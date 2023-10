Biden viajará a Israel este miércoles para mostrar su apoyo tras ataques de Hamás

El secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, anunció este lunes que Washington e Israel acordaron desarrollar un plan que permitirá que la ayuda humanitaria de las naciones donantes y las organizaciones multilaterales llegue a los civiles en la Franja de Gaza, así como “la posibilidad de crear áreas para ayudar a mantener a los civiles fuera de peligro”.



El máximo responsable de las relaciones exteriores de Estados Unidos hizo este anuncio tras regresar a Israel después de una gira por varios países de Oriente Medio y luego de una reunión de más de siete horas con el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, y funcionarios del gabinete de guerra.

Blinken también anunció que el presidente Joe Biden viajará a Israel este miércoles para conocer de primera mano lo que el país necesita “para defender a su gente” y para mostrar la solidaridad de Estados Unidos con Israel y el “férreo compromiso” de Washington con la seguridad del país.



En una llamada con medios de comunicación celebrada poco después de este anuncio, el portavoz de Seguridad Nacional de la Casa Blanca, John Kirby, detalló que Biden se reunirá con Netanyahu y otros funcionarios de su Gobierno, en un viaje que contará con "los parámetros de seguridad adecuados".



"No estaríamos hablando de un viaje como este si no nos sintiéramos cómodos de que existen los parámetros de seguridad adecuados", precisó el portavoz, quien no detalló dónde viajará Biden y afirmó que no habrá una rueda de prensa del presidente estadounidense en territorio israelí.



El ministro de Defensa de Israel, Yoav Gallant (izq.) y el Secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken. Foto: EFE/ Ministerio de Defensa de Israel

Biden viajará además a Ammán (Jordania), donde se reunirá con el rey Abdalá; el presidente egipcio, Abdelfatah El-Sisi, y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás, para discutir sobre ayuda humanitaria y la posible apertura de un corredor en el cruce fronterizo de Rafah entre Gaza y Egipto.



"Queremos asegurarnos de que la asistencia humanitaria comience a fluir" y que haya "un paso seguro para que la gente pueda salir", en particular "los ciudadanos estadounidenses, unos 100 que no han podido salir de Gaza", afirmó Kirby, quien no quiso dar una fecha de apertura.



Ayuda humanitaria para la Franja de Gaza

Además de mostrar apoyo a Tel Aviv, la situación humanitaria en la Franja de Gaza, tal como mencionó Blinken, promete ser otro de los temas centrales de la visita del mandatario estadounidense.



Gaza se encuentra en estado de “sitio completo” desde el 9 de octubre, cuando Israel cortó los suministros de agua, electricidad y alimentos del enclave palestino tras el mortífero asalto de Hamás al país, en el que murieron más de 1.400 personas, muchas de ellas civiles.



Tel Aviv prometió “aniquilar” a Hamás, lanzó una intensa campaña de bombardeos en la Franja de Gaza y pidió a los civiles que huyeran hacia el sur. En esa ofensiva, al menos 2.750 personas perdieron la vida, incluidos cientos de niños, según las autoridades del enclave.



Un joven palestino cargado de pan pasa junto a edificios destruidos en Gaza. Foto: EFE

Ante la situación, el jefe regional de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Ahmed al Mandhari, alertó este lunes que apenas “quedan 24 horas de agua, electricidad y carburante”. “Si no entra ayuda humanitaria, los médicos solo podrán preparar los certificados de defunción”, sentenció.



Numerosos camiones con ayuda humanitaria se encuentran esperando para cruzar a Gaza desde Egipto por el paso de Rafah, la única salida del enclave palestino que no está controlada por Israel. El Cairo ya anunció que solo si estos vehículos pueden pasar a Gaza, permitirá la entrada en su país de los extranjeros atrapados en la Franja.



Pero la ayuda permanece paralizada en ausencia de un acuerdo entre Israel y Egipto para que el material entre en el enclave. El ministro de Relaciones Exteriores de Egipto, Sameh Shoukry, de hecho, acusó este lunes a Israel de no enviar una “señal” en respuesta a sus “reiteradas” peticiones.



Ante este panorama, Martin Griffiths, encargado de situaciones de emergencia de la ONU, anunció que visitará Oriente Medio este martes para “ayudar en las negociaciones” sobre el suministro de ayuda a Gaza. Por su parte, la Unión Europea anunció que habilitará un corredor aéreo humanitario hacia el enclave afirmando que los palestinos no pueden “pagar el precio de la barbarie de Hamás”.

Palestinos hacen cola para repostar agua en el campo de refugiados de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Mientras tanto, el ejército israelí dejó claro que continúa con sus preparativos de cara a una ofensiva terrestre en la Franja. “Déjeme decirle, será una guerra larga, el precio será alto, pero ganaremos, por Israel, por el pueblo judío y por los valores en los cuales creen nuestros pueblos”, declaró el ministro israelí de Defensa, Yoav Gallant.



Hamás, por su parte, replicó que “no tiene miedo” de una eventual ofensiva de Israel, que ya concentró soldados y artillería a lo largo de su frontera con la Franja de Gaza.



Esta posible ofensiva sí preocupa a la comunidad internacional ante el riesgo de que provoque una extensión del conflicto en la región. Al respecto, el presidente estadounidense, Joe Biden, advirtió que una ocupación por parte de Israel de Gaza sería un “grave error”.



Mientras tanto, en el frente norte, el Gobierno de Israel decidió este lunes evacuar la franja fronteriza con Líbano con una anchura de dos kilómetros por los disparos y misiles lanzados desde el país vecino por el movimiento chií libanés Hezbolá.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con agencias