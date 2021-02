La historia de Latifa, la princesa que dice ser rehén de su familia

La princesa Latifa, de 35 años, quien intentó huir al extranjero en 2018, fue vista por última vez en marzo de ese mismo año a bordo de un yate, antes de que fuerzas de seguridad indias y emiratíes la drogaran y llevaran detenida de regreso a Dubai, como ella misma asegura en videos publicados por la BBC.



"Soy una rehén", son las palabras textuales de la princesa, quien afirma que se encuentra en una villa que se ha convertido en una cárcel para ella.



"Estoy en una mansión. Estoy secuestrada y esta mansión se convirtió en prisión", dijo la princesa en un video grabado con un teléfono móvil desde el baño porque "es la única habitación con una puerta que puedo cerrar".



La hija del mandatario del emirato de Dubái, Mohammed bin Rashid Al Maktoum, envió estos videos secretos a sus amigos en los que acusaba a su padre, de tenerla como "rehén" y aseguraba temer por su vida.

"Todos los días me preocupa mi seguridad y mi vida, realmente no sé si voy a sobrevivir a esta situación. Solo quiero ser libre".



En los videos, señala que el sitio donde se encuentra hace más de una año, tiene ventanas con rejas cerradas y que ha estado sola, sin ninguna ayuda médica y sin ni siquiera poder respirar aire fresco.



Además, dice que en la "casa cárcel", hay policías adentro y afuera, quienes la amenazaron con estar en prisión toda su vida y no volver a ver el sol nunca más.



"No sé cuándo seré liberada y cuáles serán las condiciones cuando sea liberada. No sé qué planean hacer conmigo. Realmente no lo sé. La situación se vuelve cada día más desesperada. Y yo estoy muy, muy cansada de esto"

La princesa Sheikha Latifa de Dubái junto a Mary Robinson, la ex Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto: Reuters

En 2018, no fue la primera vez que la princesa intentaba escapar de su padre. Lo hizo por primera vez cuando era una adolescente. Sin embargo, en este año, siendo su segundo intento de irse lejos de su padre y de su familia, fue cuando su caso le dio la vuelta al mundo.



Esta última vez, Latifa intentó escapar con la ayuda de su amiga Tiina Jauhiainen hacia la India, para luego llegar a Estados Unidos y solicitar el asilo, pero su intento de libertad fue interrumpido.



En febrero de ese año, antes de emprender su viaje, dejó un video grabado, en caso de que su intento de escape fallara. En este, exponía que no tenía permiso para cosas como manejar o viajar desde el año 2000. Al borde de las lágrimas, dijo que había sido "torturada" y "encarcelada durante tres años" por su padre, tras un primer intento de fuga cuando era solo una adolescente, en 2002.



Sin ningún contacto con el exterior, logró grabar los videos revelados y fueron algunos amigos cercanos, quienes enviaron las grabaciones a la BBC.



Latifa ha dejado de mandar los mensajes secretos, por lo que sus amigos han llamado la atención de la Organización de Naciones Unidas (ONU) para que intervenga.

Sin embargo, Dubái y Emiratos Árabes Unidos han dicho anteriormente que la princesa se encuentra segura bajo el cuidado de la familia.

Emir de Dubái, Jeque Mohammed bin Rashid Al Maktoum. Foto: César Carrión - SIG

Luego de su desaparición en marzo de 2018, la princesa reapareció por primera vez en diciembre de ese mismo año en fotos cenando con Mary Robinson, quien para ese momento fue la enviada especial en derechos humanos de la ONU.



Robinson, quien describió a Latifa como "una joven mujer con problemas" tras reunirse con ella en ese momento, ahora dice que ha sido "horriblemente engañada" por la familia de la princesa.



La Oficina de la ONU para los Derechos Humanos pidió hoy a las autoridades del emirato de Dubái pruebas de que la princesa sigue viva. "Estamos preocupados al ver la perturbadora evidencia en vídeo que ha llegado esta semana y pedimos más información y clarificación sobre su situación actual", dijo hoy en una rueda de prensa la portavoz de la oficina, Liz Throssell.



Además, el ministro de Relaciones Exteriores del Reino Unido, Dominic Raab, dijo que le gustaría tener pruebas de que la princesa Latifa, está "viva y en buen estado de salud". Raab afirmó que este era el "camino correcto a seguir" y que seguirá atento al caso.

"Estas son imágenes muy angustiantes, es un caso muy difícil. Y creo que es preocupante, declaró el ministro a Sky News.



Las últimas declaraciones fueron de la embajada de Emiratos Árabes Unidos en Londres después de que la BBC publicara el video. "Su familia confirmó que Su Alteza está siendo atendida en su hogar, apoyada por su familia y por profesionales sanitarios. Su estado continúa mejorando y esperamos que retome su vida pública a su debido tiempo".



REDACCIÓN INTERNACIONAL

(*) Con información de AFP y EFE.