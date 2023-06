Entre el 30 de noviembre y el 12 de diciembre los gobiernos de 197 países tienen una cita en Emiratos Árabes Unidos para la COP28, la gran cumbre climática mundial de la ONU donde los principales líderes del planeta discuten asuntos existenciales sobre cómo cuidar el medio ambiente, reducir las emisiones y tratar de atajar el calentamiento global.



Al mundo le restan siete años para cumplir con el objetivo trazado de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero a la mitad y aplicar estrategias que limiten el aumento de la temperatura del planeta por debajo de los 1,5 grados Celsius.



A propósito, el embajador emiratí Majid Al-Suwaidi, director general y representante especial de la COP28, visitó Colombia como parte de una gira por la región para subrayar la importancia de esta Cumbre de la q e su país es anfitrión.



Al-Suwaidi reconoció que lo más importante de la COP28 es que se logren compromisos para conseguir los objetivos trazados en el Acuerdo de París (2015) antes de 2030. “Tenemos que pensar cómo volver al camino correcto”, dijo. Durante su visita, el embajador se reunió con la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, y dijo que reconoce en Colombia “un aliado clave” para impulsar estos acuerdos.



“Colombia fue uno de los pioneros en términos del desarrollo del concepto de objetivos de desarrollo sostenible (…). Eso nos convierte en grandes socios, y necesitamos apoyo de Colombia para conseguir los resultados”, agregó Al-Suwaidi en diálogo con este diario.

¿Qué resultados esperan de la COP28?



Nuestra Cumbre va a ser realmente importante para esta década. En particular porque después de la de París (en 2015), esta COP28 será el primer balance mundial para saber en dónde estamos (en materia de lucha contra el cambio climático). Pero lo más importante es que la Cumbre trace el camino hacia dónde vamos porque, lamentablemente, después (de la cumbre) de París no vamos por buen camino para lograr los objetivos que allí se establecieron, en particular sobre los objetivos de mantener la temperatura por debajo de los 1,5 grados. Así que tenemos que empezar a pensar en cómo volver al camino correcto.



¿Y cuál sería esta ruta?



Necesitamos mostrar resultados, proyectos, planes e inversiones reales sobre el terreno. También tenemos el mandato de cumplir el objetivo global y la adaptación y duplicación de la financiación para estos temas. Estoy seguro de que lograremos poner en operativo el fondo de daños y pérdidas durante esta COP28 y, lo que es más importante, tener una conversación sobre cómo podemos movilizar el financiamiento para lograr los objetivos climáticos que nos hemos propuesto. Tenemos que hablar de la reforma de las instituciones financieras internacionales para adaptar una arquitectura que también permita una transición energética y el desarrollo de manera sostenible que nos permita lograr nuestros propios objetivos económicos. Y si ponemos todo eso en un paquete completo, realmente tendremos resultados muy significativos durante la COP28.

¿Realmente se podrán reducir las emisiones de CO2 en un 43 por ciento para 2030?



Creo que es un objetivo que tenemos que conseguir porque sabemos que estamos en una fase crítica para lograr mantenernos por debajo de los 1,5 grados. Y si analizamos al detalle, el acuerdo de París trazó su meta para 2030, eso significa que tenemos siete años para conseguir esos objetivos. Para mantener esa trayectoria es muy importante que nos comprometamos. Si no mostramos seguridad en este punto, ¿cómo lograremos la meta de recortar las emisiones después para 2050? Necesitamos la contribución de todos.



Durante la COP27, los países no lograron un acuerdo para reducir el uso de combustibles fósiles, ¿qué esperar?



Estamos involucrando a todos en la conversación en cómo trabajar y qué vamos a hacer con los combustibles fósiles. La pregunta es, ¿qué hacemos de forma conjunta? Como lo mencioné, tenemos una gran brecha de emisiones que tenemos que abordar. Esto incluye una discusión sobre la filosofía del sector de los combustibles, pero también debemos analizar otros sectores como la agricultora o la aviación, por ejemplo. Necesitamos analizar en general las reducciones de emisiones, eso es fundamental.

Facebook Twitter Linkedin

Fotografía de la COP27. Foto: SEDAT SUNA. EFE

Teniendo en cuenta la economía de Oriente Próximo, ¿por qué es importante que los países de esta región también se involucren activamente en la cumbre?



