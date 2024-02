Israel bombardea Rafah: al menos 100 personas murieron durante ataques aéreos

Le 'plus grand massacre antisémite de notre siècle'? Non, M. @EmmanuelMacron. Les victimes du 7/10 n'ont pas été tuées à cause de leur judaïsme, mais en réaction de l'oppression d'Israël. La France & la communauté int'le n'ont rien fait pour l'empêcher. Mes respects aux victimes. https://t.co/uiXOkD7HV4