Jesuralén y Tel Aviv, que son las ciudades israelitas que están en más riesgo" por las acciones bélicas.

Más noticias en EL TIEMPO

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS