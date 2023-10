'Nos escondimos 16 horas': colombiana que logró escapar de Hamás en festival de música

Laura Malo, una DJ colombiana que reside en Israel, asistió con sus amigos al festival de música electrónica Supernova que se llevaba a cabo en un desierto cercano a la franja de Gaza.



"Fuimos al festival a pasarla bien, a disfrutar con nuestros amigos. A las 6 de la mañana comenzaron los bombardeos. (...) Mi amigo y yo nos fuimos en mi carro intentando huir, pero no sabíamos que nos estaban esperando a la salida con metralletas", dijo Malo en entrevista con Univisión.

La joven contó que consiguió avanzar en el vehículo con su amigo por la carretera hasta que llegaron a un búnker. Allí se encontraron con una pareja árabe que les dijo que era mejor que huyeran de ahí, pues los terroristas se acercaban.



"Nos gritaban que estaban asesinando gente, que debíamos escapar. Esa pareja fue asesinada por los mismos terroristas", contó Malo.



Los jóvenes hicieron caso y se subieron nuevamente al vehículo. Intentaban buscar protección, así que buscaron en el mapa de su celular un pueblo cercano.



"Lo que no sabíamos es que ese pueblo cercano ya estaba bajo el poder de los terroristas. Cuando nos acercamos vimos un soldado, que comenzó a dispararnos con una metralleta. Por poco mi amigo pierde la cabeza", dijo la DJ.

Luego de esquivar los disparos, los jóvenes continuaron conduciendo tratando de evadir a los terroristas.



"Entramos a un camino abandonado en el que no había salida. Luego nos estrellamos contra una cerca", narró Malo al medio.



Laura y su amigo encontraron un invernadero abandonado, allí se ocultaron durante casi 16 horas hasta que fueron rescatados.



Cuando se dio el ataque se llevaba a cabo el Festival Supernova. Foto: Captura de pantalla

"No entendíamos que estaba pasando afuera. Mientras pasó todo ese tiempo no paraba el ruido de los disparos y misiles. Fue algo muy traumático. Todo el tiempo permanecimos en silencio. Teníamos miedo por nuestra vida", reveló Malo.



Durante ese lapso Laura logró llamar a su papá y comunicarle lo que estaba pasando. "Le dije a mi papá que puede que no volviera a casa. Le expliqué que nos dispararon y nos estaban persiguiendo. Es un milagro que yo esté aquí y me duele que no todos tuvieron la misma suerte que yo" añadió la joven.



REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

