ONU preocupada por los 'crímenes de guerra' del conflicto entre Israel y Hamás

La ONU expresó su preocupación por el hecho de que se hayan cometido y se sigan cometiendo "crímenes de guerra" en el conflicto entre Israel y el movimiento islamista Hamás. "Estamos muy preocupados por el hecho de que se estén cometiendo crímenes de guerra".



"Nos preocupa el castigo colectivo infringido a los habitantes de Gaza en respuesta a los atroces ataques de Hamás, que también constituyen crímenes de guerra", afirmó Ravina Shamdasani, portavoz de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos, durante la sesión informativa periódica de la ONU en Ginebra.

Israel bombardea incesantemente la Franja de Gaza, controlada por Hamás, desde los ataques sin precedentes del movimiento islamista el 7 de octubre en territorio israelí que dejaron más de 1.400 muertos, la gran mayoría civiles, y más de 220 rehenes, según las autoridades israelíes.



Los bombardeos del territorio palestino por parte de las fuerzas armadas israelíes, que también establecieron un bloqueo casi completo de Gaza, causaron más de 7.000 muertos, según el ministerio de Salud de Hamás en Gaza.





Un hombre lleva el cuerpo de uno de los niños palestinos muertos durante los bombardeos israelíes. Foto: AFP



"El castigo colectivo es un crimen de guerra. El castigo colectivo infligido por Israel a toda la población de Gaza debe cesar inmediatamente", añadió el portavoz, denunciando también el uso de explosivos de amplio alcance en zonas densamente pobladas.



"Ningún lugar es seguro en Gaza. Obligar a la gente a evacuar en estas circunstancias (...) y mientras están sometidos a un completo asedio plantea serias preocupaciones sobre los traslados forzosos, que constituyen un crimen de guerra", añadió la portavoz.



"Deben cesar los ataques indiscriminados por parte de grupos armados palestinos, especialmente el lanzamiento de cohetes no guiados hacia Israel", exigió. Estos grupos armados palestinos "deben liberar inmediata e incondicionalmente a todos los civiles capturados y todavía detenidos.



La toma de rehenes constituye también un crimen de guerra", recordó Shamdasani. Al ser consultado sobre si era posible hablar de un genocidio en desarrollo contra la población palestina en la Franja de Gaza, Shamdasani subrayó que no correspondía al Alto Comisionado pronunciarse.



"La calificación de otros delitos debe ser realizada realmente por un tribunal como parte de un procedimiento independiente", respondió. La Corte Penal Internacional (CPI) abrió una investigación oficial en 2021 sobre los territorios palestinos, principalmente sobre presuntos crímenes cometidos por las fuerza israelíes, Hamás y otros grupos armados palestinos.



Establecida en 2002, la CPI es el único tribunal internacional independiente que investiga crímenes de genocidio, crímenes de guerra y crímenes contra la humanidad. Israel, que no es miembro de la CPI, se negó a cooperar con la investigación o a reconocer su jurisdicción.