Creo que Oriente Próximo es una región que se ve impactada por el cambio climático, como el resto del planeta. En Emiratos Árabes Unidos, desde hace años, hemos estado en el centro del liderazgo alrededor de la lucha contra el cambio climático. Hemos tenido desde los años 70 una política de cero quemas. Hemos descarbonizado nuestra industria de gas y petróleo y tenemos las más amplias inversiones en energías renovables. Tenemos tres de los proyectos de energía renovable de menor costo en el mundo y sin embargo somos un país que se ve afectado por el cambio climático. La región del mundo en la que vivimos es árida y eso impacta nuestra seguridad alimentaria y de agua. El cambio climático nos va a afectar como a todos los demás. Este es un problema que solo puede ser resuelto entre todos los países. Eso significa involucrar a Oriente Próximo, pero también a Asia, África, Europa y América, y esa es la clave de este trabajo. Queremos tener un proceso inclusivo y queremos tener a todos en la mesa.



Cuéntenos qué pudo hablar sobre este tema con las autoridades colombianas...



Nosotros tenemos una muy buena relación con Colombia y que queremos que siga creciendo y desarrollándose. Queremos que nuestros lazos económicos crezcan. Tenemos un largo récord trabajando con Colombia, especialmente en asuntos de cambio climático. No muchos saben que Colombia fue uno de los pioneros en términos del desarrollo del concepto de objetivos de desarrollo sostenible. Nosotros escribimos esa hoja de ruta juntos. Hemos sido buenos socios y estamos invirtiendo en esta transición.

Lazos profundos...



Muchos se pueden sorprender que dos países de regiones tan diferentes tengan una aproximación ideológica similar sobre estos temas: respetamos el desarrollo y crecimiento sostenible. Queremos crear empleos y oportunidades para nuestros jóvenes para nuestras poblaciones, pero queremos hacerlo de forma amigable con el medioambiente. Eso nos convierte en grandes socios. Necesitamos del apoyo de Colombia para conseguir los resultados en la COP28.

Facebook Twitter Linkedin

Majid Al-Suwaidi, director general y representante especial de la COP28. Foto: Milton Díaz / CEET

Es usual que los países anfitriones se comprometan con metas ambiciosas, ¿puede mencionar algunos puntos claves que tenga a la vista EAU?



Nuestra presidencia en la COP28 ha sido fundamental para lograr que la energía renovable sea el futuro que estamos desarrollando en Emiratos Árabes Unidos. También tenemos muchas políticas domésticas alrededor de la producción eficiente de energía y de reducir nuestra huella de carbono. Muchos nos criticaron cuando quisimos diversificar nuestra economía al turismo y otros sectores, pero hoy, si miramos los datos, lo hemos hecho en un 70 por ciento. Nuestra economía no es dependiente del gas y del petróleo. De igual manera, hemos enfrentado muchos desafíos pero los vemos como una oportunidad de crecimiento y en la COP28 queremos mostrarle eso a los países asistentes. Queremos traerles a los más jóvenes soluciones innovadoras y soluciones basadas en la naturaleza.



Los activistas medioambientales suelen ser duros críticos de estas cumbres. ¿Piensan crear espacios para promover el diálogo?



Nos hemos comprometido en una gira para escuchar a las personas. Hemos ido a muchos países para reunirnos con muchas personas de culturas y orígenes diferentes, y creemos que hemos tenido un proceso abierto e inclusivo. Hemos incluido a las ONGs y a la sociedad civil. Lo que hemos escuchado en nuestro viaje es que Emirato Árabes Unidos es un lugar único para llevar compromisos ambiciosos a la Cumbre que puedan hacer la diferencia.

¿América Latina mantiene liderazgo en este tema?



Todas las acciones que tome América Latina son muy importantes para luchar contra el cambio climático. Tradicionalmente, esta región ha sido líder para la protección de la biodiversidad y tienen muchas leyes medioambientales de vanguardia. Es importante que la región siga teniendo un rol como líder y necesitamos apoyo en este proceso. Necesitamos de América Latina y de su liderazgo. Ciertamente, nuestras reuniones en Colombia han indicado que el país se asociará con nosotros y nos apoyará. Eso nos entusiasma.



¿Qué es lo más urgente para actuar contra el cambio climático?



Necesitamos medidas de mitigación en todos los sectores, en los gobiernos y en las empresas. Fundamentalmente soluciones inteligentes sobre cómo reducimos las emisiones, que son la fuente del problema. Ahora lamentablemente vemos los impactos del cambio climático en las comunidades de hoy y tenemos que pensar en cómo nos adaptamos a estos entornos cambiantes en, por ejemplo, el sistema de alimentación, de agua o de salud pública. Y otra parte importante es la financiación. ¿Cómo movemos los miles de millones que prometieron los países desarrollados para estos propósitos? También debemos traer al sector privado para que aporte soluciones y a la sociedad civil, las ONG, para que todos se sienten en la mesa. En Emiratos Árabes Unidos le damos la bienvenida a todos los que quieran aportar soluciones a este proceso.

CARLOS JOSÉ REYES GARCÍA

​Subeditor Internacional

EL TIEMPO