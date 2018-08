¿Es Palestina un Estado? Muchos no lo reconocen

Hijo de alemanes, nacido en Colombia, Marcos Peckel, académico, profesor de las universidades Externado y del Rosario, es el director ejecutivo de la Confederación de las Comunidades Judías, que agrupa y representa a las comunidades e instituciones judías del país presentes en Bogotá, Cali, Medellín y Barranquilla. Cada comunidad tiene sinagoga, rabino, servicios sociales y grupos juveniles. Existen también instituciones deportivas y colegios hebreos.

¿Cuántas generaciones judías hay en Colombia?



Los judíos llegaron a Colombia entre 1920 y 1950. Venían de cuatro lugares principales: Rumania, Polonia, Alemania y Alepo (Siria). Personas como yo constituimos la primera generación de judíos nacidos en Colombia. Estudié en el Colegio Hebreo y luego en Israel, Canadá y Oxford. Ahora vivo muy feliz en Colombia, tengo dos hijos y hace cuatro años me casé en segundas nupcias.



¿Por qué cayó tan mal en la comunidad judía el reconocimiento de Palestina como Estado por el gobierno Santos?

​

Tuvo mucho que ver con la forma como se produjo. Durante ochos años, el presidente Santos mantuvo la postura histórica de no reconocer a Palestina como Estado mientras no se firmara un acuerdo de paz con Israel. Palestina solo tenía entonces una misión diplomática acreditada en Colombia, que es el grado inferior al de una embajada. El reconocimiento que se hizo fue de manera clandestina, por la puerta de atrás. El presidente Duque se encuentra ahora en una situación compleja. Se requiere fina orfebrería diplomática para solucionar el impase, ya que las relaciones entre Israel y Colombia son de la máxima importancia para los dos países.



¿Cuáles son los países que han reconocido a Palestina como Estado?

​

En este momento estamos hablando de 138 países. Su reconocimiento se produjo en distintas oleadas. La primera fue después de 1988, cuando el Consejo Nacional Palestino declaró la independencia del territorio que no tenía. Todo el bloque soviético de entonces, los No Alineados y los países árabes reconocieron el Estado palestino, que en ese momento declaró su independencia. Después se produjeron más oleadas. La de América Latina empezó en el 2010, cuando el presidente Lula da Silva gobernaba en Brasil, seguido por otros gobiernos de la izquierda latinoamericana. No olvidemos que en esa época estaban Fernando Lugo en Paraguay, José Mujica en Uruguay, Cristina Kirchner en Argentina y Rafael Correa en Ecuador. Colombia mantuvo su posición histórica con Palestina de acreditarla como misión diplomática y no como embajada.

¿Cuál es el vínculo histórico que tiene Israel con el territorio en donde está ahora?

​

El pueblo judío tiene un milenario vínculo histórico con esta tierra, y no solo por todo lo narrado en el Antiguo Testamento. Es un pueblo que nace en el Sinaí más o menos en el año 1350 e. c., cuando Moisés saca los esclavos de Egipto y hace su peregrinación para llegar a Israel, la tierra prometida en el lenguaje bíblico. Ahí se establece el reino judío, y Jerusalén es convertida en su capital por el rey David. Este rey es una figura reconocida también por el Corán (Dawoud) y en el cristianismo, como que Jesús desciende de su estirpe. Todas las historias del nacimiento del pueblo judío, su desarrollo y consolidación se dan en esa tierra, hasta el año 70, cuando el Imperio romano ocupa Israel y exila a su población para romper su presencia demográfica. Ahí comienza el larguísimo exilio que empezó en el año 70 y concluye en 1948 con la creación del Estado de Israel, que abrió sus puertas a judíos de todo el mundo.



¿Es verdaderamente Palestina un Estado?

​

No, ojalá lo fuera. Nosotros estamos completamente de acuerdo en que los palestinos deben tener un Estado y vivir en paz al lado de Israel. Sin embargo, hay dos territorios palestinos con gobiernos diferentes que se sabotean entre sí. Uno es Cisjordania, gobernado por Fatah, y el otro es Gaza, gobernado por Hamás. Más allá de esta situación, el Estado palestino será una realidad únicamente cuando firme un acuerdo de paz con Israel, que pasa por el reconocimiento de Israel como Estado-Nación del pueblo judío, eliminar el terrorismo y las organizaciones que lo promueven y aceptar vivir en paz al lado de Israel, tal como lo exige la comunidad internacional.



¿Quién gobierna la Franja de Gaza?

​

La gobierna Hamás, organización islamista que no reconoce a Israel y es considerada internacionalmente una organización terrorista.

Estamos de acuerdo en que los palestinos deben tener un Estado y vivir en paz al lado de Israel. Sin embargo, hay dos territorios palestinos con gobiernos diferentes que se sabotean entre sí FACEBOOK

TWITTER

¿Ataca Hamás a Israel?

​

Lo único que hace desde su territorio es atacar a Israel, ya sea con cohetes, con túneles y, en los últimos meses, con bombas incendiarias que han quemado miles de hectáreas cultivadas. Lamentablemente, los palestinos que viven en Gaza están sufriendo los rigores de esa organización que tiene como rehenes de sus designios a casi 2 millones de palestinos residentes en la Franja.



¿Qué ha hecho Israel contra estos ataques?

