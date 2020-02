Palestinos piden en la ONU 'rechazo completo' del plan de paz de Trump

El presidente palestino, Mahmud Abas, pidió este martes ante el Consejo

de Seguridad de la ONU un "rechazo completo" del plan de paz para Oriente Próximo presentado por el presidente estadounidense, Donald Trump.



"Ni este plan ni ninguna de sus partes deberían ser considerados como una referencia internacional para negociaciones. Este es un plan (...) israelí-estadounidense que busca cerrar la cuestión palestina", defendió en un discurso.



Abas, entre otras cosas, denunció que la propuesta plantea un Estado palestino inviable, con un territorio fragmentado que comparó con un "queso suizo".

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y el primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu. Foto: AFP

"¿Aceptarían ustedes esto?", dijo a los miembros del Consejo mientras mostraba el mapa planteado por EE. UU. Según insistió, el llamado "Acuerdo del Siglo" no puede traer "paz y estabilidad" a Oriente Próximo y los palestinos se "enfrentarán a su aplicación sobre el terreno".

Abas recalcó que el plan "premia la ocupación israelí" en lugar de exigir responsabilidades por ella y "viola" todos los consensos internacionales sobre la solución del conflicto.



Pese a su oposición frontal a la propuesta estadounidense, el líder palestino no cerró la puerta a negociaciones con Israel, pero defendió que éstas deben desarrollarse bajo los auspicios de la comunidad internacional y que Trump no puede ser el mediador.



En ese sentido, aseguró que está dispuesto a quedarse en Nueva York y comenzar esas conversaciones "inmediatamente". "Si el presidente Abas fuese serio sobre negociar, no estaría aquí en Nueva York, estaría en Jerusalén", le respondió unos minutos después el embajador israelí ante la ONU, Danny Danon.



El diplomático subrayó que su país ha ofrecido al líder palestinos negociar innumerables ocasiones y él siempre se ha negado, por lo que consideró que mientras esté en el poder no habrá una salida.



