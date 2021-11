Ómicron: estos son los países que han puesto restricciones a viajeros

Fronteras que se vuelven a cerrar y casos que aumentan poco a poco: la variante

ómicron genera nuevas limitaciones y temores en todo el mundo.



Mientras, la OMS toma la palabra para alertar sobre esa variante y para preparar el terreno a la respuesta mundial contra futuras pandemias.



A continuación, le hacemos un recuento de los países que ya han tomado medidas.

¿Qué países han restringido los viajes por la variante?

Israel: este país fue el primero del mundo en imponer un estricto cierre de fronteras para blindarse ante la ómicron, de la que ya hay dos casos confirmados en el país.



Autoridades decidieron prohibir a partir el domingo la entrada de extranjeros en el país, así como obligar a sus ciudadanos vacunados de vuelta en el país a realizar un test PCR y tres días de cuarentena (siete en el caso de los no vacunados).



Esta decisión llega a menos de un mes desde que el país reabrió sus fronteras (el 1 de noviembre), y a ocho días de la fiesta judía de Janucá.



Japón: en esta línea, Japón decidió este lunes volver a cerrar sus fronteras salvo para el retorno de sus ciudadanos y residentes extranjeros, una medida "urgente" tomada en respuesta a la nueva cepa ómicron de la que por ahora no se han detectado contagios en el país.



Filipinas: las autoridades filipinas anunciaron este lunes la suspensión de la apertura de sus fronteras sin cuarentena a los turistas vacunados contra la covid-19, medida que iba a entrar en vigor el 1 de diciembre.



Australia: el país retrasó este lunes la apertura parcial de las fronteras a los trabajadores cualificados y estudiantes extranjeros vacunados del 1 al 15 de diciembre tras detectar cuatro casos.



Unión Europea: el secretario de Estado francés de Asuntos Europeos, Clément Beaune, afirmó este lunes que no se cerrarán las fronteras interiores de la UE pese al aumento de la presión epidémica.



Reino Unido: El Gobierno del Reino Unido confirmó este domingo las primeras medidas que tomará para frenar la propagación de la variante del coronavirus, que incluyen mascarillas, test PCR al regresar del extranjero y acelerar la dosis de refuerzo de la vacuna.



El ministro conservador de Sanidad, Sajid Javid, dijo a los medios que las mascarillas volverán a ser obligatorias en los comercios y el transporte público, aunque no en la hostelería, en Inglaterra a partir del martes, cuando también se espera que empiece a exigirse una prueba PCR, y no de antígenos, durante los dos primeros días de estancia en el país.



Escocia y Gales e Irlanda del Norte ya aplican la normativa sobre la mascarilla, mientras que Inglaterra -el territorio más poblado, con 56 de 67 millones de habitantes que tiene el Reino Unido- había eliminado todas las restricciones sociales el pasado julio.



Los pasajeros se someten a pruebas anti-covid-19 en el aeropuerto Leonardo da Vinci de Fiumicino, cerca de Roma. Foto: EFE

¿Qué dice Sudáfrica?

Sudáfrica pidió en la asamblea extraordinaria de la Organización Mundial de la Salud (OMS) que los países que han impuesto una prohibición de viajes, tras anunciarse el hallazgo en su territorio de la nueva variante ómicron, recapaciten, entiendan que se trata de una medida poco eficaz y la dejen sin efecto.



"Estamos decepcionados porque algunos países han impuestos de forma injustificada prohibiciones de viaje que nos afectan y vemos con preocupación que la lista sigue creciendo, lo que es discriminatorio", dijo el ministro de Salud sudafricano, Joe Phaahla, en una intervención por vía telemática.



Recordó que la prohibición de viajes no se ha impuesto a otros países donde también se ha localizado la variante ómicron. Botsuana y Sudáfrica fueron los primeros que reportaron recientemente la aparición de una nueva variante del coronavirus, lo que les ha valido la cancelación de vuelos y cuarentenas a sus ciudadanos en otros países, entre otras medidas.



Phaahla sostuvo que en lugar de premiar la rapidez y la capacidad de vigilancia epidemiológica de ambos países, el mundo los está castigando. La OMS teme que esta actitud desaliente a otros países de reportar posibles nuevas variantes por las consecuencias que esto tendría para ellos.



El ministro Phaahla recordó que la OMS ha declarado en varias ocasiones, a lo largo de los dos últimos años de pandemia, que imponer restricciones de viajes no tiene resultados significativos en la reducción de la propagación del virus y que lo que hay que hacer es aplicar las principales medidas de prevención, tales como la vacunación, el uso de mascarillas, la distancia social, ventilar lugares cerrados y evitar aglomeraciones.



REDACCIÓN INTERNACIONAL

*Con AFP y Efe

