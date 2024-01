¿Por qué es difícil lograr la creación de dos Estados tras la guerra de Israel en Gaza?

Mientras continúa la guerra entre Israel y Hamás a ambos lados de la frontera entre el territorio israelí y la Franja de Gaza, habiendo transcurrido casi cuatro meses desde la masacre que propició el grupo islamista el 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que la detonó, los movimientos diplomáticos para llegar a un arreglo en “el día después” se han intensificado.



En las últimas semanas, es notoria la insistencia de Estados Unidos para que Israel acepte la fórmula de crea dos Estados, llamando explícitamente a la creación de un Estado palestino independiente, una postura tradicional de Washington, pero que bajo el contexto actual adquiere una mayor presión.

A eso se suma que, esta semana, la Unión Europea (UE) se manifestó formalmente sobre esta misma propuesta a través de un plan de paz elaborado por el jefe de la diplomacia comunitaria del bloque, Josep Borrell, para tratar de acabar con la histórica espiral de violencia entre israelíes y palestinos más allá de la guerra actual en Gaza.

Borrell puso el foco en la celebración "pronto" de una conferencia de paz estructurada en 12 pasos precisos. El documento describe pasos prácticos para reiniciar el proceso de paz en Oriente Próximo. El propio Borrell declaró que hay que "empezar a hablar más concretamente sobre un proceso para una solución de dos Estados" porque "la manera de nombrarlo es importante". A grandes rasgos, el objetivo de la propuesta de la UE es abordar el conflicto y la ocupación que precedieron a la guerra en Gaza, para así preparar una paz integral.



No obstante, si bien las presiones internacionales de las potencias son un punto clave para que las partes se sienten a negociar, la gran pregunta es, justamente si Israel, Hamás -que gobierna Gaza- y la Autoridad Palestina están dispuestas a esa idea.



El destacado analista israelí Udi Dekel, director del Programa de investigación del Conflicto israelí-palestino en el Instituto de Estudios de Seguridad Nacional, comienza aclarando que al analizar el muy mencionado concepto de “el día después”, las prioridades deben estar claras.



“Lo más urgente para Israel es garantizar que Hamás no pueda atacarnos, que su infraestructura armada en Gaza no pueda ser usada como el 7 de octubre contra el territorio soberano y el pueblo de Israel”, recalca. “Pero, también es importante tomar decisiones sobre la visión israelí después de la guerra. Me parece un gran error que el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, no ponga ese debate sobre la mesa, más que nada por consideraciones políticas internas”.

Humo durante un bombardeo israelí sobre Jan Yunis, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

¿Netanyahu estaría dispuesto a aceptar dos Estados?

Si bien el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, afirmó que la creación de un Estado palestino es viable incluso con Netanyahu en el poder, el dirigente israelí rechazó esta semana los llamados a la soberanía palestina sugiriendo que las necesidades de seguridad de Israel serían incompatibles con la creación de un Estado palestino.

"No transigiré con el pleno control de la seguridad israelí sobre todo el territorio al oeste de Jordania, y esto es contrario a un Estado palestino", dijo Netanyahu en su cuenta de X, al agregar que incluso un alto al fuego ahora significaría en el futuro "otro 7 de octubre", según dijo en su discurso, en referencia al brutal ataque de Hamás en suelo israelí, que dejó más de 1.200 muertos y 240 secuestrados.



Se estima que unas 136 personas continúan cautivas en Gaza desde ese día, si bien al menos 27 de ellas ya estarían muertas, algunas por fuego israelí, según las últimas informaciones oficiales y vídeos propagandísticos distribuidos por Hamás en Telegram.



En opinión de Udi Dekel ,una razón “concreta” por la que Netanyahu tiene reservas es porque, desde su perspectiva, la lucha contra el terrorismo debe seguir. “Si hablamos de operativos puntuales que hay que llevar a cabo en el territorio vecino para eliminar una amenaza, y volver a casa, si hay que hacerlo en un Estado soberano será mucho más complicado”.



EL TIEMPO también consultó al profesor Efraim Inbar, director del Instituto Jerusalén de Estrategia y Seguridad, quien considera que es un “error” alegar que Netanyahu rechaza del todo la idea. “Lo que se debe tener en cuenta es que el primer ministro aclara que se deben cumplor determinadas condiciones para llevarlo a cabo”.



“Cuando hablamos de una iniciativa de Estados Unidos, cuyo apoyo es tan importante para Israel, no podemos cerrar la puerta. Pero, se deben explicar las limitaciones y los cambios que debe haber, por ejemplo, en la Autoridad Palestina para que la idea del Estado palestino no signifique un peligro para Israel”.

Facebook Twitter Linkedin

Casas atacadas y saqueadas por Hamás en el kibutz Nir Oz. Foto: Angie Ruiz. EL TIEMPO

¿Qué postura tiene Hamás?

Aunque son un mismo pueblo, los palestinos tienen diferentes gobiernos según el territorio en el que viven.



