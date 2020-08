Aterriza el primer vuelo comercial entre Israel y Emiratos Árabes

El "primer vuelo comercial" directo entre Emiratos Árabes Unidos e Israel aterrizó este lunes en Abu Dabi, procedente del aeropuerto de Tel Aviv, según comprobó un equipo de AFP.



El avión de la aerolínea israelí EL AL transportó a una delegación israelí y estadounidense y tocó suelo emiratí a las 3:39 p.m. (hora local), tras haber sobrevolado Arabia Saudita, con quien Israel no mantiene relaciones. Emiratos e Israel anunciaron una normalización de sus relaciones el 13 de agosto.



El vuelo partió con asesores del presidente de EE. UU., Donald Trump, y del primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, para ultimar el acuerdo de normalización que se firmará en Washington en las próximas semanas.



El consejero del gobierno estadounidense y yerno de Donald Trump, Jared Kushner. Kushner, dijo que puede ser el "inicio de un periplo histórico para Oriente Medio", cuando estaba en el aeropuerto internacional de Ben Gurion de Tel Aviv, antes de embarcarse en el Boeing 737.

Delegación israelí encabezada por el asesor de seguridad nacional Meir Ben-Shabbat, el asesor de seguridad nacional de EE. UU., Robert O'Brien, y el asesor principal de Trump, Jared Kushner. Foto: Efe





Kushner, que lidera la delegación israelo-estadounidense que dará forma al establecimiento de relaciones diplomáticas entre Israel y EAU, sugirió en Jerusalén que más países árabes seguirán los pasos de Emiratos.



El asesor de seguridad nacional de Estados Unidos, Robert C. O'Brien, y su homólogo israelí, Meir Ben Shabat, forman parte de la delegación que incluye siete equipos de trabajo para definir la apertura de embajadas, la cooperación en turismo y cultura, ciencia e inversión, entre otros.



Este domingo, Netanyahu y Kushner defendieron la llamada "Visión de paz por Prosperidad" de Trump como la base del acuerdo entre Israel y EAU y apostaron por reactivar su contenido como la única opción "realista" para alcanzar la paz en Oriente Medio.



“Si tuviéramos que esperar a los palestinos, esperaríamos para siempre. Ya no más", dijo Netanyahu.



El liderazgo palestino, que rechazó desde el principio la propuesta de paz al proponer la anexión de parte de Cisjordania ocupada y un Estado palestino limitado, también condenó el acuerdo con EAU al considerar que rompe el consenso árabe de no establecer relaciones con Israel antes de un acuerdo de paz.



El anuncio de la normalización de relaciones quedó condicionado a la suspensión de la anexión israelí de parte de territorio palestino ocupado, aunque Netanyahu aclaró después que se trata de una demora, no de una cancelación.



Con la firma del acuerdo entre Israel y EAU, que será a finales de septiembre o en el mes de octubre en la Casa Blanca, Emiratos es el tercer país árabe con relaciones diplomáticas actualmente con Israel, después de Egipto (1979) y Jordania (1994).



Contrariamente a estos dos países, Emiratos nunca estuvo en guerra contra Israel. Los analistas insisten en que las relaciones bilaterales estarán presididas por importantes intercambios comerciales y no se tratará de una paz "fría", marcada únicamente por la coordinación en materia de seguridad y poco más.



De hecho, desde que se hizo público este acuerdo, apadrinado por Estados Unidos, ministros de Israel y Emiratos multiplicaron sus contactos por teléfono y las autoridades de Abu Dabi derogaron el pasado fin de semana una ley sobre el boicot a Israel, en vigor desde hacía 48 años.



