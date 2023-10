Policía israelí detiene a cinco judíos religiosos por escupir a cristianos en Jerusalén

La Policía de Israel arrestó a cinco judíos religiosos acusados de escupir a cristianos en Jerusalén y anunció la formación de un equipo especial para hacer frente "a los actos de odio contra cristianos", tras desatarse ayer una polémica en el país producto de una nueva agresión contra fieles en la Ciudad Santa.

"Esta mañana, cinco sospechosos fueron detenidos por agentes de la Policía del distrito de Jerusalén bajo sospecha de escupir a cristianos y a iglesias en la Ciudad Vieja de Jerusalén", anunció este miércoles un portavoz policial, que anunció además la creación de "un equipo especial de investigación" que abordará "los actos de escupitajos y de odio hacia los cristianos en la Ciudad Vieja".

El comunicado detalló además que el comandante policial en Jerusalén ordenó "ampliar la actividad operativa abierta y encubierta, incorporando medios tecnológicos y examinando cambios que permitirían la imposición de multas administrativas" a los responsables.La Policía explicó que uno de los cinco arrestados es menor de edad y precisó que cuatro de ellos fueron detenidos por una agresión llevada a cabo este mismo miércoles.

Condeno enérgicamente cualquier intento de intimidar a los fieles y me comprometo a tomar medidas inmediatas y decisivas contra ello FACEBOOK

TWITTER

Estos episodios tienen lugar en el marco de una polémica en el país tras la difusión este lunes de un vídeo en el que un grupo de fieles escupía a los pies de un grupo de cristianos que salían de una iglesia portando una cruz.



Ese incidente, que no resulta un hecho aislado sino que sigue a una tendencia de varios meses en los que se han incrementado significativamente los ataques contra cristianos en Jerusalén, fue condenado ayer por el primer ministro, Benjamín Netanyahu, y por varios miembros de su Gobierno.



"Israel está totalmente comprometido a salvaguardar la sagrada libertad de culto y peregrinación a los lugares santos de todas las religiones. Condeno enérgicamente cualquier intento de intimidar a los fieles y me comprometo a tomar medidas inmediatas y decisivas contra ello", dijo ayer el mandatario, que destacó también que "no se tolerará ninguna forma de hostilidad hacia personas que participen de rituales religiosos".

Según medios locales, el episodio de este lunes no motivó la intervención del personal policial que se encontraba a pocos metros del lugar, custodiando una multitudinaria ceremonia de judíos religiosos con ocasión de la festividad de Sucot.



En los últimos meses, los líderes de las iglesias de Tierra Santa han vuelto a denunciar el aumento de los ataques contra su comunidad, que destacan incluye "escupitajos, abuso verbal y en ocasiones violencia física, así como el vandalismo y la escritura de grafitis, en su mayoría por parte de judíos religiosos extremistas".



Los líderes cristianos alertaron además de que "los responsables de hacer cumplir la ley y el orden rara vez identifican y arrestan a los responsables de estos ataques y aún más raramente se les hace rendir cuentas por sus acciones".

EFE