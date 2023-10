Así fue como el padre 'Chucho' quedó atrapado con grupo de feligreses en Israel

Jesús Hernán Orjuela, el sacerdote conocido como el padre 'Chucho', estaba en Medio Oriente con cerca de 100 latinos, entre ellos colombianos, en una peregrinación cuando quedaron atrapados por el conflicto que se acentuó entre el grupo Hamás e Israel.

El cura ha compartido varios videos en sus redes sociales sobre la denominada 'Peregrinación de los cuatro continentes', la cual emprendió a finales de septiembre, con la que visitaron distintos templos e iglesias.

El padre 'Chucho' quedó atrapado con peregrinos en Israel. Foto: City TV

Sin embargo, al salir de Egipto con destino a Jerusalén, fueron sorprendidos por la declaración de Estado de guerra en Israel tras la ofensiva desplegada por Hamás, grupo asentado en la Franja de Gaza, que ha dejado 1.799 personas muertas en esa zona y 1.300 en territorio israelí.

No imaginaban que el viaje religioso les traería angustia. "Los refugios son lugares seguros, pero un poco estresantes para los peregrinos y las señoras que son mayores", describió en charla con Citytv sobre cómo se protegían de las alarmas por caída de misiles.

A partir del 7 de octubre, estaban buscando cómo salir de Israel luego de que las aerolíneas nos les brindaran soluciones, según denunció Orjuela: "Totalmente desentendidos, con una cancelación de vuelos y unas propuestas para regresarnos en noviembre".

Cohetes lanzados desde la costa de la Franja de Gaza hacia Israel. Foto: EFE

El padre 'Chucho', reconocido por sus apariciones en televisión y labores en iglesias de Bogotá, logró junto a sus peregrinos salir de territorio israelí este 13 de octubre en un vuelo de la Fuerza Aeroespacial Colombiana (FAC).

El costo de peregrinación con el padre 'Chucho'

El sacerdote es el asesor espiritual de una empresa de viajes que organiza peregrinaciones a Tierra Santa. De hecho, para 2024 harán una "a otro nivel", se lee en la página web.

El precio ronda los 5.970 dólares por adulto (más de 25 millones de pesos colombianos), según conoció el portal Colombia Curiosa. En cambio, para los niños está en 5.190 dólares.

La peregrinación que promocionan con la imagen del padre 'Chucho' incluye visitas a El Cairo, el Valle de los Reyes, Red Rose City Petra, el Monte Nebo, Nazaret, Jerusalén y crucero por el río Nilo.

'No se lo deseo a nadie'

El padre 'Chucho' lamentó que la peregrinación en la que estaba en Israel hubiese terminado así, pues quedaron atrapados y sus acompañantes, adultos mayores, no tenían medicamentos para tratar la tensión, diabetes y otras enfermedades.

En un primer vuelo de la FAC evacuaron algunos de sus peregrinos; él se quedó esperando el segundo vuelo porque no quería dejar solos a los restantes.

"Mi compromiso era que si se quedaba uno, pues me quedaba. Vamos para Colombia. Estamos pendientes para salir al aeropuerto de Tel Aviv, rumbo a nuestra patria y pidiéndole a Dios que traiga la paz", comentó en charla con el canal digital Focus Noticias el 12 de octubre.

El Padre 'Chucho'. Foto: Rodrigo Sepúlveda / EL TIEMPO

"Los jóvenes que me preocupaban también viajan conmigo, entonces, ya puedo viajar con ellos. Es muy agotador este tiempo. No le deseo a nadie esta experiencia dolorosa", agregó visiblemente cansado. Incluso, reveló que estaba pensando en salir a pie: "Estaba decidido, si no íbamos en el viaje humanitario con los jóvenes, a coger el desierto y buscar la frontera con Egipto, ya había pedido ayuda".

En esos dos vuelos cerca de 200 colombianos que estaban atrapados regresan al país. 42 ya habían salido a principio de semana con destino a Turquía.

Este es el avión Boeing 737C40 de la Fuerza Aeroespacial con 110 colombianos repatriados. Foto: Foto: Sergio Acero Yate. EL TIEMPO.

230 colombianos han recibido acompañamiento y orientación para reprogramar sus vuelos de regreso al país, según informó la Cancillería de Colombia.

En entrevista con EL TIEMPO, Margarita Manjarrés, la embajadora de Colombia en Israel, afirmó que podrían preparar más vuelos.



"Confiamos en que tenemos que darnos un par de días para ver cómo evoluciona y si hay necesidad de hacer más vuelos, pues entonces se harán porque la prioridad del gobierno colombiano es atender a sus colombianos en Israel, es mi prioridad, mi responsabilidad", comentó.

Además, le hizo un llamado a los colombianos que residen en Israel y no han salido: "Agoten primero las otras vías y miren si hay posibilidad de un pasaje. De pronto no lo conseguirán hoy o no será el más barato, pero nosotros tenemos que darle prioridad a la emergencia".

