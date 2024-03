¿Por qué la ONU dice que Israel está llevando a la hambruna a la población de Gaza?

Al menos 1,1 millones de personas están en riesgo inminente de sufrir hambruna en la Franja de Gaza y cerca de 210.000 ya padecen este mal en el norte del enclave palestino.

Esa fue la principal conclusión a la que llegó la Clasificación Integrada de Fases de Seguridad Alimentaria (IPC), un informe respaldado por agencias de la ONU, entre ellas Unicef y la Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), y otros grupos de ayuda internacional. Tras conocerse este documento, la ONU acusó este martes a Israel de estar cometiendo un crimen de guerra contra la población de Gaza al privarla de alimentos.

“La situación de hambre, inanición y hambruna es consecuencia de las enormes restricciones impuestas por Israel a la entrada y distribución de ayuda humanitaria y bienes comerciales, del desplazamiento de la mayor parte de la población, así como de la destrucción de infraestructuras civiles vitales”, señaló el alto comisionado de la ONU para los Derechos Humanos, Volker Türk, a propósito del informe.

Tanto utilizar el hambre como método de guerra, como aplicarlo a toda una población, constituyen crímenes de guerra, aseguró un portavoz de la Oficina de Türk, tras precisar que esto no constituye un dictamen legal –que corresponde a los tribunales–, sino una evidencia que resulta de lo que establece el derecho humanitario internacional, según declaraciones del funcionario.

El estudio del consorcio internacional de expertos en alimentación y nutrición, a cargo de establecer la clasificación de IPC, anunció que se habían reunido todos los elementos que confirman que la hambruna general se producirá en Gaza –donde malviven 2,2 millones de personas– en algún momento entre la publicación del informe y el próximo mes de mayo.

Una niña palestina desplazada lava platos fuera de una tienda de campaña improvisada en un campamento junto a una calle de Rafah Foto:AFP Compartir

¿Cuáles son los criterios para declarar la hambruna en una población?

Con más de dos millones de palestinos pasando hambre en mayor o menor medida, se trata del más elevado número de personas en riesgo de caer en una “situación alimentaria catastrófica” –que ya prácticamente nada separa de la hambruna y que lleva a muertes por inanición– registrado por el sistema IPC desde su creación. La clasificación del IPC tiene en cuenta tres criterios que deben cumplirse al tiempo para que la hambruna sea declarada.

“Al menos el 20 por ciento de los hogares tiene una falta extrema de alimentos, el 30 por ciento de los niños sufren desnutrición aguda, y al menos dos adultos, o cuatro niños, por cada 10.000 personas, mueren diariamente de hambre o de enfermedades relacionadas con la desnutrición”, reporta el IPC en su página web en relación a los criterios que use usan para declarar esta emergencia.

¿Cómo llegó Gaza a esta situación?

Gaza se ha visto arrastrada a esta situación luego de la guerra que estalló entre Israel y Hamás el pasado 7 de octubre, cuando milicianos de ese grupo asaltaron territorio israelí y segaron la vida de 1.200 personas, la gran mayoría de ellas civiles.

Desde entonces, el ejército israelí lanzó una ofensiva por tierra y aire contra Hamás en la Franja, que ya deja más de 30.000 palestinos muertos, y mantiene un asedio que restringe la entrada de camiones con ayuda humanitaria.

¿En qué otras ocasiones se ha declarado la hambruna?

Las últimas dos veces que el IPC ha declarado la hambruna en el mundo fueron en 2010, cuando en Somalia unas 490.000 personas estaban ante un riesgo catastrófico. La otra ocurrió en 2017 en Sudán del Sur, cuando 80.000 personas quedaron designadas bajo esta clasificación tras la guerra civil que devastaba al país.

Más allá de las clasificaciones y las metodologías difíciles de interpretar, la Oficina de Coordinación Humanitaria de Naciones Unidas (OCHA) explicó que los datos sobre el hambre en Gaza no describen una posible realidad a futuro, sino una situación que está ocurriendo ahora mismo, al menos en las dos áreas administrativas del norte del territorio palestino. “Todos los mecanismos de supervivencia se han agotado y, atención, esos mecanismos son gente comiendo semillas de pájaros, forraje para animales, hierba y maleza. Estamos más allá de eso, literalmente no queda nada”, precisó el portavoz de la OCHA, Jens Laerke, quien a pesar de tener veinte años de experiencia siguiendo una crisis humanitaria tras otra, no pudo evitar que se le quebrara la voz al describir la situación.

Niños palestinos desplazados internos se reúnen para recoger alimentos donados por un grupo benéfico antes del desayuno, el cuarto día del mes sagrado del Ramadán en Rafah, este jueves al sur de la Franja de Gaza. Foto:EFE Compartir

¿Qué significa que una población sea declarada en hambruna y qué efectos tiene?

En la práctica, al menos el 70 por ciento de los gazatíes que sobreviven en el norte de Gaza, es decir, unos 210.000, ya están padeciendo hambruna y las muertes por inanición aumentarán allí día a día, en particular entre niños y enfermos.

“Estas no son proyecciones de lo que seguramente va a ocurrir al final de mayo (si no se abastece de alimentos a los gazatíes), sino que la hambruna seguramente está ocurriendo en un período que empezó hace dos días”, precisó Laerke.

Hace algunas semanas se reportaron las primeras muertes de niños a causa del hambre en los escasos hospitales que siguen funcionando en Gaza, pero se cree que las cifras oficiales son inferiores a la realidad porque la mayoría no consigue llegar hasta las instalaciones médicas, a falta de medios de transporte o por el caos de los bombardeos.

El alto comisionado Türk se dirigió a los aliados de Israel, a los que pidió que usen su influencia para convencer al gobierno de que facilite la entrada y la distribución de la ayuda humanitaria en las cantidades suficientes y de forma continua, la única forma de revertir una parte de la tragedia.

¿La situación va a empeorar?

La situación puede empeorar si Israel lanza finalmente una operación terrestre contra Rafah, puerta de entrada de la mayoría de ayuda y refugio de alrededor de 1,5 millones de personas.

En una llamada telefónica, el presidente estadounidense, Joe Biden, pidió al primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu, enviar una delegación a Washington para discutir “formas de atacar Hamás sin realizar una vasta ofensiva terrestre en Rafah”. No obstante, Netanyahu reiteró a su aliado su determinación de “alcanzar todos los objetivos de guerra” en Gaza.

A Mohammad, de 3 años, le miden la circunferencia media del brazo como parte de su examen de desnutrición en una tienda de campaña para pediatras apoyada por UNICEF en la ciudad de Rafah, al sur de la Franja de Gaza. Israel comete un crimen de guerra en Gaza al utilizar el hambre de la población como un "método de guerra", dijo este martes el alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Foto:UNICEF/EFE Compartir

De momento, los mediadores entre Israel y Hamás continuaron ayer en Catar sus esfuerzos por acordar una tregua, algo que por ahora no ha podido concretarse.A propósito, el secretario de Estado de Estados Unidos, Antony Blinken, iniciará este miércoles su sexta gira por Oriente Próximo para seguir tratando de diseñar una tregua que traiga alivio para los gazatíes.

Durante esta visita, el Departamento de Estado anunció que Blinken viajará el miércoles a Arabia Saudí y el jueves a Egipto para hablar de las negociaciones para una eventual tregua en la Franja de Gaza y un aumento del acceso de ayuda humanitaria.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con Afp y Efe