Presidente de Irán pide 'unidad'  tras protestas por derribo de avión 

El presidente iraní, Hasan Rohani, llamó este miércoles a la "unidad nacional" y pidió un cambio importante en la forma de gobernar en su país, admitiendo implícitamente que la catástrofe del avión ucraniano derribado en Teherán provocó una crisis de confianza en las autoridades.



(Lea también: Dos misiles derribaron el avión ucraniano, según The New York Times).

El derribo del Boeing 737, provocado por un misil iraní el 8 de enero causó 176 muertos. Las autoridades no reconocieron de inmediato su responsabilidad en la tragedia, lo que provocó manifestaciones de ira contra el ejecutivo y una ola de indignación desde el sábado.



(Le puede interesar: La cadena de errores iraní que condujo al derribo del avión ucraniano).



La tragedia tuvo lugar en un contexto de importantes tensiones entre la República Islámica y Estados Unidos. La animosidad entre ambos países ha ido creciendo desde que el presidente estadounidense, Donald Trump, denunció unilateralmente en 2018 el acuerdo internacional sobre el programa nuclear iraní (2015), que había permitido la vuelta de Irán a la comunidad de naciones, y reestableció sanciones económicas contra Teherán.

Expertos analizan los restos del avión de Ukraine International Airlines, derribado por un misil de Irán. Foto: AFP

La tensión tocó máximos con la eliminación, el 3 de enero en Bagdad, del general Qasem Soleimani, artífice de la estrategia iraní en Oriente Próximo, en el ataque de un dron estadounidense.

Reconciliación nacional

En represalia, Irán lanzó misiles contra objetivos estadounidenses en Irak, lo que causó importantes daños materiales pero no dejó muertos entre las filas estadounidenses, según Washington. Horas después, el vuelo PS752 de UIA se estrellaba.



Pero hubo que esperar tres días hasta que las fuerzas armadas iraníes admitieron que habían abatido "por error" el avión. Antes de ello, el gobierno -que afirma que no fue informado de lo sucedido hasta el viernes- había desmentido categóricamente que el Boeing hubiera sido derribado por un misil, tal y como aseguraba el gobierno canadiense desde el miércoles por la noche.

Familiares de las víctimas del accidente del avión ucraniano, se reunieron la semana pasada en el aeropuerto de Kiev para rendirles homenaje. Foto: Efe

Haciendo alusión a una serie de acontecimientos "trágicos" ocurridos desde principios de enero, Rohani declaró que esto debería conducir a "una gran decisión" dentro del sistema político iraní. "Y esta decisión importante", añadió, "es la reconciliación nacional".



Las elecciones legislativas, previstas para el 21 de febrero, "deben ser la primera etapa", declaró el presidente, en un discurso ofrecido después de un consejo de ministros y retransmitido, de forma excepcional, en directo por la televisión pública.



"El pueblo quiere diversidad", agregó Rohani refiriéndose a las elecciones, exhortando a las autoridades encargadas de validar las candidaturas a que no descalifiquen a mansalva. "Permitan a todos los partidos y grupos presentarse", declaró. "Estoy seguro de que no tienen nada que perder", declaró, dirigiéndose implícitamente al Consejo de los Guardianes, un organismo que se encarga del control de las elecciones, y que suele ser acusado por los reformistas de excederse a la hora de seleccionar candidatos.

Sinceridad, integridad y confianza

"La gente quiere la garantía de que las autoridades la trata con sinceridad, integridad y confianza", sostuvo Rohani, agregando que "el pueblo es nuestro amo" y "nosotros somos sus servidores. El servidor debe dirigirse al amo con modestia, precisión y honestidad".



El presidente instó a las fuerzas armadas a explicar lo ocurrido entre el accidente y el momento en que se anunció la verdad, para que la gente "entienda que no querían esconder nada", agregó. Asimismo, Rohani les pidió "que pidan disculpas" si hubo un "retraso" en la transmisión de la información.



Por otro lado, el presidente iraní cargó contra los occidentales, empezando por Estados Unidos, a quienes culpó de promover la inseguridad en Oriente Próximo con una serie de "errores", como el asesinato de Soleimani, las intervenciones militares en Irak, Yemen y Libia, y las sanciones de Estados Unidos contra el petróleo iraní. Rohani advirtió que la inseguridad en esa región tendrá consecuencias negativas en todo el mundo. "El soldado estadounidense no está seguro hoy, pero mañana podría tocarle el turno al soldado europeo", avisó.



Irán, señaló, desea que las fuerzas extranjeras salgan de la región. "No por la guerra", sino a través de una decisión "sabia" que "también será de su interés", dijo, aludiendo a las potencias occidentales.



AFP