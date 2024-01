Niña de 9 años se convirtió en periodista durante la guerra del Ejército Israel y Hamás

Una menor de nueve años conmovió a millones de personas tras documentar en su perfil de Instagram cómo es la situación en Gaza, durante la guerra entre el Ejército de Israel y Hamás.



La niña, de nombre Lama Abu Jamous, registra por medio de su dispositivo móvil cómo se ven los bombardeos, ataques, e incluso, asesinatos.



La pequeña se ha encargado de una labor que, hoy, se aplaude con valentía. Debido a que capta la situación actual de su territorio y compatriotas.



“Me gustaría ser periodista y me encanta el periodismo, sostener la cámara y tomar fotos de la gente. También me gusta transmitir a todos los que me rodean y el mundo entero”.

Según Noticias Caracol, sus familiares la animaron a crear un perfil en Instagram, en este se encarga de transmitir y publicar los vejámenes que ha ocasionado la guerra en aquella zona.



“Quiero transmitir mi mensaje al mundo entero para que pongan fin a la guerra, que afecta a los niños de Palestina, que mueren de hambre y sufren. Queremos volver a nuestras casas, escuelas, volver a jugar con nuestros amigos. Esperamos que esto termine pacíficamente”, manifiesto la menor al medio citado.



Es importante señalar que la menor aprendió el amor por el oficio del periodismo gracias a su padre, quien es un comunicador social de Palestina.

Asimismo, el padre de la pequeña, Ahmad Abujamos, dijo al medio previamente mencionado que "desde que era muy pequeña se le vio el encantador talento de participar en discusiones, es muy sociable. Cuando la guerra comenzó, notamos que ella tenía algo que decir, tomó el teléfono y comenzó a hablar sobre la situación en Gaza, los bombardeos y el desplazamiento de personas".



LADY DANIELA ORTIZ GÓNGORA

REDACCIÓN ÚLTIMAS NOTICIAS

