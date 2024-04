¿Por qué Irán lanzó una lluvia de misiles y drones contra Israel y qué puede pasar tras el ataque?

Tras días de especulaciones y amenazas por parte de las autoridades de Teherán, la Guardia Revolucionaria de Irán lanzó este sábado un ataque con docenas de misiles y drones contra Israel en respuesta al bombardeo contra su consulado en Damasco el pasado 1.° de abril, elevando el riesgo de un conflicto regional más amplio en Oriente Próximo.

“En respuesta a los numerosos crímenes israelíes, incluido el ataque al consulado de Irán en Damasco, y el asesinato de varios comandantes y asesores militares de nuestro país en Siria, la fuerza aeroespacial de la Guardia Revolucionaria ha atacado ciertos objetivos en los territorios ocupados con el lanzamiento de docenas de misiles y drones”, indicó el cuerpo militar de élite en un comunicado recogido por la agencia estatal Irna.

Misiles interceptados en el norte de Israel. Foto:AFP Compartir

El ataque fue confirmado en un primer momento por el Ejército israelí, que afirmó que “decenas de drones” disparados desde Irán iban rumbo a Israel, aunque advirtió que los vehículos no tripulados tardarían “varias horas” en llegar al país y que la Fuerza Aérea estaba rastreando los dispositivos a fin de interceptarlos.

La operación de Irán contra Israel, llamada “Promesa honesta”, según aseguró la televisión iraní, fue “lanzada con la aprobación del Consejo Superior de Seguridad Nacional (de Irán) y bajo la supervisión del Estado Mayor general de las Fuerzas Armadas”.

¿Qué motivó el ataque de Irán contra Israel?

La oleada de drones y misiles contra el país hebreo llega en un contexto de tensiones crecientes en Oriente Próximo a raíz de la guerra entre Israel y el movimiento palestino Hamás en la Franja de Gaza, desencadenada por un ataque de comandos del grupo islamista en territorio israelí el 7 de octubre.

Pero la tensión en la región aumentó aún más con el ataque del 1.° de abril contra el consulado de Irán en Damasco, que la República Islámica atribuyó a Israel. En el bombardeo murieron seis sirios y siete miembros de la Guardia Revolucionaria, entre ellos el líder de su rama Fuerzas Quds para Siria y el Líbano, el general de brigada Mohamed Reza Zahedi.

Así quedó el consulado de Irán en Damasco tras el ataque del que responsabilizan a Irán. Foto:AFP Compartir

El ataque en Damasco fue el peor golpe al cuerpo militar de élite tras la muerte de Qasem Soleimani, un general iraní que encabezaba la Fuerza Quds de la Guardia Revolucionaria hasta que fue asesinado por los Estados Unidos en 2020 en un bombardeo en Irak.

Tras el ataque al consulado, Irán prometió represalias contra el país hebreo y el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, advirtió que Israel sería castigado. “El régimen malvado cometió un error, debe ser castigado y será castigado”, expresó el miércoles.

Si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa

La alerta por la posibilidad de una represalia contra suelo israelí alcanzó tal nivel que el presidente estadounidense, Joe Biden, afirmó el viernes que preveía que Irán tomaría represalias “más pronto que tarde”, mientras medios estadounidenses afirmaron que el ataque era inminente y que la verdadera pregunta era “cuándo ocurriría”.

Washington y otros países activaron sus movidas diplomáticas durante la semana para intentar frenar el ataque, que finalmente se produjo el sábado.

El Gobierno de Irán invocó, a través de su misión ante la ONU, el artículo 51 de la carta de Naciones Unidas para justificar su ataque contra Israel, que considera “legítima defensa”.

“La acción militar de Irán fue en respuesta a la agresión del régimen sionista contra nuestras instalaciones diplomáticas en Damasco. El asunto puede darse por concluido. Sin embargo, si el régimen israelí comete otro error, la respuesta de Irán será considerablemente más severa”, escribió la misión de Teherán ante la ONU, dando a entender que su respuesta concluyó.

Manifestantes ondean la bandera de Irán tras el ataque con drones y misiles contra Israel. Foto:AFP Compartir

Tan pronto se conocieron las alertas de la llegada de drones, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, convocó al Gabinete de Guerra de urgencia y decretó el cierre del espacio aéreo a partir de las 00:30, hora local.

El Ejército de Israel afirmó haber identificado “más de 200 drones” iraníes de camino hacia territorio israelí, mientras que ABC News, que citó a fuentes del gobierno de Estados Unidos, afirmó que serían entre 400 y 500 los drones y misiles lanzados contra el país.

