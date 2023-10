Padre Chucho recibe esperada noticia en Israel: 'Estaba decidido a cruzar el desierto'

Colombia inició la repatriación de ciudadanos que quedaron atrapados tras la escalada del conflicto entre el grupo Hamás e Israel. En el primer vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC) salieron decenas de turistas y adultos mayores. Sin embargo, Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre 'Chucho', permanece aún en Medio Oriente junto a sus peregrinos.

(En contexto: 'No podemos continuar...': padre 'Chucho' hace llamado urgente al Gobierno desde Israel).

El conflicto se acentuó desde el 7 de octubre tras los ataques que perpetró el grupo Hamás, asentado en la Franja de Gaza, contra comunidades israelíes. Las milicias, desde que se fundaron hace varias décadas, tienen como objetivo "destruir el Estado de Israel".

Israel reaccionó y ha desplegado bombardeos en la Franja de Gaza. "Será aplastado Hamás", sentenció Benjamin Netanyahu, primer ministro israelí.

Según los balances de ambos bandos, la guerra ha cobrado la vida de más de 1.400 palestinos en Gaza y de más de 1.200 personas en suelo israelí. El Ejército afirmó además haber hallado unos 1.500 cadáveres de combatientes de Hamás que se habían infiltrado en el país.

Padre 'Chucho' dice que cumplió su promesa en Israel y anuncia esperada noticia

El sacerdote estaba en un viaje con peregrinos colombianos, mexicanos y ecuatorianos en Medio Oriente. Justo cuando llegaron a Israel, fueron alertados de los enfrentamientos, por lo que debieron refugiarse desde entonces en Jerusalén.

Facebook Twitter Linkedin

El padre 'Chucho' estaba de viaje con 100 peregrinos. Foto: City TV

Mi compromiso era que si se quedaba uno, pues me quedaba FACEBOOK

TWITTER

(En contexto: Padre 'Chucho' rompe en llanto en Israel: 'Hasta que no salga el último, yo no me voy').

El padre 'Chucho' no viajó en el primer vuelo que evacuó a colombianos este 12 de octubre, pues estaba esperando que las autoridades concretaran la salida de todos sus peregrinos.

"Mi compromiso era que si se quedaba uno, pues me quedaba. Vamos para Colombia. Estamos pendientes para salir al aeropuerto de Tel Aviv, rumbo a nuestra patria y pidiéndole a Dios que traiga la paz", comentó en charla con el canal digital Focus Noticias.

Según explicó, el segundo vuelo de la FAC aterrizará en Israel este 13 de octubre para que los colombianos restantes, entre los que hay 46 con Orjuela, puedan retornar.

"Los jóvenes que me preocupaban también viajan conmigo, entonces, ya puedo viajar con ellos. Es muy agotador este tiempo. No le deseo a nadie esta experiencia dolorosa", agregó visiblemente cansado.

Facebook Twitter Linkedin

Padre Chucho. Foto: EL TIEMPO

(Le recomendamos: Ella era Ivonne Rubio, la joven colombiana que murió en Israel tras el ataque de Hamás).

El religioso, conocido por sus apariciones en televisión y labores en iglesias de Bogotá, agradeció que la ayuda de Colombia haya sido pronta, pues en Israel hay incertidumbre frente al agravamiento del conflicto y un eventual cierre del aeropuerto internacional.

Incluso, el cura estaba planeando salir de Israel a pie si era necesario. "Estaba decidido, si no íbamos en el viaje humanitario con los jóvenes, a coger el desierto y buscar la frontera con Egipto, ya había pedido ayuda", reveló en Focus Noticias.

También criticó que las aerolíneas internacionales hayan cancelado los vuelos sin darles soluciones frente a comida y hospedaje, "dejando a la deriva" a adultos mayores y demás.

La situación de los colombianos en Israel

230 colombianos han recibido acompañamiento y orientación para reprogramar sus vuelos de regreso al país, según informó la Cancillería de Colombia. 42 connacionales ya habían salido de Israel a principio de semana en un vuelo con destino a Turquía.

Este 12 de octubre salieron 110 colombianos, en un primer vuelo que hizo escala en Lisboa, Portugal, y llegará al país en las próximas horas.

Facebook Twitter Linkedin

El avión de la FAC aterrizó en Lisboa, Portugal, con el primer grupo de colombianos extraídos de Israel. Foto: FAC

En entrevista con EL TIEMPO, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, afirmó que podrían preparar más vuelos.

"Confiamos en que tenemos que darnos un par de días para ver cómo evoluciona y si hay necesidad de hacer más vuelos, pues entonces se harán porque la prioridad del gobierno colombiano es atender a sus colombianos en Israel, es mi prioridad, mi responsabilidad", comentó.

(Lea: ¿Por qué la ONU advierte que asediar a Gaza podría constituir un crimen de guerra?).

Además, le hizo un llamado a los colombianos que residen en Israel y no han salido: "Agoten primero las otras vías y miren si hay posibilidad de un pasaje. De pronto no lo conseguirán hoy o no será el más barato, pero nosotros tenemos que darle prioridad a la emergencia".

Facebook Twitter Linkedin

Kfar Aza, Israel. Foto: EFE/EPA/ATEF SAFADI

Los colombianos que necesiten ayuda o estén en situación de vulnerabilidad en ese país pueden comunicarse a la línea de emergencias +972 542349992 y al correo ctelaviv@cancilleria.gov.co.

También puede ver:

- Así se veía Luis Alfredo Garavito antes de morir; estaba desfigurado en últimas fotos.

- Sale a la luz el primer video de Daniel Sancho en la cárcel con evidente cambio físico.

- Murió otro joven colombiano en guerra de Ucrania; había viajado hace pocas semanas.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de AFP