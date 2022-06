Naciones Unidas aseguró este viernes que, según sus informaciones, la periodista palestino-estadounidense Shireen Abu Akleh, de Al Jazeera, murió por un disparo de las fuerzas israelíes el 11 de mayo.



"Todas las informaciones que hemos recabado -incluyendo las del ejército israelí y del fiscal general palestino- corroboran que los disparos que mataron a Abu Akleh y que hirieron a su colega Ali Sammoudi provenían de las fuerzas de seguridad israelíes y no de tiroteos indiscriminados de palestinos armados", aseguró a la prensa en Ginebra la portavoz del Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos, Ravina Shamdasani.



"No hemos hallado ninguna información que sugiera que hubiera actividad alguna de palestinos armados cerca de los periodistas", subrayó Shamdasani, considerando que era "profundamente inquietante que las autoridades israelíes no hayan abierto ninguna investigación judicial".



La periodista palestino-estadounidense llevaba un chaleco antibalas con la palabra "prensa" estampada y un casco, pero la bala le alcanzó justo debajo de este. Se encontraba en las inmediaciones del campamento de refugiados de Yenín, bastión de las facciones armadas palestinas donde las fuerzas israelíes realizaban una incursión.

Funeral de periodista de Al Jazeera asesinada. Foto: AFP

"La Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Michelle Bachelet, sigue instando a las autoridades israelíes a que inicien una investigación penal sobre la muerte de Abu Akleh y sobre todas las demás muertes o lesiones graves cometidas por las fuerzas israelíes en Cisjordania y en el marco de las operaciones de mantenimiento del orden en Gaza".



"Las normas internacionales de derechos humanos exigen una investigación rápida, exhaustiva, transparente, independiente e imparcial de todo uso de la fuerza que cause la muerte o lesiones graves. Los autores deben rendir cuentas", subrayó Shamdasani.



"De conformidad con nuestra metodología mundial de vigilancia de los derechos humanos, nuestra oficina inspeccionó material fotográfico, video y audio. También visitó el lugar, consultó a expertos, examinó las comunicaciones oficiales y entrevistó a testigos", señaló la portavoz.



"Nuestras conclusiones indican que no se hizo ninguna advertencia y que no hubo tiroteos indiscriminados en ese momento y lugar", destacó Shamdasani, indicando que los periodistas llevaban equipos de protección claramente marcados. Fueron las fuerzas israelíes las que lanzaron varias ráfagas de disparos, señaló.

Israel dice que es 'imposible' decir cómo murió la periodista palestina

Funeral de periodista de Al Jazeera asesinada. Foto: AFP

El ejército israelí reafirmó este viernes que era "imposible" determinar cómo murió Shireen Abu Akleh, después de que la ONU afirmara que la periodista palestino-estadounidense habría sido abatida por disparos de las fuerzas israelíes el 11 de mayo en Cisjordania ocupada.



La reportera del canal catarí Al Jazeera "no fue abatida intencionadamente por un soldado israelí y es imposible determinar si la mató un hombre armado palestino que disparaba de forma indiscriminada en la zona en la que se encontraba o por un descuido de un soldado israelí", señaló el ejército en un comunicado.











REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con información de AFP

