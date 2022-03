Juan Daniel Muñóz es un colombiano que se encuentra pasando una situación delicada en Dubai por desacatar una norma del país sin saberlo.



El calvario del fotógrafo empezó cuando una familia lo invitó al país árabe para que captara todo los momentos que vivieran con su lente. Para tal fin, Muñóz empacó diferentes equipos, entre ellos un dron que diera una vista general de la ciudad.

Lo que más queremos es tener a nuestro hijo en casa. Es duro. FACEBOOK

Con una carta de invitación por parte de la familia que contrató el servicio, el muchacho ingresó sin problema al territorio, lo que él ignoraba era que lo que parecía un sueño cumplido, en dos minutos se transformaría en una pesadilla.



Al elevar el dron para sacar unas tomas, Daniel fue arrestado. “El tiempo que lo volé fue de dos minutos, no fue mucho tiempo y a los cinco minutos ya estaban los policías en la azotea del hotel buscando quién había volado el dron”, dijo el afectado para 'Noticias RCN'.

¿Qué ocurrió?

Esta violación a la ley se produce después de que el 23 de enero de este año, Emiratos Arabes prohibiera el uso recreacional de drones luego que rebeldes hutis de Yemen se atribuyeron un ataque con drones contra una instalación petrolera y un aeropuerto importante en el país.



Cabe resaltar que su uso ya se encontraba denegado en aeropuertos y zonas residenciales desde tiempo atrás, por lo que los dueños tenían que pedir permiso, con anticipación, a las autoridades de aviación para el uso del dispositivo.

A pesar de que en algunos países es normal, en Dubai no. Imagen de referencia. Foto: AFP

¿Qué pasará ahora con Daniel?

Según informó al medio citado previamente, el joven ahora tendrá que afrontar un proceso legal conformado por dos audiencias para que pueda apelar a la imputación, con el fin de que no sea retenido por tres meses y luego deportado.



El próximo 10 de marzo se definirá el destino del colombiano, quien necesita ayuda legal en dicho país. Por tal motivo, su padre, Javier Muñóz, ha solicitado colaboración por parte de la población para recaudar el dinero necesario.



“En este caso nos están cobrando más de $30 millones por hacer esta diligencia, de los cuales hemos recogido casi $10 millones”, dijo para RCN.

Por su parte, Muñóz ha dicho que la solicitud que envió a la embajada colombiana en Dubai pidiendo ayuda fue respondida 24 días después, por lo que él ya había asistido a audiencias con las autoridades locales.



“Lo que más queremos es tener a nuestro hijo en casa, es duro, yo no sé qué siente una persona cuando le secuestran a su hijo, pero yo le he dicho a Dios que así me siento”, aseguró su madre, Carmen Bermúdez.

