Padre 'Chucho' rompe en llanto en Israel: 'Hasta que no salga el último, yo no me voy'

La ofensiva del grupo Hamás contra Israel mantiene las tensiones en Medio Oriente. Con las acciones militares que se han desplegado, varios buscan abandonar el país, como es el caso del Padre 'Chuco', quien estaba en un viaje con peregrinos colombianos.

El conflicto se acentuó tras los ataques que perpetró el grupo Hamás, asentado en la Franja de Gaza, contra comunidades en el sur de Israel. Las milicias, desde que se fundaron hace varias décadas, tienen como objetivo "destruir el Estado de Israel".

Más de 900 personas, incluyendo numerosos extranjeros, fueron abatidas y unas 2.600 resultaron heridas desde el sábado en territorio israelí. El ejército indicó también que había hallado los cuerpos de 1.500 combatientes de Hamás.

Además, 765 personas murieron por cuenta de los bombardeos israelíes en Gaza, como respuesta a la ofensiva de Hamás. Más de 4.000 han resultado heridas, según cifras oficiales de autoridades locales.

Padre 'Chucho' llora en Israel y lanza advertencia

Padre Chucho. Foto: EL TIEMPO

Jesús Hernán Orjuela, quien es conocido como el Padre 'Chucho', se embarcó hace unos días con alrededor de 92 peregrinos colombianos, mexicanos y ecuatorianos, en un viaje a Medio Oriente.

Justo habían cruzado la frontera de Egipto con Israel cuando conocieron que había cruentos enfrentamientos en la región.

El religioso y los peregrinos están en Jerusalén a la espera de que lleguen las aeronaves de la Fuerza Aeroespacial Colombiana para lograr evacuar. "Quieren que todos los colombianos podamos regresar", señaló este 10 de octubre en charla con Noticias Caracol.

Sacerdote Jesús Hernán Orjuela, conocido como el padre 'Chucho'. Foto: Archivo / EL TIEMPO

En refugios, han vivido momentos de zozobra por cuenta de los bombardeos. De hecho, el cura lloró en plena entrevista cuando una de las peregrinas del grupo quiso clamar por ayuda ante las cámaras, pues medicinas para tratar la tensión y diabetes se han agotado.

"No tenemos medicamentos, es terrible la situación", dijo la mujer, visiblemente afectada. El Padre 'Chucho' le dio un abrazo; ambos no lograron contener las lágrimas.

"Estas personas son adultas mayores. Yo pasé de ser el guía espiritual a cuidarlos. No solo hay colombianos, hay mexicanos, estadounidenses... Hasta que no salga el último, no me voy yo", sentenció.

El sacerdote criticó fuertemente que las aerolíneas con las que tenían tiquetes comprados hubiesen cancelado los vuelos sin brindarles ayuda para alimentación y demás: "Nos dejaron a la deriva".

Lo que se sabe del avión que traerá a colombianos

Así quedó Gaza tras contraofensiva de Israel. Foto: EFE/EPA/MOHAMMED SABER

Según reveló el sacerdote, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, ha estado en comunicación directa con él.

"Me dijo que el presidente Gustavo Petro quería llevarnos lo más pronto a Colombia. Pero no tenemos información aún concreta de cuándo será y cuándo podemos partir hacia el aeropuerto", comentó el Padre 'Chucho' para Noticias Caracol.

En entrevista con EL TIEMPO, la embajadora Manjarrés anunció que están preparando toda la logística y los permisos necesarios para que un avión Boeing 737 de Colombia aterrice en Israel, un Estado declarado en guerra, y evacue a los connacionales.

De acuerdo con el Ejercito israelí, más de 900 personas han muerto. Foto: EFE/ MOHAMMED SABER

"Lo ideal sería que todos los colombianos que estén en Israel regresen, pero tenemos limitaciones. Estamos haciendo una prioridad de los turistas, quienes tienen problemas de salud, los adultos mayores y las familias con niños", precisó.

"Estamos haciéndolo a un ritmo vertiginoso para que, probablemente, el vuelo salga el 11 de octubre de Colombia temprano y estuviéramos haciendo la repatriación de aquí al viernes (13 de octubre)", añadió la embajadora.

Se estima que 200 colombianos podrán viajar en ese primer vuelo.

La situación de los colombianos en Israel

230 colombianos han recibido acompañamiento y orientación para reprogramar sus vuelos de regreso al país, según informó la Cancillería de Colombia. También 42 connacionales salieron en las últimas horas de Israel en un vuelo con destino a Turquía.

Las autoridades consulares tienen conocimiento del grupo de peregrinos, con 67 colombianos, que permanece en Israel a la espera para volver a Colombia.

"La Embajada ha estado en contacto con las familias de los dos colombianos que fueron reportados como desaparecidos", sostuvieron, refiriéndose a Antonio Macias Montaño e Ivonne Rubio, pareja de colombianos que desapareció cuando hacía parte de un festival de música electrónica cerca a Gaza.

Colombianos desaparecidos en Israel Foto: Redes Sociales

"Papi, estamos en guerra. Estoy corriendo hacia un búnker", dijo Ivonne Rubio a su papá durante la mañana del sábado, cuando Hamás atacó a Israel e ingresó a la zona donde se realizaba el festival de música. Desde entonces no han tenido información sobre ellos.

Los colombianos que necesiten ayuda o estén en situación de vulnerabilidad en ese país pueden comunicarse a la línea de emergencias +972 542349992 y al correo ctelaviv@cancilleria.gov.co.

"Si hay necesidad de hacer más vuelos, se harán. La prioridad del Gobierno es atender a los colombianos que estén en Israel", comentó Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, para este diario.

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

*Con información de AFP