​

En el 2007, cuando Israel declaró el bloqueo de la Franja de Gaza, un bloqueo por cierto legal, avalado por la Convención de San Remo y la Comisión Palmer de las Naciones Unidas, le ha tocado defenderse de los ataques de Hamás. La población en Israel cuenta desde 1948 con refugios antiaéreos que han tenido que ser usados en las guerras del 48, 56, 67 y 73. Y en las confrontaciones con Hezbolá en 2006 y con Hamás desde 2007. Además de los refugios antiaéreos, Israel cuenta con edificaciones fortificadas y un sistema de interceptación de misiles que, entre otras funciones, protege a los niños que van a las escuelas. En el 2014, los misiles alcanzaron inclusive a Tel Aviv, Jerusalén y el aeropuerto internacional Ben Gurión.



Los misiles lanzados por Hamás o por Hezbolá buscan hacerle daño únicamente a la población civil.



¿Sería viable un acuerdo de paz?

​

Esperamos que lo sea. La fórmula de un acuerdo de paz ya existe, y no hay por qué buscar fórmulas mágicas. Contempla varios puntos, como lo planteó Bill Clinton en la cumbre de Camp David en el 2000: la creación de un Estado palestino con modificaciones fronterizas respecto a las fronteras del 67. Las partes árabes de Jerusalén serían la capital del nuevo Estado, garantías de seguridad para Israel y el traslado de refugiados palestinos al Estado de Palestina. Vamos a ver qué pasa con Trump. Desde su posesión está trabajando diligentemente en un acuerdo cuyos detalles deben ser revelados en las próximas semanas. Vamos a ver si sale humo blanco.



¿Qué hay detrás del reconocimiento de Santos a Palestina como Estado?

​

Hay mucha especulación, y no quisiera unirme a ella, pero pienso que fueron razones más personales de Santos que de Estado.



¿Cómo es la relación de Israel con Estados Unidos?

​

Es muy buena, excelente, pero no siempre fue así, como se cree. En la guerra del 48, al crearse el Estado judío, este fue ayudado por las armas soviéticas. Cuando Andrei Gromyko era ministro de Asuntos Exteriores soviético, le dio un apoyo sincero y honesto a la creación de Israel, de modo que cuando este país fue atacado, hizo todo para defenderlo. Desde 1967, Estados Unidos ha sido el principal aliado del Estado judío.

¿Cómo es la vida hoy en Israel?

​

Israel es hoy uno de los países más desarrollados del mundo, comparable a Corea del Sur. Países que hace más de cuarenta años se veían desiertos se convirtieron en líderes de la innovación industrial, con gran cantidad de empresas de alta tecnología y grandes desarrollos en el terreno agrícola. Si uno viaja a Israel, advierte que en el campo para agricultura se utilizan aguas negras recicladas. Israel cuenta con doce plantas desalinizadoras que suplen de agua a Israel, Jordania y los territorios palestinos. Israel también es líder mundial en el campo de la medicina. Sus universidades son de primer nivel, la sociedad es pluricultural, se respetan los derechos de las minorías religiosas, étnicas lingüísticas y de orientación sexual. Hay completa libertad de cultos, algo no muy común en el Medio Oriente. Ciertamente, no está exento de problemas. Israel cuenta con un régimen parlamentario con gran cantidad de partidos que reflejan múltiples ideologías y la diversidad del país. Los árabes tienen importante representación en el Parlamento.



¿Cuál es su relación con Colombia?

​

Israel colabora con Colombia en muchos puntos. Israel, Estados Unidos e Inglaterra han sido los principales aliados de Colombia para la lucha contra el crimen organizado. Israel es de los países que más becas otorgan a colombianos para ir a estudiar en sus universidades o para capacitaciones puntuales. Solo en 2018, 90 colombianos han viajado a capacitarse en Israel. La Fuerza Aérea colombiana se ha equipado con aviones Kfir de Israel y hace uso de todo tipo de productos tecnológicos.



Las grandes empresas multinacionales tienen allí sus laboratorios de investigación y desarrollo, tales como Microsoft, Intel, Facebook, IBM, Google, Ali Baba, y Motorola. Israel colabora con Colombia en temas de agua, energías alternativas, avanzadas técnicas agrícolas y de riego, telecomunicaciones, innovación y emprendimiento. En el campo cultural, siempre hay grupos de Israel en Colombia, a la vez que cantantes colombianos como Carlos Vives y Juanes se han presentado allí con éxito. La literatura no se queda atrás. El libro extranjero más leído es Israel es Cien años de soledad, de García Márquez, traducido al hebreo.



¿Cuántos premios Nobel ha ganado Israel?

​

Ha ganado doce premios Nobel, de los cuales tres son de paz, uno de literatura y los ocho restantes, de química, medicina y matemáticas. Para un país de ocho millones de habitantes, esta estadística es absolutamente sorprendente. El ecosistema que se ha establecido para el perfeccionamiento y desarrollo científico es muy importante. Allí se promueve la ciencia en estrecha colaboración con el sector privado, y esto ha generado un ambiente propicio de inversión, de capital semilla, de científicos y de credibilidad en la innovación.



¿Cómo ve la comunidad judía al nuevo presidente Duque?

​

Ante todo, debo decir que nosotros, como institución judía, nos mantenemos neutrales en todas las contiendas electorales. Siempre nos reunimos con todos los candidatos, oímos sus propuestas y les planteamos nuestras inquietudes. Con el presidente Duque tenemos mucha esperanza en que le irá muy bien y que sus cuatro años de gobierno, aunque no son suficientes para resolver todos los problemas de Colombia, pueden ser un gran aporte. Su gabinete, su forma de gobierno, su propósito de no casar peleas innecesarias y evitar toda agresión nos dan mucha confianza. El Presidente tiene en la comunidad judía un aliado en lo que podamos colaborar.



PLINIO APULEYO MENDOZA

ESPECIAL PARA EL TIEMPO