Más de 70.000 israelíes se manifestaron en Jerusalén, según medios locales, en rechazo a la reforma judicial impulsada por el nuevo gobierno de Benjamín Netanyahu, que afectaría la independencia de la Justicia.



Se trata de la primera protesta multitudinaria en Jerusalén tras seis semanas consecutivas de masivas manifestaciones en la ciudad de Tel Aviv.

Los manifestantes llegaron desde distintos puntos del país y se concentraron en los alrededores de la Knéset (Parlamento) portando banderas israelíes y carteles con mensajes en contra de la reforma.



Las causas de estas protestas son ocasionadas por La Comisión de Constitución, Derecho y Justicia de la Knéset la cual aprobó para su primera lectura cambiar la composición del comité de selección de jueces y restringir al Tribunal Supremo la posibilidad de revisar y cambiar las leyes.

(Le puede interesar: Israel bombardea Gaza y palestinos lanzan cohetes tras 'masacre' en Cisjordania).

De aprobarse, estas legislaciones volverían a la comisión para preparar su segunda y tercera lecturas, antes de aprobarse como ley.



Esta iniciativa prevé además la denominada "cláusula de anulación", que implicaría que una mayoría de diputados en el Parlamento puedan anular los fallos emitidos por el Tribunal Supremo.

(Puede leer: Cisjordania ve una extrema derecha reforzada).

Este tiene la potestad de tumbar normas contrarias a la ley básica israelí -con rango constitucional-, por lo que quienes se oponen al plan creen que la reforma podría generar la separación de poderes y debilitar las bases que hacen que haya democracia en Israel.

(Tambien: Israel: Siete muertos en un ataque armado en una sinagoga de Jerusalén).

"Quiere convertir al Estado de Israel en una oscura dictadura" FACEBOOK

TWITTER

Varios miembros de la oposición expresaron su apoyo a las manifestaciones, que se extendieron a distintos puntos de Israel, de norte a sur.



El ex primer ministro y actual líder de la oposición, Yair Lapid, se hizo presente en la protesta frente al Parlamento en Jerusalén y advirtió que el nuevo Gobierno

También el ex ministro de Defensa, Benny Gantz, se hizo presente en las protestas afirmando que "estos son días decisivos para la democracia israelí".



“No estamos preparados para la politización del sistema judicial, esto es lo que protege a los ciudadanos y sus derechos civiles. No debemos permitir que se dañe de ninguna manera”, concluyó Gantz.

Más noticias EL TIEMPO

Pareja abandonó a su bebé en aeropuerto cuando les cobraron su tiquete de avión

Ocho misiles impactan en una base militar turca en Irak

Afganistán: cómo se financian los talibanes desde que tomaron el poder).

EFE