Desde 2007, coexisten dos administraciones independientes y rivales políticamente: en Cisjordania gobierna la Autoridad Nacional Palestina (ANP), liderada por su presidente, Mahmud Abás, y en la Franja de Gaza el grupo militante islamista Hamás.

Facebook Twitter Linkedin

Mahmud Abbas. Foto: AFP

En junio del 2007, Hamás echó por la fuerza a la Autoridad Palestina de la Franja de Gaza, tiró a varios de sus combatientes de los techos y se instaló en el territorio. El General (retirado) Giora Eiland, que encabezó años atrás el Consejo de Seguridad Nacional de Israel y es uno de los analistas más consultados sobre temas de estrategia, suele afirmar que lo que hay en Gaza es, en la práctica, un Estado gobernado por Hamás que trata con profunda hostilidad a la Autoridad Palestina, ya que el grupo islamista busca obtener también el control de Ramala, la capital administrativa palestina, situada en Cisjordania, y cuyos planes se dificultan mientras Israel tenga presencia militar en la zona.



Y, mientras que el jueves, Hamás aseguró que acataría un alto al fuego en Gaza si la Corte Internacional de Justicia (CIJ) lo reclamaba, cuestión que no ocurrió pues la máxima instancia judicial de la ONU lo que le exigió el viernes a Israel fue impedir cualquier acto de genocidio en Gaza y permitir la entrada de ayuda humanitaria al territorio palestino, desde sus entrañas Hamás no reconoce la legitimidad del Estado de Israel, ni acepta la resolución que la Asamblea General de las Naciones Unidas propuso el 29 de noviembre de 1947 mediante la cual se establecía la partición de Palestina en dos estados, uno árabe y otro judío.



“No hay duda ninguna que, para Hamás, el Estado palestino no sería una solución definitiva. Ellos no le reconocen a Israel su derecho de existir”, recalca Udi Dekel al recordar que hace tan solo unos días uno de los líderes del grupo islamista en el exterior comentó en una entrevista televisiva con el periodista kuwaití Amar Taki que Hamás no acepta la idea de dos Estados.



El líder del grupo terrorista recalcó también que la organización no reconoce a Israel e inclusive agregó que “los hechos del 7 de octubre demostraron que ha comenzado la liberación de Palestina”.

¿Y la Autoridad Palestina?

La Autoridad Palestina, encabezada por Mahmud Abás, ha defendido la necesidad de una conferencia internacional de paz para poner fin a la guerra en Gaza y encontrar una solución política duradera que conduzca a la creación de un Estado palestino.



Pero, Efraim Inbar y Udi Dekel recuerdan que el liderazgo palestino ha rechazado múltiples propuestas negociadoras que incluían la creación de un Estado palestino.



“Algunos dicen que la explicación es que no quieren realmente un Estado en parte del territorio, porque quieren todo lo que tiene Israel, aunque sea por etapas”, comenta Dekel. “Me consta que hay gente en la Autoridad Palestina que sí quiere un Estado, pero hay otros que no logran renunciar a la idea de conseguir todo, aunque sí saben que no quieren ocupación israelí”, agrega.

Facebook Twitter Linkedin

Benjamín Netanyahu, primer ministro israelí. Foto: AFP

Y con tono de pesar, recuerda lo que él vivió cuando encabezó el equipo de negociación con los palestinos formado por el entonces primer ministro israelí Ehud Olmert en el marco del llamado Proceso de Annapolis (2007-2008) .



“Olmert presentó una propuesta de gran alcance que incluía entrega de parte del territorio soberano de Israel a cambio de tierras en las que hay asentamientos que no se quería desalojar, de modo que no pierdan ni un centímetro de las tierras. Pero, tampoco a eso dijeron que sí”, explica.



La sensación al seguir el tema en la opinión pública israelí y en el análisis de expertos es que más importante que concretar la independencia palestina en el terreno sería, como primer paso, aceptar su necesidad.



Udi Dekel recalca que Israel debe recordar que Biden, que no quiere una guerra amplia en Oriente Próximo, precisa avanzar con la idea del Estado palestino para hacer posible que Arabia Saudita finalmente normalice relaciones con Israel y así frene las ambiciones regionales de Irán.



“No olvidemos que todo lo que condujo a la guerra actual fue en gran medida obra de Irán, que se encarga de desestabilizar todos los frentes desde los que nos atacan, porque quería frenar lo que pensaba inminente, un nuevo acuerdo de paz de significado estratégico dramático”, sostiene. “Ese plan de Irán debe ser detenido y es probable que eso pase por la fórmula de dos Estados, o sea un Estado palestino junto a Israel”.



Entre tanto, esta semana la Corte Internacional de Justicia (CIJ), con sede en La Haya, no se pronunció por el momento sobre la cuestión de fondo, planteada por Sudáfrica, para determinar si las operaciones israelíes en Gaza se encuadran en la figura legal de un genocidio, un debate que puede llevar años.



JANA BERIS

PARA EL TIEMPO

JERUSALÉN