Anexión de parte de Cisjordania, el gran desafío de Netanyahu al mundo

Ante el proyecto del gobierno israelí del 'premier' Benjamin Netanyahu de anexionarse partes de Cisjordania ocupada, que podría ser implementado a partir del 1º. de julio, EL TIEMPO habló con el negociador palestino Saeb Erekat, a través de una rueda de prensa virtual, y con el general (r) Danny Yatom, exjefe del Mossad y otrora secretario militar del asesinado primer ministro israelí Yitzhak Rabin.



(Lea también: ONU advierte a Israel sobre plan de anexión de partes de Cisjordania).

‘No habría paz con árabes ni acuerdo con palestinos’: Erekat

Saeb Erekat, negociador palestino. Foto: Efe

El plan de Trump, en el cual se basa la posibilidad de que Israel declare soberanía en parte de Cisjordania, contempla la creación, en unos años, de un Estado palestino. ¿Por qué los palestinos se oponen?

Porque cuando se lanzó ese plan en la Casa Blanca, vimos a Trump y Netanyahu hablando sobre mi futuro y el de mis nietos, sin siquiera consultarme. O sea que pasaron de negociación a dictamen. Y no lo podemos aceptar.



(Le puede interesar: ¿Por qué se cree que plan de Trump para O. Medio será ‘letra muerta’?).

¿No ve elementos positivos en el plan?

Lo que veo es que Jared Kushner, el enviado especial de Trump para este tema, tomó mi función como jefe de negociaciones, dice saber mejor que nosotros qué es bueno para los palestinos y lo quiere imponer. No funciona así.

¿Qué pasará si Israel anexa los territorios?

Si anexa, aunque sea un centímetro, nunca habrá un acuerdo negociado con los palestinos. Nunca habrá paz con los árabes y hasta los acuerdos de paz que Israel ya firmó serán reconsiderados. Si se quiere la paz, no se trata de imponer una solución.



(Lea también: Palestinos no aceptarán el plan de paz de Donald Trump).

¿Cree que caerá la Autoridad Palestina?

Colapsará, quedará destruida. No podrá resistir la situación. Y será responsabilidad de Israel.

¿Qué significa eso en la práctica?

Si hay anexión, Israel tendrá que hacerse cargo de todo. Si va a haber dos sistemas, eso será apartheid, a menos que yo reciba plena igualdad de derechos. Si Israel anexa, tendrá la responsabilidad de haber destruido a la Autoridad Palestina. Y será responsable de todo lo que ocurra entre el río Jordán y el Mediterráneo.



Yo creo que Netanyahu cree que un Israel fuerte y próspero necesita conflicto, no paz. Y del otro lado del Atlántico hay un presidente estadounidense que parece que piensa lo mismo.



(Le puede interesar: Bejamín Netanyahu, combativo en su juicio por corrupción).



Esto no puede quedar así, y nosotros lanzamos una coalición internacional contra la anexión. Hay muchos opositores en la comunidad internacional. Y no nos vamos a rendir.

¿A qué se refiere?

A que mientras está pasando todo esto, yo estoy más seguro que nunca de que debemos seguir adelante. Quiero independencia, soberanía, libertad, más que siempre. No estoy derrotado y no me rendiré. No renunciaré nunca a la fórmula de dos Estados ya que es la única solución. Ya hemos renunciado al 78 por ciento de la Palestina histórica y no vamos a perder más.

La Palestina histórica nunca fue un Estado palestino independiente. ¿Qué tiene que ver con este plan?

Que nosotros hemos renunciado a muchas cosas, mientras que Israel no ha hecho más que construir más asentamientos. Esto no puede seguir y no podrá ser así.

‘Palestinos han perdido muchas oportunidades’: Yatom

Danny Yatom, exjefe del Mossad. Foto: Captura de YouTube.

Usted se ha manifestado contrario a la declaración de soberanía israelí en Cisjordania y el valle del Jordán. ¿Por qué?

Porque no logro ver ni una ventaja de un paso unilateral de ese tipo, pero sí veo muchas desventajas. Y no me refiero solo a la posibilidad de que la Autoridad Palestina corte sus vínculos con Israel, lo cual ya ha empezado a hacer, sino a que se desmorone.



(Lea también: El gobierno de unión asume en Israel y pone fin a 500 días de crisis).

¿Que Israel se tenga que hacer cargo de todo?

Tras el vacío que se cree en el terreno podría entrar Hamás y eso podría alentar a extremistas inclusive del exterior, incluyendo milicias chiíes, a intentar entrar a Jordania, a Siria, para desde allí lanzar atentados contra Israel. Pero lo más grave sería que a raíz de la caída de la Autoridad Palestina, Israel tenga que hacerse cargo de otros casi 3 millones de palestinos.

¿Le preocupa?

Así es. Ante todo, eso pondría en peligro la identidad judía y democrática de Israel. También obligaría a Israel, que ya está en crisis, a gastar mucho para atender las necesidades de la población palestina en el día a día. También pondría en peligro la paz con Jordania y quizás con Egipto.



(Le puede interesar: Trump se queda solo en apoyo a soberanía israelí sobre el Golán).

¿No ve ninguna ventaja?

No. Estaríamos abriendo voluntariamente varios frentes contra nosotros, algo en lo que no debemos tener ningún interés. Debemos fortalecer la paz que ya tenemos con quien la tenemos, no arriesgarla.



Y no hay ninguna duda de que una declaración unilateral de soberanía alejaría de modo terminante cualquier posibilidad de llegar en algún momento a un acuerdo con los palestinos, aunque se trate de un acuerdo interino, no completo, que pueda darnos seguridad y permitir el desarrollo de los palestinos.

Dice el gobierno de Netanyahu que los palestinos han rechazado todas las propuestas que se les presentaron hasta ahora para la paz...

La Autoridad Palestina tiene sin duda una gran responsabilidad por la situación, ya que han perdido muchas oportunidades. Yo lo vi personalmente, cuando era jefe del equipo político y de seguridad del primer ministro Ehud Barak, también en la cumbre de Camp David en el 2000.



(Lea también: Netanyahu buscaría anexión de Cisjordania como mayor hito de su legado).



Se les presentó allí una propuesta muy importante, y a todo dijeron que no. Indudablemente, para los palestinos, el mapa de hoy de acuerdo al plan de Trump es mucho más difícil ya que habla de soberanía israelí, por ahora, en el 30 por ciento del territorio, sin que sea desalojado ni un asentamiento.



JANA BERIS

Corresponsal de EL TIEMPO

JERUSALÉN