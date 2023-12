'La situación en Gaza está empeorando cada minuto': Fuerte advertencia de la OMS

La situación en Gaza está "empeorando a cada minuto que pasa" con intensos bombardeos incluso en zonas del sur de la franja como Jan Yunis o Rafah, aseguró desde ese territorio palestino el representante local de la Organización Mundial de la Salud (OMS), Rick Peeperkorn.



"Estamos viendo un enorme incremento de desplazados desde la zona central de gaza hacia áreas más al sur, mucha gente desesperada que lleva dos meses en estado de shock", indicó el representante de la OMS para los Territorios Palestinos en rueda de prensa virtual para los periodistas acreditados ante la ONU en Ginebra.

"Las estadísticas indican que un niño muere cada 10 minutos en Gaza, y creo que estamos en una de las horas más oscuras de la humanidad", aseguró el experto, quien también subrayó que apenas hay instalaciones sanitarias operativas en el norte de la franja desde la reanudación de las hostilidades tras una semana de tregua.



Tras semanas de combates en el Hospital Shifa en la capital de Gaza (norte), antes del conflicto el principal de la franja, la atención de la OMS está ahora en mantener la actividad del Hospital Europeo en Jan Yunis, pero según el responsable de la organización su situación allí también es límite.



"No podemos permitirnos perderlo", señaló ante la extensión de los combates a zonas de esa ciudad del sur de Gaza, en la que las autoridades israelíes han ordenado la evacuación de muchas áreas.



(Le puede interesar: Israel intensifica operaciones en Gaza: decenas de tanques entran en sur de la Franja)

Facebook Twitter Linkedin

Palestinos que huyen de Jan Yunis llegan a Rafah, en la Franja de Gaza. Foto: AFP

En ese hospital "el departamento de emergencias está congestionado completamente, se oye a gente gritando por todas partes, es un escenario de película de horror", afirmó el responsable de la OMS.



Agregó que el centro sanitario opera a más del doble de su capacidad (atiende a unos mil pacientes cuando el máximo establecido antes del conflicto era de unos 370).



Peeperkorn recordó que los casos de enfermedades respiratorias, diarreas y otras dolencias derivadas de los problemas de higiene y falta de alimentos y agua son ya 20 o 30 veces superiores a lo normal.



(Puede leer: La OMS denuncia que el ejército israelí le pidió vaciar un almacén en el sur de Gaza)



Un nuevo cruce de acusaciones ha surgido entre la OMS y las autoridades israelíes en las últimas horas porque según la agencia sanitaria de Naciones Unidas Israel le ordenó evacuar dos almacenes con equipos médicos en Jan Yunis, un extremo que niega el Gobierno israelí.

Según Peeperkorn, el lunes fueron informados de que tenían que llevar a cabo esa evacuación en 24 horas porque esa zona de Jan Yunis "iba a convertirse probablemente en una zona de combates activos en los próximos días", por lo que llevaron los suministros médicos a Rafah, más al sur en la franja de Gaza.

Facebook Twitter Linkedin

Niños palestinos llenan sus tarros de plástico de una fuente de agua en Rafah. Foto: AFP

Este martes, un portavoz del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef) también criticó las nuevas órdenes de evacuación israelíes que comienzan a afectar también el sur de la franja, así como su "indiferencia ante las mujeres y niños" del territorio palestino.



"He podido ver en hospitales del sur y el norte (de Gaza) que esa indiferencia puede ser letal", aseguró el portavoz James Elder en rueda de prensa virtual desde El Cairo para la prensa acreditada ante la ONU en Ginebra.



(Puede leer: Reino Unido desplegará aviones de vigilancia sobre Israel y Gaza en busca de rehenes)



Escéptico ante las órdenes de evacuación israelíes en zonas del centro y el sur de

Gaza, aseguró que "después de que ayer hubiera unos 200 bombardeos, la única forma de que haya espacios verdaderamente seguros en Gaza es un alto el fuego". "Sólo un alto el fuego puede salvar a los niños de Gaza", agregó.



El portavoz de Unicef también aseguró que aumentar las evacuaciones en la mitad sur de la franja empeorará la situación ya de por sí grave de hacinamiento y falta de higiene en las zonas donde se refugian los desplazados internos.



Elder explicó que en algunos de esos refugios "hay un baño por cada 400 personas, y las niñas hacen colas de hasta cuatro o cinco horas para poder usarlo", una situación que aún podría empeorar si se cumplen las órdenes israelíes de evacuar a zonas presuntamente seguras.

Facebook Twitter Linkedin

Unidad de artillería israelí cerca de la frontera con la Franja de Gaza. Foto: AFP

"Esperábamos no ver en el sur el nivel de destrucción y muerte que hemos visto en el norte, pero desafortunadamente he podido ser testigo de que eso puede ocurrir", señaló Elder ante la progresiva extensión de las hostilidades a la zona meridional de la franja.



Elder recordó a las autoridades israelíes que la ONU no apoya la creación de "zonas seguras" si éstas se ordenan unilateralmente por una de las partes en conflicto, y que en ellas deben cumplirse las adecuadas condiciones de acceso a alimentos, agua, asistencia sanitaria y alojamiento.



Israel, en cambio, está evacuando a "pequeñas áreas de terreno donde los edificios están medio destruidos, sin una gota de agua ni modo de guarecerse de la lluvia y el frío", lamentó el portavoz.

EFE