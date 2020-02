La historia del padre sirio que enseñó a su hija a reírse de la guerra

Abdullah Muhammed inventó un juego para que su hija Selva, de 4 años, no tenga miedo cada vez que caen bombas en medio de la guerra civil en Siria. Este video se volvió viral en redes sociales, pues recuerda la película 'La vida es bella', de Roberto Benigni.



"Le deseo una vida mejor de la que vivimos. Mi deseo era que ella tuviera una buena educación. Por miedo a los drones en Seraqib, no la enviamos a la guardería". El padre de Selva agregó que su sueño ya no es bueno, porque el que ella se convierta en una gran científica está muy lejos de su realidad. "Tiene suficiente para comer y beber", dijo Muhammad, afirmando que no sabía cómo sería la vida de su hija en el futuro.



La pequeña Selva ahora asegura no tener miedo a los sonidos explosivos. "Son un juego. Cuando las escucho me río" aseguró.



El padre Abdullah Muhammed, una de las víctimas de la guerra, se trasladó de Idlib al distrito de Sarmada con su familia debido a los ataques de las fuerzas del régimen de Assad respaldadas por Rusia.



Respecto a cómo empezó este juego, Muhammed aseguró que "cuando Selva era más pequeña, pensaba en una forma para que no se asustara con el sonido de los bombardeos. En la fiesta de Eid al-Adha, los niños estaban repartiendo fuegos artificiales. Mi hija se asustó y comenzó a llorar. La llevé al balcón y les mostré a los niños las luces. Le dije que no tuviera miedo y le pedí que se riera cuando escuchara el sonido de la explosión".



Pocos días después, cuando aviones de combate bombardearon la región de Seraqib y sus alrededores: "Estábamos en un supuesto bunker cerca de la frontera. Escuchamos el sonido de una explosión de artillería. Después de escuchar la explosión, se echó a reír al recordar que era un juego y así se compartió el video". El padre agregó que "cada vez que escucha bombas, comienza a reír".



El hecho que se observa en el video recordó a la película "La vida es bella", de Benigni, pues narra la historia de un padre judío durante la Segunda Guerra Mundial, el cual fue obligado a subir a un tren y llevado a un campo de concentración.

"No tengo miedo a las voces explosivas. Son un juego. Cuando las escucho río" dice la pequeña Selva. Foto: Mehmet Burak Karacaoğlu/ Anadolu

En el campo intenta ocultar a su hijo su verdadera situación. Le explica a su hijo que el campo es un juego complicado para ganar un tanque y que se ganan puntos con cada una de las tareas que deben hacer.



En septiembre de 2018, Turquía y Rusia acordaron convertir Idlib en una zona de desescalamiento donde se prohíben expresamente los actos de agresión. Pero desde entonces, más de 1.800 civiles han muerto en los ataques del régimen y las fuerzas rusas, burlando tanto el alto el fuego de 2018 como uno nuevo cese de hostilidades que entró en vigor el 12 de enero.



Más de 1,5 millones de sirios se han desplazado hacia la frontera turca debido a los intensos ataques del año pasado. Turquía sigue siendo el país con más refugiados del mundo, pues acoge a más de 3,7 millones de migrantes desde el inicio de la guerra civil siria.



Agencia Anadolu