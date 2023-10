Joe Biden llega a Israel y se reúne con el primer ministro Netanyahu: 'No están solos'

El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, llegó este miércoles a Israel, en muestra de solidaridad con ese país, sumido en una guerra con el movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna la Franja de Gaza.



Biden llegó al día siguiente de una explosión en un hospital de Gaza, que dejó cientos de muertos, y por el que Israel y las milicias palestinas se acusan mutuamente.

El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, acogió personalmente a Biden en la pista de aterrizaje del aeropuerto Ben Gurión y se saludaron con un abrazo. El mandatario también fue recibido por el presidente de Israel, Isaac Herzog.



Biden y Netanyahu charlaron brevemente en la pista rodeados por sus guardias, bajo unas medidas de seguridad inusualmente estrictas incluso para el presidente estadounidense, antes de que sus comitivas partieran hacia un hotel de Tel Aviv donde mantienen conversaciones.



Cientos de policías y soldados armados están apostados alrededor del hotel, frente al mar, donde se reúnen Netanyahu y Biden, con francotiradores armados en los tejados de los edificios cercanos.



Tel Aviv está a sólo 65 kilómetros de la Franja de Gaza, que Israel está bombardeando sin tregua desde el letal ataque perpetrado por milicianos del movimiento islamista palestino Hamás, que gobierna el pequeño enclave, el 7 de octubre. Por lo que las medidas de seguridad ante la visita del mandatario son extremas.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu (i), abraza al presidente estadounidense, Joe Biden, a su llegada al aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv, Foto: AFP

Tras el inicio del encuentro con Netanyahu, el presidente Biden apoyó la versión de las autoridades israelíes que acusan a combatientes palestinos del bombardeo que causó al menos 500 muertos en el hospital de la Franja de Gaza.



"Me sentí profundamente entristecido e indignado por la explosión en un hospital de Gaza ayer. Y a tenor de lo que he visto, parece que fue obra del otro equipo, y no de ustedes", dijo Biden al primer ministro israelí Benjamin Netanyahu en Tel Aviv.



"Debemos tener en mente que Hamás no representa a todo el pueblo palestino, y que sólo le ha traído sufrimiento", añadió Biden.



Seguiremos respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo FACEBOOK

Biden también dio un mensaje de apoyo a Israel y afirmó que "no están solos". "Quiero que sepan que no están solos, no están solos. Como enfaticé anteriormente, seguiremos respaldando a Israel mientras trabaja para defender a su pueblo. Continuaremos trabajando con ustedes y nuestros socios en toda la región para evitar más tragedias para civiles inocentes", afirmó el presidente estadounidense.

El primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, dijo por su parte este miércoles que hará todo lo posible por mantener a los civiles al margen de los daños de la guerra que su país libra contra el grupo islamista Hamás.

"A medida que avanzamos en esta guerra, Israel hará todo lo posible para mantener a los civiles fuera de peligro. Les pedimos y seguimos pidiéndoles que se trasladen a zonas seguras", dijo el primer ministro israelí al inicio de su reunión con el presidente estadounidense, Joe Biden.



Netanyahu a su vez le dijo al mandatario norteamericano que el mundo "civilizado" debe unirse contra Hamás.



Durante su visita, Biden tiene previso reunirse con familias de víctimas del sangriento ataque del brazo armado de Hamás en Israel el pasado 7 de octubre.



El ataque dejó unos 1.400 muertos en suelo israelí y desató una guerra con Israel, que bombardeó cientos de objetivos en la Franja de Gaza, gobernada por Hamás, y causó más de 3.000 muertos, según el movimiento islamista.

Biden llega a Israel tras el ataque al hospital Al Ahli en Gaza. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

"Los estadounidenses están de luto con ustedes", dijo Biden a Netanyahu en ese sentido.



Biden tenía previsto inicialmente viajar luego a Amán para reunirse con el rey de Jordania Abdalá II, el presidente egipcio Abdel Fattah al Sisi y el presidente de la Autoridad Palestina, Mahmud Abás.



Sin embargo, la parte jordana anuló el encuentro tras el drama en el hospital, en el que según Hamás murieron al menos 500 personas la noche del martes.

