¿Por qué el padre ‘Chucho’ está en Israel? Así avanza la situación del sacerdote

Este miércoles 11 de octubre se conoció que la colombiana Ivonne Rubio habría muerto en medio de los enfrentamientos entre el grupo Hamás e Israel que comenzaron el pasado sábado. Este hecho genera preocupación entre los familiares de los connacionales que están atrapados en suelo israelí. Algunas de estas personas son el reconocido padre 'Chucho' y cerca de 100 peregrinos.



El sacerdote católico, cuyo nombre es Jesús Hernán Orjuela, viajó a Medio Oriente en compañía de cerca de 92 peregrinos colombianos, mexicanos y ecuatorianos a una peregrinación por Tierra Santa.



Cuando el mediático prelado y los viajeros colombianos acababan de atravesar la frontera de Egipto con Israel se desataron los enfrentamientos, los cuales dejan 1.200 israelíes y 950 palestinos muertos.



En una entrevista con City TV, el padre 'Chucho' relató los angustiosos momentos que han debido vivir en estas circunstancias. "Hoy tuvimos un pequeño susto porque había aviso de un misil y debimos correr a los refugios, que son lugares seguros, pero es un poco estresante para los peregrinos, para las señoras que son mayores", reveló el sacerdote.

'Nos proponen regresar en noviembre'

Con respecto a la posibilidad de regresar a Colombia lo más pronto posible, el religioso dijo que están a la espera de que lleguen las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) ya que no han tenido respuesta de las aerolíneas comerciales.



"Impotentes ante la actitud de las aerolíneas, Iberia. Totalmente desentendidos, con una cancelación de vuelos y con unas propuestas para regresarnos en noviembre", manifestó el sacerdote.

La FAC envió dos aviones Boeing 737 a Israel para repatriar a los colombianos. El padre 'Chucho' reveló que ya enviaron la lista de las personas que están atrapadas, "niños, abuelitos, personas que ya no tienen medicamentos y los necesitan. Me siento comprometido, me sentiría incapaz de dejar aquí un abuelito, un joven, una persona que han puesto su fe en Dios en llegar a esta tierra y encontrar esta guerra, dejarlos solos, no".



Hasta el momento, según el citado medio, 230 colombianos han recibido orientación para reprogramar sus vuelos de regreso, 42 fueron reubicados en un vuelo a Estambul (Turquia), 67 peregrinos están en la ciudad de Tiberiades y dos están desaparecidos.



En entrevistas a otro medios, el sacerdote señaló: "Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo".



Según reveló el sacerdote, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, ha estado en comunicación directa con él.



"Me dijo que el presidente Gustavo Petro quería llevarnos lo más pronto a Colombia. Pero no tenemos información aún concreta de cuándo será y cuándo podemos partir hacia el aeropuerto", comentó el Padre 'Chucho' para Noticias

Caracol.



En entrevista con EL TIEMPO, la embajadora Manjarrés anunció que están preparando toda la logística y los permisos necesarios para que un avión Boeing 737 de Colombia aterrice en Israel, un Estado declarado en guerra, y evacue a los connacionales.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

