'Hambre como arma de guerra': ¿qué significa la acusación que le hizo Oxfam a Israel?

La organización humanitaria Oxfam acusó este miércoles a Israel de usar el "hambre como arma de guerra" contra los civiles palestinos.



Oxfam reiteró su llamada a que se permita la entrada de alimentos, agua, combustibles y otros bienes esenciales a la Franja de Gaza, donde 2,2 millones de personas afrontan una "urgente necesidad de comida".

A partir de un análisis de datos de la ONU, la organización estimó que solo el 2 % de los alimentos que han sido destinados a Gaza han conseguido entrar en el territorio desde que se impuso el bloqueo total el 9 de octubre, tras los "atroces ataques de Hamás y la toma de rehenes civiles israelíes".



"Aunque se ha permitido la entrada de un pequeño volumen de ayuda alimentaria, no se han entregado las importaciones comerciales de alimentos internacionales", afirmó Oxfam en un comunicado.



Antes de que estallara este conflicto entre Israel y el grupo islamista palestino Hamás, 104 camiones al día entregaban comida a Gaza, uno cada 14 minutos.



Palestinos hacen cola para comprar pan en una panadería de Rafah, en el sur de la Franja de Gaza. Foto: AFP

Durante el fin de semana se permitió la entrada de 62 camiones a través del paso egipcio de Rafah, pero solo 30 contenían alimentos y, en algunas casos, portaban también otros bienes, según Oxfam. "Esto equivale a sólo un camión cada tres horas y 12 minutos desde el sábado", indicó la ONG.



"La situación es nada menos que horrorosa, ¿dónde está la humanidad? Millones de civiles están siendo castigados colectivamente a la vista de todo el mundo, no puede haber justificación para utilizar el hambre como arma de guerra", dijo Sally Abi Khalil, directora regional de Oxfam para Oriente Medio.



"El Derecho Internacional Humanitario (DIH) prohíbe estrictamente el uso del hambre como arma de guerra. Como potencia ocupante en Gaza, Israel está obligado por el DIH a satisfacer las necesidades de la población de Gaza y protegerla" indicó la ONG.



En su comunicado, Oxfam también denunció que el agua potable prácticamente se acabó en Gaza, pues solo hay disponibilidad de tres litros de agua por persona. Según la ONU, se necesitan al menos 15 litros de agua potable al día para que los civiles puedan subsistir en medio de emergencias humanitarias.

Pese a la entrada de camiones de ayuda, Israel no ha permitido el ingreso de combustible a Gaza. Foto: EFE

"Las existencias de agua embotellada se están agotando y su precio se ha disparado más allá del alcance de una familia promedio de Gaza, llegando a multiplicarse por cinco en algunos lugares. Desde la Agencia de la ONU para los Refugiados Palestinos (UNWRA) ya han alertado que parte de la ayuda alimentaria permitida -arroz y lentejas- es inútil, porque no hay agua potable ni combustible para prepararlos", indicaron.

Oxfam también denunció que panadería, supermercados y otros lugares de acceso de alimentos han sido bombardeados en medio de la ofensiva israelí contra Gaza. Aquellos que aún no han sido afectados por los ataques, señala Oxfam, están cerca de cerrar por la escasez de productos y ya no pueden satisfacer las demandas de pan o harina.



"Hay alimentos esenciales, como harina, aceite y azúcar, que todavía se almacenan en lugares que no han sido destruidos, muchos de ellos ubicados en la ciudad de Gaza, pero está resultando físicamente imposible distribuirlos debido a la falta de combustible, los daños en las carreteras y los riesgos de ataques aéreos", aseguró Oxfam.



A ello se suma el hecho de que la falta de suministro eléctrico también ha afectado los sistemas de refrigeración o de riego de cultivos, por lo que, según Oxfam, se ha presentado la pérdida de miles de cosechas y la paralización de la industria pesquera en el enclave palestino.



Por ello, afirmó que las pausas humanitarias propuestas por algunos países no serán suficientes para evitar la muerte de cientos de civiles en Gaza y para suplir la necesidad alimenticia en el enclave. En ese sentido, llamó a los países de la UE a exigir un alto el fuego de todas las partes que favorezca a los civiles palestinos.

REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con EFE