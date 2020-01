La cadena de errores iraní que condujo al derribo del avión ucraniano

Una cadena de errores llevó a que el vuelo PS752 de la aerolínea Ukranian International Airlines (UIA) fuera derribado con un misil al sur de Teherán, el miércoles pasado, en un accidente que dejó a los 176 pasajeros y tripulantes de la aeronave muertos, y que pone presión internacional sobre Irán, que solo hasta este sábado asumió su responsabilidad.



El Boeing 737 de UIA se estrelló pocos minutos después de despegar del aeropuerto internacional Imán Jomeiní con destino a Kiev.



(Lea también: Las reacciones mundiales a declaración de Irán sobre avión ucraniano).

Las autoridades iraníes negaron hasta el viernes pasado ser responsables de la catástrofe, pese a haber sido barajada la hipótesis del derribo por varios países, como EE. UU., Reino Unido y Canadá, país de donde procedía gran parte de las víctimas. En el avión también viajaban iraníes, ucranianos, británicos y afganos.



(Le puede interesar: Trump en 2011: 'Obama atacará a Irán para ser reelegido. Es patético').



Pero este sábado la Guardia Revolucionaria reconoció las inconsistencias que llevaron al trágico accidente. Ese día no se cancelaron los vuelos comerciales, pese a la creciente tensión entre Teherán y Washingon, después de la muerte en Bagdad en una operación estadounidense del general Qasem Soleimani, jefe de la Fuerza Al Quds de la Guardia Revolucionaria, y el posterior ataque de Irán contra dos bases que albergan tropas estadounidenses en Irak.

El Boeing 737, que se estrelló este miércoles cerca de Teherán, salió de la capital iraní con destino a Kiev. Foto: AFP

Las Fuerzas Armadas de la República Islámica se posicionaron en situación de guerra y en el más alto nivel de alerta ante un posible ataque de EE. UU. e incluso agregaron sistemas defensivos y ofensivos en Teherán, pero no informaron a la Organización de la Aviación Civil que debía cancelar los vuelos comerciales.



(Lea también: ¿Estaba justificado matar al general iraní Qasem Soleimani?).



El comandante de la Fuerza Aeroespacial de la Guardia Revolucionaria, Amir Alí Hayizadeh, explicó que, “cuando las condiciones son de guerra, las autoridades competentes deberían cancelar los vuelos, pero no se pidió esto” y los viajes continuaron.



“El sector gubernamental del país y de aeropuertos no tiene ninguna culpa”, apostilló Hayizadeh, quien no detalló en qué momento de la cadena se frenó esa orden.



Además, el día de la tragedia llegó información errónea a los sistemas de alerta iraníes. Según el comandante del cuerpo militar de élite, el sistema integrado de defensa varias veces comunicó por error que se habían “lanzado unos misiles de crucero contra el país”.

El sector gubernamental del país y de aeropuertos no tiene ninguna culpa FACEBOOK

TWITTER

“En una o dos etapas se insiste también en que los informes llegados dicen que los misiles de crucero están de camino, estén preparados”, agregó Hayizadeh.



Tras recibir esas alertas, el sistema “se enfrenta en una distancia de 19 kilómetros con un objetivo que se distingue como un misil crucero”, según el comandante.



El operador del sistema, al confundir el avión con un misil de crucero y no lograr comunicarse con sus mandos, tomó, según Hayizadeh, una decisión “mala y apresurada”.



“Aparentemente en esa situación su sistema de comunicación sufría problemas”, la red estaba muy ocupada o por cualquier motivo “no lograba comunicarse”, detalló Hayizadeh. La persona que cometió el error y disparó el misil contra el Boeing 737 solo tuvo diez segundos para decidir entre atacar o no.

El primer ministro de Canadá, Justin Trudeau, sostiene una vela encendida durante una vigilia por las víctimas canadienses del avión ucraniano que se estrelló cerca de Teherán. Foto: AFP

Al final, el aparato fue atacado a baja altura mediante un misil de corto alcance que lleva “una pequeña cabecera de guerra”, explicó el comandante, quien agregó que, por ese motivo, el avión tuvo tiempo de girar tras el impacto y no se destruyó hasta chocar contra el suelo.



Según la agencia de prensa Fars, fue el guía supremo iraní, Ali Jamenei, quien dio la orden de revelar la verdad, después de que fue advertido el viernes de que un error humano causó la catástrofe. Jamenei presentó este sus condolencias a las familias de las víctimas y ordenó a las fuerzas armadas remediar cualquier “negligencia” para que no se repita un desastre de este tipo.



Por su parte, el presidente iraní, Hasan Rohaní, pidió a su homólogo ucraniano, Vladimir Zelenski, oficialmente disculpas por el derribo del avión, lo calificó como “imperdonable” y afirmó que “todos” los implicados en la catástrofe tendrán que rendir cuentas.

El guía supremo iraní, Ali Jamenei, quien dio la orden de revelar la verdad sobre lo sucedido con la areonoave. Foto: Efe

Zelenski ya había exigido que se pague una indemnización a los familiares de las víctimas y que se lleve a la justicia a los culpables de la tragedia, una solicitud que secundó el primer ministro de Canadá, Justin Trudeau. “Esto es una tragedia nacional”, dijo el canadiense, quien pidió una “investigación completa”.

​

La confesión de Irán fue vista como un “paso importante” por parte de Alemania, Reino Unido y Canadá. "Está bien que los responsables sean ahora conocidos y creo que todo debe hacerse conjuntamente con las naciones cuyos ciudadanos (murieron), para hallar soluciones, aclarar de manera exhaustiva y discutir consecuencias”, dijo Merkel desde Moscú. Su postura fue compartida por la Unión Europea, que pidió que Irán “continúe cooperando plenamente y lleve a cabo una investigación integral y transparente”.



INTERNACIONAL

*Con información de Efe y AFP