Paralelamente, el Hezbolá libanés y los rebeldes hutíes de Yemen, ambos aliados de Irán, llevaron a cabo sus propios ataques contra Israel. El primero disparó cohetes contra el Golán, ocupado por Israel, y los segundos lanzaron drones hacia territorio israelí.

De Teherán hasta Tel Aviv hay más o menos 1.700 kilómetros de distancia. Por lo tanto, estamos hablando de aviones no tripulados que tomaron horas en llegar

Los ataques simultáneos activaron las sirenas en la zona sur, el norte, el área próxima al mar Muerto y la ciudad de Jerusalén, donde se oyeron más de media docena de explosiones que podrían ser ataques interceptados.

Un primer balance de daños entregado por Israel sostiene que una base militar sufrió daños leves en el sur del país, en la región de Néguev, tras ser golpeada por “misiles iraníes”. Por el momento, solo una niña beduina, de 10 años, fue herida de gravedad en la cabeza por un impacto de metralla, pero anoche no había reporte de muertos por los ataques.

Un funcionario de Defensa le dijo a la radio del Ejército de Israel que más de 100 drones iraníes ya habían sido interceptados fuera del espacio aéreo israelí por Estados Unidos y Reino Unido. La mayoría de las intercepciones se produjeron fuera de las fronteras israelíes, gracias a la ayuda de “los sistemas (antiaéreos) israelíes”.

Jordania y Líbano, vecinos de Israel, e Irak, que comparte frontera con Irán, también se vieron obligados a cerrar su espacio aéreo en medio del ataque, mientras que Egipto dijo que su defensa aérea estaba en estado de máxima alerta.

Primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu, se reúne con el gabinete de guerra israelí tras ataque de Irán con drones. Foto:AFP Compartir

“De Teherán hasta Tel Aviv hay más o menos 1.700 kilómetros de distancia. Por lo tanto, estamos hablando de aviones no tripulados que tomaron horas en llegar. Como no son países vecinos, además, no hay continuidad territorial y los drones tienen que atravesar el espacio aéreo de países como Irak y Jordania antes de llegar al espacio aéreo israelí”, le explicó a EL TIEMPO Janiel Melamed, doctor en Seguridad Internacional y profesor del Departamento de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad del Norte, en Barranquilla.

Los escenarios que se abren tras el ataque al país hebreo

El de este sábado es el primer ataque directo de la República Islámica de Irán contra el territorio de Israel y marca una escalada de imprevisibles consecuencias en una región ya sacudida por más de seis meses de guerra en Gaza.

Israel planea ahora dar una “respuesta significativa” al ataque iraní, según dijo un funcionario que pidió no ser identificado a la cadena israelí Canal 12.

Lo que se ponga en marcha de aquí en adelante va a depender del balance final que la caída de estos drones tenga

En días pasados, el ministro de Asuntos Exteriores israelí, Israel Katz, aseguró que “si Irán ataca desde su propio territorio, Israel responderá y atacará en Irán”, mientras que el portavoz del ejército israelí, Daniel Hagari, aseguró este sábado que el ataque “es una escalada grave y peligrosa”.

El analista Melamed le dijo a este diario que el futuro de la confrontación entre Israel e Irán, y sobre todo la situación en Oriente Próximo en los siguientes días, dependerá de los daños que logre este ataque masivo.

“El ataque tiene todo el potencial de escalar. Lo que se ponga en marcha de aquí en adelante va a depender del balance final que la caída de estos drones tenga sobre infraestructura, ciudades y población civil y militar israelí. Pero sin duda, la situación tiene todos los elementos para convertirse en una escalada regional con implicaciones geopolíticas mayúsculas”, señala.

Explosiones que iluminan el cielo de Jerusalén durante el ataque iraní contra Israel. Foto:AFP Compartir

Melamed explica que si el ataque causa daños importantes, el país hebreo “podría lanzar una retaliación que impactaría muy probablemente infraestructura estratégica y objetivos militares en Irán”.

El analista también prevé que si la situación escala e Israel lleva a cabo una represalia contra territorio iraní o sus aliados, “estaríamos viendo un Irán mucho más aislado internacionalmente y una reacomodación entre las alianzas y contra alianzas a nivel regional”.

El ataque de este sábado, de hecho, ya provocó un rechazo generalizado. El presidente estadounidense, Joe Biden, reiteró –tras reunirse con su equipo de Seguridad Nacional– que el compromiso de Estados Unidos con Israel frente a Irán es “férreo”, al tiempo que Reino Unido, la Unión Europea, Francia e Italia mostraron su preocupación por este nuevo y grave incremento de la violencia en la región.

ANGIE NATALY RUIZ HURTADO - REDACCIÓN INTERNACIONAL - EL TIEMPO