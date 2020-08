Se intensifican las manifestaciones contra Netanyahu en Israel

Un variado mosaico de carteles, eslóganes, exigencias y frases dramáticas se mezclan en la multitudinaria protesta contra el primer ministro, Benjamín Netanyahu, en la calle Balfour de Jerusalén, junto a su residencia oficial.

Ese es el escenario central de las manifestaciones que llevan casi dos meses, cuyos protagonistas sostienen que continuarán “hasta que salga” del cargo.



Eso es lo que dice a EL TIEMPO Amir Haskel, considerado el líder del grupo central que inició la protesta junto a Balfour.



“Estamos aquí porque tenemos que actuar, porque no podemos callarnos ante un Primer Ministro acusado ante tribunales. Es inconcebible que él esté al frente del Gobierno. Merecemos otra cosa”, afirma este brigadier general en la reserva.



Originalmente, el marco en el que actuaba se llamaba ‘La protesta de los individuos’, ya que no se trataba de una organización formal ordenada, sino de una iniciativa a la que se fue sumando de a poco gente para manifestar sus críticas.



Pero la dinámica que ha habido en el terreno, la incorporación de diversos grupos a la protesta, el crecimiento constante de la misma, los ha llevado ante todo a cambiar el nombre. ‘Ein matsav’, que traducido del hebreo significa ‘Bajo ningún concepto’, es ahora el nombre del grupo central de la protesta.



La referencia es categórica: “Bajo ningún concepto podemos aceptar esta situación, tener un Primer Ministro en juicio”, dice Amir Haskel.



“Habrá quienes digan que toda persona acusada es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Sí, es cierto, pero una figura pública debe ser la primera en retirarse”, agrega Haskel.



Con esta agenda se mezclan muchos otros planteamientos: la protesta económica, protesta contra la corrupción, críticas a la política en el tema palestino y todo tipo de reivindicaciones.

Según los manifestantes, Netanyahu quiere perpetrarse en el poder a través de sus negociaciones con Ganz. Foto: EFE

Pero el tema clave son todas las quejas por el daño económico provocado por el cierre adoptado a raíz de la pandemia, que, los manifestantes sostienen, el Gobierno no ha manejado debidamente. Más de un millón de ciudadanos sin empleo, con un alto porcentaje de jóvenes entre ellos, ha sido un elemento determinante en la protesta a nivel nacional.



Comenzaron manifestándose en Tel Aviv y finalmente se sumaron a la protesta central en Jerusalén, donde el sábado en horas de la noche ya eran más de 10.000 los ciudadanos que se habían hecho presentes.



A la gran manifestación en Tel Aviv, hace algunas semanas, fue por primera vez Gai Maich, de 27 años. “Me importa mucho lo que ocurre en mi país”, afirma. “Es bueno que la gente comienza a entender que su fuerza tiene valor y por eso sale a la calle”.

Reconoce que durante mucho tiempo la gente fue cómoda.



“Siempre hubo quienes odiaban la forma de manejarse del Gobierno, pero uno tendía más a despotricar mientras miraba televisión. Pero ahora, tras algunas manifestaciones reales, el público ve que esto puede funcionar y comienza a participar. Y yo quiero ser parte de esto”.

El primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu. Foto: Bloomberg

Su amigo Asaf Sne también está decidido: “Hace ya años me siento decepcionado y frustrado por el desempeño del Gobierno, que siento que a medida que pasan los años está cada vez más desconectado del pueblo y se preocupa más por sus intereses”, afirma.



Hace una semana, al prepararse para viajar a la manifestación del sábado por la noche en Jerusalén, su novia Guili Katz, de 24 años, hizo un cartel: “Una generación entera exige futuro”. Guili lo cuenta con firmeza, explicando claramente que los últimos meses trajeron un cambio de conciencia a su vida. “Yo no era de actividades políticas, aunque sí había ido a alguna manifestación”, explica.



A todos estos jóvenes los observa maravillado otro brigadier general en la reserva: Asaf Agmon. “Es una juventud de la que podemos estar orgullosos. Me alegra que los jóvenes se hayan sumado”.



Una particularidad de las manifestaciones, especialmente en Jerusalén, ha sido que esta cruza líneas partidarias.



Si bien hay evidentemente mucha gente de izquierda, se han hecho presentes también ciudadanos de derecha y religiosos, e inclusive gente que en las últimas elecciones votó a Netanyahu.



“Pero no va más”, dijo Arnon Grossman, quien sostiene siempre fue de derechas. “Siento que Netanyahu lleva al país por mal rumbo, y aunque puede haber algunos carteles en las manifestaciones que no corresponden con mi concepción de mundo, lo central es que nos unamos para sacar a Netanyahu, y luego todo podrá mejorar”.



JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN