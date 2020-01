Trump sospecha que Irán derribó avión ucraniano de pasajeros por error

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, dijo este jueves tener "sospechas" sobre el accidente de un avión ucraniano en Teherán, en momentos en que estadounidenses informaban que Irán lo había derribado por error.



Funcionarios estadounidenses no identificados dijeron a medios locales que los sistemas de defensa aérea iraníes probablemente derribaron por error el Boeing 737 de la compañía Ukraine International Airlines, que se estrelló el miércoles matando a las 176 personas a bordo.

Por su parte, las autoridades iraníes afirmaron que no tienen "ningún sentido" los rumores de un ataque con misil contra el avión ucraniano que se estrelló el miércoles en Irán poco después de despegar de Teherán y que causó la muerte de 176 personas. Sin embargo, algunos funcionarios del gobierno estadounidense creen que Irán derribó el avión por error.



(Lea también: Lo que se sabe del avión ucraniano que se estrelló en Irán)



Newsweek, CBS y CNN dijeron que los datos satelitales, de radar y electrónicos indicaron la trágica equivocación, ocurrida tras un bombardeo de misiles balísticos por parte de Irán sobre dos bases militares en Irak donde estaban estacionadas tropas estadounidenses.



Trump no confirmó directamente esa conclusión, pero lo insinuó fuertemente. "Tengo mis sospechas", dijo el mandatario. "Estaba volando en un vecindario bastante duro y alguien podría haber cometido un error". "Algunas personas dicen que fue mecánico. Personalmente no creo que eso esté siquiera en cuestión", dijo Trump, agregando que "sucedió algo muy terrible".



Analistas señalaron imágenes ampliamente publicadas en internet del fuselaje destrozado de la aeronave que mostraban múltiples agujeros que aparentemente podrían deberse a un cohete detonado justo afuera del avión, que le disparó metrallas. "Marcas similares fueron visibles en los restos de MH17", dijo el reportero de CNN Jim Sciutto, refiriéndose al vuelo de Malaysian Airlines derribado el 17 de julio de 2014 sobre la zona del este de Ucrania por un misil tierra-aire diseñado por Rusia.

Irán contradice versión

Pero según un comunicado en el sitio web del ministerio de Transporte de Irán "varios vuelos nacionales e internacionales volaban al mismo tiempo en el espacio iraní a la misma altura de 8.000 pies, y esta historia del ataque con misiles en el avión no puede ser en absoluto correcta".



"Esos rumores no tienen ningún sentido", agrega el texto, que cita Ali Abedzadeh, presidente de la Organización de la Aviación Civil Iraní (CAO) y viceministro de Transportes.

El comunicado del ministerio rechazó los rumores sobre la resistencia de Irán a entregar las cajas negras FACEBOOK

TWITTER

Abedzadeh reaccionó a rumores que circularon en las redes sociales, según los cuales el Boeing 737 de Ucrania Airlines International habría sido alcanzado por un misil lanzado por los Guardianes de la Revolución, el ejército de élite iraní.



Sobre las cajas negras del aparato, encontradas el miércoles, Abedzadeh declaró que "Irán y Ucrania tienen los medios de descargar (las) informaciones que contienen". "Pero si se necesitan medidas más especializadas para extraer y analizar informaciones, podemos hacerlo en Francia o en otros países", agregó.



El miércoles, la agencia Mehr, cercana a los ultraconservadores, citó declaraciones de Abedzadeh según las cuales Irán "no entregaría las cajas negras [...] a los estadounidenses". Sin desmentir explícitamente este artículo, el comunicado del ministerio rechazó "los rumores sobre la resistencia de Irán a entregar las cajas negras [...] a Estados Unidos".

Accidente de avión ucraniano en Irán. Foto: AFP

No hay ninguna obligación formal de que Irán haga analizar el material en Estados Unidos, pero los países que no tienen los medios técnicos pueden confiar la tarea a uno de los pocos que pueden hacerlo (Estados Unidos, Alemania y Francia, principalmente).



Según las primeros elementos de la investigación de CAO, el vuelo PS752 de la UIA que se estrelló el miércoles poco después de despegar de Teherán, tuvo que dar media vuelta debido a "problemas" y un incendio a bordo.



(Lea también: Avión que se estrelló en Irán se habría incendiado en el aire)

Este es la imagen de un avión 737-800 de Ucrania Airlines, similar al que se accidentó este miércoles en Irán. Foto: EFE

La tragedia ocurrió en medio de graves tensiones entre Teherán y Washington, y poco después del disparo de misiles por Irán contra bases usadas por el ejército estadounidense en Irak. Sin embargo, nada indica que esos acontecimientos estén ligados.



El presidente ucraniano Volodomir Zelenski advirtió el miércoles contra toda "especulación". Este jueves, sin embargo, las autoridades de Kiev indicaron que se están estudiando siete hipótesis, entre ellas la de un disparo de misil, un atentado o un problema técnico.



El viceministro de Relaciones Exteriores de Ucrania, Sergiy Kyslytsya, solicitó este jueves al Consejo de Seguridad de la ONU "apoyo incondicional" del organismo para sus expertos a cargo de la investigación sobre el avión accidentado en Teherán.



"Se han perdido 176 vidas inocentes", dijo en una reunión sobre el cumplimiento de la Carta de las Naciones Unidas. "Las circunstancias de esta catástrofe aún no están claras. Ahora depende de los expertos investigar y encontrar respuestas a la pregunta de qué causó el accidente. Para hacerlo, nuestros expertos deben recibir un apoyo incondicional para su investigación", apuntó.



AFP