¿Hasta dónde estaría dispuesto a llegar usted para no pagar una deuda? Aunque en la mayoría de casos las respuestas a esta pregunta pueden ser ilimitadas, en el caso de Liza Dewi Pramita, es tan insólita como desconcertante: hacerse pasar por muerta.



Esta mujer, proveniente de Indonesia, tenía una deuda de 265 euros -equivalentes a 1’334.829 pesos colombianos- con Maya Gunawan, una mujer a la que nunca había conocido, al menos en persona.

“Pregunté en el grupo de WhatsApp, los amigos me recomendaron (para darle un préstamo)”, dijo Maya al medio local ‘Tribun Medan’ con respecto a los motivos que la llevaron a desembolsar tal cantidad de dinero a una mujer de que la que había escuchado por primera vez en un grupo en línea llamado Arisan.



Según contó Maya al medio indonesio citado anteriormente, inicialmente, Liza había prometido pagar su deuda el 20 de noviembre de 2022; no obstante, cuando llegó el tiempo establecido, tuvo que pedir una prórroga de algunas semanas. El 6 de diciembre fue, finalmente, el día de pago acordado.

Cuando se cumplió la fecha límite de pago, Liza tampoco pagó la deuda y, cinco días después, el 11 de diciembre, Maya se encontró con una noticia en Facebook que, sin duda, la tomó por sorpresa: la mujer que le debía dinero supuestamente había muerto en un accidente de tránsito cerca de su casa en Medan, Sumatra del Norte.



A esta fatídica noticia la acompañaban unas imágenes desgarradoras. En una de ellas Liza yacía inmóvil, vestida de blanco y con dos trozos de algodón que tapaban sus fosas nasales; en las otras, se lograba apreciar una imagen de un cuerpo envuelto en una sábana y una camilla siendo transportada por dos enfermeros en un hospital.

Maya, lejos de creer en las imágenes, notó irregularidades en ellas. “Hay muchas cosas que son raras. Es por eso que en ese momento de alguna manera no lo creí de inmediato. Cuando llamé a su esposo para hacer una videollamada, no quiso cortar de inmediato (como seguramente haría una persona que está pasando por un duelo)”, dijo, de acuerdo con ‘Indonesia Posts English’.

La verdad llegó cruda y conmocionante de la mano de Najwa Almira Ginting, la hija de Liza, quien tuvo que confesar que todo se trataba de un elaborado montaje por parte de su madre para no pagar la deuda.



Según ‘The New York Post’, la imagen de la camilla no era más que una captura de pantalla de un programa de televisión; mientras que las instantáneas de Liza se tomaron para hacer que su “engaño fuese más convincente”.

Al hablar con los medios locales, Maya afirmó que no había denunciado a su deudora ante las autoridades, pues, contra todo pronóstico, aún espera que la mujer aparezca y pague su deuda. “Todavía estoy esperando su intención de pagar, aunque ahora no puedo contactarla”, señaló a ‘Indonesia Posts English’.

