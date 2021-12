A dos años del comienzo de la pandemia, Israel, el país que marcó la pauta en el comienzo de la vacunación, sigue siendo un referente para el manejo de la emergencia sanitaria.



De ahí que el anuncio de los expertos del ministerio de Salud de estar contemplando cambiar su estrategia de respuesta, en plena propagación de la variante ómicron, sea de interés global.



Según informaron algunos medios locales, Israel está valorando promover una especie de “modelo de contagio masivo” ante la inminencia de un repunte de contagios.

El hecho de que los análisis preliminares arrojen que ómicron provoca síntomas más leves que delta, una variante que se ensañó con sus ciudadanos, respaldaría la medida.



Asimismo, los altos índices de vacunación (más del 60% de la población cuenta con su esquema completo) brindarían garantías para que la ausencia de restricciones de movilidad y contacto no se traduzca en un mayor número de hospitalizaciones y fallecimientos, indicaron las autoridades sanitarias.



La estrategia del 'contagio masivo' es la que siguió Suecia en la etapa inicial de la pandemia, cuando decidió no imponer restricciones severas para personas que no pertenecían a grupos de riesgo, en un intento por continuar con la vida normal y alcanzar la inmunidad colectiva.



En ese entonces, dicha medida fue aplicada antes de que hubiera vacunas contra el covid-19 y por eso fue vista con recelo por ciertos expertos.



Ahora, con nuevas herramientas a la mano, la viabilidad del 'contagio masivo' vuelve a estar en el centro del debate.

Así avanza el covid-19 en Israel

Actualmente, en Israel, no es obligatorio el uso de tapabocas en espacios abiertos. Foto: Jack Guez / AFP

En los últimos días, la tasa de positividad ha subido en el Estado judío al 2,48 % y el ratio de infección -el promedio de personas a las que infecta cada portador del virus- se ha disparado al 1,53, lo que indica que el brote se está intensificando.



Un promedio de 3.000 casos por día en la última semana daría cuenta de ello.



Sin embargo, el aumento de los contagios no ha implicado un incremento de las hospitalizaciones ni de las cifras de muertos.



Según las estimaciones del ministerio de Salud, en cerca de 15 días, el 90 % de los nuevos casos serán por la variante ómicron que, valga recordarlo, llegó al país en noviembre.



Bajo esa lógica, el primer ministro israelí, Naftali Bennett, afirmó esta semana que su país está al borde de una "tormenta de infecciones cuya magnitud aún no hemos visto" y advirtió de que "mucha gente se va a infectar" con la variante ómicron sin que se pueda hacer nada por impedirlo.



"La tormenta sucederá. No podemos evitarlo", afirmó el mandatario, quien está aislado luego de que su hija diera positiva para el virus, en una entrevista con los medios públicos.

*Con información de EFE