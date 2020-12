Tormenta política tiene a Netanyahu sobre las cuerdas en Israel

Por cuarta vez en tan solo dos años, Israel irá el 23 de marzo de 2021 a las urnas. A un ritmo que ha superado el que tuvo Italia durante mucho tiempo y por el que se había convertido en símbolo de inestabilidad política.

Aunque no es nuevo que los israelíes tengan que ir a votar, esta vez lo harán sin tener ninguna certeza que con ello se termina la saga, pues nadie descarta aún que haya una quinta elección.



(En contexto: Se disuelve el Parlamento de Israel, que tendrá nuevas elecciones).



Estaba claro de antemano que si a la medianoche entre el 22 y 23 de diciembre no se había aprobado el presupuesto nacional, la Kneset (Parlamento de Israel) se disolvía automáticamente y el país se encaminaba a nuevas elecciones.



Esto lo determinaba tanto la ley como el acuerdo de unidad firmado hace menos de un año por el Primer ministro, Benjamin Netanyahu, y el líder de la oposición y ministro de Defensa, Benny Gantz.

Eso, precisamente, fue percibido desde un comienzo como un "punto de salida" del acuerdo por parte de Netanyahu, quien tras las elecciones pasadas logró formar coalición solamente porque Gantz se le sumó, según explicó, por la situación de emergencia en la que se hallaba el país debido a la actual pandemia.

Beny Gantz, líder del partido azul y blanco en Israel, cuenta con una dura caída por cuenta de su decisión de apoyar a Netanyahu. Foto: AFP

Netanyahu acusó a Gantz no solo de ser quien precipitó las elecciones, sino de haber actuado como "un gobierno dentro del gobierno" y de llevar a Israel a las urnas en medio de la seria crisis de la pandemia.



Pero la verdad es otra. Israel irá de nuevo a elecciones porque no se aprobó el presupuesto debido a que Netanyahu se rehusó a hacerlo. Pese a haberse comprometido, el primer ministro se retractó de lo firmado y pasó a insistir sobre un presupuesto sólo para el año en curso, a lo que Gantz se opuso terminantemente.



(Lea aquí: Despega el primer vuelo comercial directo entre Israel y Marruecos).



De esta manera, el presupuesto nacional se convirtió en la excusa para impedir que se llegara hasta noviembre del 2021 con un Gobierno conjunto y evitar entregarle el poder a Gantz al tener que cumplir con la rotación permitida.

"Si Netanyahu dejaba de ser primer ministro, se suponía que los tribunales podrían llegar a forzarle a renunciar a su protección gubernamental", dijo a EL TIEMPO Gerald Steinberg, experto en Ciencias Políticas de la Universidad de Bar Ilan, al recordar que el primer ministro está en juicio por sospecha de corrupción.



Esta idea la confirmó también Yohanan Plesner, presidenta del Instituto Israelí de Democracia, estimando que lo que parece ser una interminable búsqueda de estabilidad "no terminará mientras Netanyahu esté al frente del Likud".



(Además: Benjamin Netanyahu da inicio a vacunación contra el covid en Israel).



Y es que durante mucho, a Netanyahu se lo consideró un "mago". El Primer ministro es indudablemente el político, no sólo más experiencia, sino el más hábil de Israel. Por lo que su insistencia de volver a postularse como candidato, a pesar del juicio en su contra, agudizó la discusión interna y también su propio discurso.



En los últimos años, Netanyahu ha asegurado que el sistema judicial, las autoridades policiales y, por supuesto, los medios de comunicación intentan derribarlo a través de un juicio ya no que "no pueden por las urnas".



Pero la misma dureza con la que él crea esa imagen, es la de sus opositores cuya lucha para que deje el escenario es incansable.

Benjamin Netanyahu y Beni Gantz se enfrentaron en las pasadas elecciones legislativas en Israel. Foto: Reuters

El origen de la inestabilidad de los últimos años en Israel radica en los números, ya que la división del espectro político ha sido tal que no permite una mayoría cómoda en el Parlamento para formar un gobierno estable. Y ahora que las elecciones tempranas están a la vuelta de la esquina, es ineludible ver un mapa un tanto distinto del anterior.



La caída estrepitosa del partido Gantz -si es que se cumplen todos los sondeos de los últimos meses- , en gran parte por haberse sumado a Netanyahu, y la división en el campo conservador donde a derecha israelí siempre votaba por Netanyahu serán los grandes diferenciales de esta contienda electoral.



Guidon Saar, ex ministro del propio partido Likud y excolaborador de Netanyahu, se proclamó como candidato a Primer Ministro, a este se sumaron otros cinco miembros del Likud que renunciaron y abandonaron al Primer Ministro.



(Además: El Papa Francisco realizará un histórico viaje a Irak en marzo de 2021).



La mayor sorpresa la dio el ministro Zeev Elkin, considerado uno de los principales confidentes de Netanyahu, cuando anunció por televisión que renunciaba al partido y se iba a la nueva bancada formada por Guideon Saar.

"Ya no podré recomendar a la ciudadanía, como lo hacía antes, a votar por Netanyahu, porque ha destruido al Likud y da prioridad a sus intereses particulares por sobre los nacionales", dijo a la nación.



(Lea también: Las claves de lo que viene para Reino Unido y la UE con el posbrexit).



Sobre el potencial de la izquierda para las elecciones, Steinberg considera que es poco probable ya que "está cansada y como a la deriva". "Esto se debe a raíz del terrible fracaso del proceso de Oslo, a que no han sido capaces de desarrollar un programa sólido, a que no tienen líderes y están divididos ideológicamente", dijo al destacar que "lo único que la izquierda tiene a su favor es la campaña contra Netanyahu, pero eso no les ayuda en las elecciones, ya que otros partidos también tienen ese mismo objetivo".



"Tras 12 años continuos en el poder, Netanyahu ha ido acumulando demasiados adversarios que no concuerdan con él", analiza por su parte Yaron Dekel, periodista y analista político israelí. "Hasta ahora hemos visto que su partido ha sido muy obediente y disciplinado, pero en estas elecciones es la propia derecha la que le dice al público que Netanyahu es el problema. Y esto es un elemento nuevo".



JANA BERIS

Para EL TIEMPO

Jerusalén

